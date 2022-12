Nadstavbová část Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje se ve středu se ve středu přehoupla do své druhé poloviny. Na programu byla krajská derby, ostatně jako každou středu. Jak ve skupině A, tak i v béčku se tentokrát hrály pouze tři duely. Po jednom zápase v každé ze skupin bylo odloženo.

V elitní části na sebe narazili aktuální lídr tabulky z Litomyšle a vítěz základní části z České Třebové. Opatrně hraný duel nabídl úvodní branku až na začátku prostřední části hry, kdy se prosadil domácí bek Švec. Hosté ve zbytku periody odpověděli dvěma trefami, přesto nakonec z utkání odešli s prázdnou.

Radost hokejistů LitomyšleZdroj: hclitomysl.czJeště šest minut před koncem sice Kohouti drželi těsný náskok (1:2), pak ale přišel drtivý nápor prvního útoku soupeře a ten třemi góly z dílny Voříška, Půlpána a Vomočila překlopil skóre na svoji stranu.

Duel Nového Bydžova s Novým Městem nad Metují byl odložen, hokejisté Litomyšle tak na čele tabulky navýšili svůj náskok již na pět bodů. V tabulce třetí zůstali Bruslaři z Nové Paky, kteří trochu překvapivě padli v hale Jaroměře. V dresu domácích odehrál výborné představení útočník Jan Kašpar, jenž si připsal dvě branky a navrch přidal stejný počet gólových asistencí. Novopačtí v zápase doplatili na nedisciplinovanost. Zatímco se totiž soupeř za celých 60 minut provinil jediným faulem, sami na trestné lavici pykali rovnou osmkrát.

Na metu čtrnácti získaných bodů se mohli dostat hokejisté Chrudimi, to by ale museli zvládnout domácí duel s Moravskou Třebovou. A to se nestalo. I díky třem kanadským bodům se z výhry 4:1 radovali hosté a Chrudimští vůbec poprvé (!) v sezoně opouštěli vlastní ledovou plochu bez bodového zisku.

Přesilovky v hlavní roli. Vrchlabští v Jablonci nadělovali, Bláha bere hattrick

Nadstavba, skupina A – 9. kolo

Litomyšl – Česká Třebová 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 22. Švec (Jankovský), 54. Voříšek (Vomočil, Švec), 57. A. Půlpán (Jonáš), 59. Vomočil (Voříšek) – 32. Pavlovský (Sedlák, Augustin), 37. Semorád (Fúzik). Rozhodčí: J. Čížek, J. Vrba – M. Schaffer, P. Landsmann. Vyloučení: 7:9, navíc Cink 10 minut OT. Využití: 1:2. Diváci: 231. Třetiny: 0:0, 1:2, 3:0.

HC Litomyšl: Dostál (M. Horáček) – J. Zahradník, A. Jonáš, Bažant, Švec, O. Bláha, Š. Voříšek, Škvor – A. Půlpán, J. Voříšek, Vomočil – Stoklasa, Cink, T. Jakubec – Jankovský, Edl, Barkóci. HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (Ament) – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Daněk, D. Král, Hradil – Pavlovský, M. Filip, Augustin – Fúzik, J. Semorád, Ostřanský – Vaňo, Veverka, K. Plášek – Čada.

Hokejisté Litomyšle také podruhé v nadstavbové části porazili Českou Třebovou.Zdroj: hclitomysl.cz

Chrudim – Moravská Třebová 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 36. Kostka (Langr, Cvrček) – 21. Fibrich (Kuchař, Marek), 38. Minařík (Cach, Marek), 45. Haas (Fibrich, Cekr), 59. Marek (Janků). Rozhodčí: V. Pilný – A. Švejda, Louda. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Diváci: 83. Třetiny: 0:0, 1:2, 0:2.

Hokejisté ChrudimiZdroj: hcchrudim.czHC Chrudim: F. Matoušek (R. Chalupa) – V. Pilař, L. Budínský, M. Urban, Pejzl, Hybeš, D. Hrdlička, M. Felcman – Z. Formánek, Dobiáš, Hebek, V. Novák, F. Roubal, Cvrček, Turčáni, M. Hykl, Z. Pavlík, M. Kostka, J. Plch, N. Langr. HC Slovan Moravská Třebová: J. Faltus (Peksa) – Blaháček, M. Netolický, D. Kuchař, L. Janků, T. Minařík, Cekr, J. Moučka – D. Marek, M. Horký, Fibrich, Haas, Scheuter, D. Cach, P. Skopal.

Jaroměř – Nová Paka 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 8. Kašpar, 15. Mišinec (Kašpar), 21. Háze (Kašpar, Mišinec), 53. Záliš (Rind), 55. Kašpar (Jahelka, Háze) – 13. Fedulov (Hric, Leder), 27. Kotyza (Leder, Nevyhoštěný). Rozhodčí: J. Petr – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 1:8. Bez využití. Diváci: 112. Třetiny: 2:1, 1:1, 2:0.

HC Jaroměř: M. Vich (M. Prokš) – D. Voňka, M. Štohanzl, Kotrč, D. Mišinec, D. Sýkora, L. Souček II, T. Bujňák – A. Holub, V. Háze, J. Kašpar, Rind, Záliš, M. Hájek, D. Brožek, L. Souček I, V. Jahelka. BK Nová Paka: Mahdal (M. Bouška) – R. Pour, V. Leder, Murashov, Š. Junek, Suvorov, J. Kotyza, L. Šípek – M. Mach, F. Hnik, Fedulov, Bondar, Kindyshev, J. Dvořák, M. Horyna, T. Hric, D. Vrba, D. Malík, M. Nevyhoštěný.

Třetina na jedničku, pak však velký průšvih. Wikov od Medvědů odjel s debaklem

Utkání Nový Bydžov – Nové Město nad Metují bylo odloženo.

Aktuální tabulka

1. Litomyšl 8 5 2 0 1 35:24 19

2. Nové Město n. M. 7 4 1 0 2 28:25 14

3. Nová Paka 8 3 1 0 4 34:31 11

4. Nový Bydžov 7 3 1 0 3 24:25 11

5. Chrudim 8 2 1 3 2 25:30 11

6. Jaroměř 8 3 0 1 4 28:32 10

7. Moravská Třebová 8 2 1 1 4 25:24 9

8. Česká Třebová 8 2 0 2 4 26:34 8

Program 8. kola – neděle 17.00: Nová Paka – Litomyšl, Nové Město nad Metují – Chrudim, Nový Bydžov – Moravská Třebová, Jaroměř – Česká Třebová.