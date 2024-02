Nový Bydžov slaví definitivu play off. Spartak zvládl přestřelku se Slovanem

Formou střídavých startů navíc v devíti duelech pomohl druholigovému Vrchlabí, v jehož barvách zanechal nesmazatelnou stopu v sezonách 2018/2019 a 2019/2020.

Štěpán Matějček, kapitán Nového Města nad MetujíZdroj: archiv DeníkuNa startu nového roku ale přišla nabídka, jaká se neodmítá. Hráče i jeho klub kontaktoval prvoligový Vsetín a nejproduktivnější hráč krajské ligy se stěhoval o dvě soutěže výš, navíc do klubu s bohatou historií. Klubu ověnčeného šesti mistrovskými tituly!

Prosadit se do kádru jednoho z favoritů na vítězství v Chance lize určitě není a nebude jednoduché, pro vyšší herní vytíženost Matějček dostává prostor v dresu účastníka druholigové skupiny Východ HC Bobři Valašské Meziříčí.

Štěpáne, jak se vám zatím zamlouvá turbulentní sezona, ve které jste si zahrál už za čtyři týmy?

(úsměv) Je pravda, že kdyby mi někdo před sezono řekl, že to takhle dopadne, poklepal bych si na čelo. Beru to ale, jak to je. Poznal jsem nové kluby, poznal jsem spoustu nových lidí a rozhodně to beru pozitivně.

Sezonu jste začal v Novém Městě nad Metují, tedy doma. Proč jste vlastně nepokračoval v prvoligovém Kolíně, kde jste hrál předchozí dva roky?

Na konci minulého ročníku si mě v Kolíně zavolali s tím, že by mi rádi prodloužili smlouvu, nakonec z toho ale sešlo, jelikož jsme se nedomluvili. Poté, co jsem to v létě zkoušel ještě ve Vsetíně, jsem do Kolína přijel znovu, odehrál tam i přípravný zápas, ale za další dva dny se všechno otočilo.

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Pro nás to byl nadstandardní hráč, vlastně pro celou soutěž. Je hodně soutěživý a chce vyhrávat, což jsme byli na stejné vlně. Osobně se mi s ním spolupracovalo dobře. Na druhou stranu, když mi oznámil, že odchází, skoro jsem ho vyhodil z kabiny. Myslel jsem si, že dal přednost druhé lize. Až pak jsem se dozvěděl, že jde zpět do Chance ligy a ještě k tomu do Vsetína. Musím se přiznat, že jsem mu pak psal a omluvil se mu. Štěpánovi jsem popřál, ať se mu daří.“



Čím si to vysvětlujete?

Ten přátelák se mi i povedl, měl jsem počítat s tím, že v Kolíně zůstanu, ale pak mi řekli, že na mě nejsou peníze, že se uvidí za měsíc nebo za dva. Čekat jsem samozřejmě na nic nechtěl a domluvil jsem se, že sezonu zahájím v Novém Městě nad Metují.

Krajskou soutěž jste si doslova podmanil. Průměr gól na zápas, dohromady 63 kanadských bodů. Necítil jste trochu, že vám je krajská liga malá?

Určitě bych nepoužil slovo malá, to je trochu přísné. Určitě jsem vnímal, že v kraji mám na všechno víc času než ve druhé lize. Člověk si uvědomuje, že je to jednodušší. Na druhou stranu jsem do kraje přešel z Chance ligy, což mě předurčovalo k tomu, abych byl na ledě vidět. Byl jsem si vědom toho, že mám na víc, ale malá mi soutěž určitě nebyla.

Štěpán Matějček začal sezonu v krajské lize a v Novém Městě nad Metují byl tahounem mužstva.Zdroj: archiv Deníku

Jak jste byl v klubu domluven? Čekal jste na nějakou nabídku z vyšší soutěže nebo bylo v plánech odehrát v Novém Městě nad Metují celou sezonu?

Čekal jsem. A jak říkáte, byli jsme přesně tak i domluveni od chvíle, kdy jsme si řekli, že tam začnu. Když bude nabídka, ukončí se naše spolupráce. Zpočátku nic nepřicházelo, jen jsem dostal nabídku od Tomáše Jirků na střídavé starty do Vrchlabí. Upřímně, za to jsem byl rád, protože jsem tam dva roky hrál a Vrchlabí je pro mě srdcovou záležitostí. Vždycky se tam rád vracím. Po svátcích jsem i počítal, že takhle sezonu i dohraju.

Tomáš Jirků, trenér HC Dynamo Pardubice B, dříve kouč HC Stadion Vrchlabí: „Štěpán je komplexní útočník, který může hrát na centru, i na křídle. Jeho přednosti je defenzivní hra a plnění taktických pokynů. Navíc je silný na kotouči a dokáže být i nebezpečný směrem dopředu.“



Zničehonic se ozval Vsetín. Hádám, že taková nabídka se neodmítá. Máte ponětí jak a kde si vás Valaši vyhlédli?

To máte pravdu. První kontakt se Vsetínem proběhl před třemi lety. V Ústí nad Labem jsme proti nim hráli play off. Dařilo se mi, sérii jsme prohráli 1:3 a hned po sezoně mi volali, kde plánuji pokračovat. Byl to první kontakt, tenkrát to ještě nedopadlo, ale komunikace to byla první (usmívá se).

Letos to už ale vyšlo.

Je to tak. Ozvali se letos před sezonou. Nejprve jsem byl ve Vsetíně na čtrnáctidenní zkoušku, ale nedohodli jsme se na podmínkách. Nakonec mi v posledním lednovém dni volal pan Tesařík a musím říct, že jsem neváhal ani vteřinu. Byl to pro mě blesk z čistého nebe. Nabídky od Vsetína si hodně vážím a snad jejich důvěru splatím.

Vy už bohaté prvoligové zkušenosti máte, ale Vsetín, to je pojem. Jak si užíváte tuhle štaci?

Vždycky když jsem hrál Chance ligu, bylo to v klubu, který působil ve spodní části tabulky. Teď jsem naopak v týmu, který je favoritem celé soutěže, tedy favoritem v každém utkání. Je to příjemný, dobře se pak nastupuje do zápasu, je to pro mě něco úplné nového.

Vyhlášená kulisa ve VsetíněZdroj: archiv DeníkuCo říkáte na dosavadní zkušenost s tamním publikem?

Vsetínští fanoušci? To je vůbec jiný svět. Třeba ve Vrchlabí je to v tomhle ohledu taky skvělý, ale Vsetín, to se prostě musí zažít. Zažít to na vlastní kůži, aby člověk pochopil, jak elektrizující atmosféra tady při zápasech je. Upřímně, když jsem nastoupil Na Lapači poprvé, po celou první třetinu jsem měl husinu.

Máme nejlepší fanoušky v lize a Chomutov před nimi v sobotu můžeme porazit

Prosadit se v nabité konkurenci není jednoduché, na střídavé starty působíte v nedalekém Valašském Meziříčí, kde jste se už stihl prosadit i střelecky. Jste za herní vytížení rád?

Určitě. Když mi volal pan Tesařík, že potřebují pomoct pro play off, tak tam byla i nabídka toho, že pomohu i druholigovému Valašskému Meziříčí, které bojuje o vyhnutí se baráži. Neměl jsem s tím problém. Taky chci hrát a být v tempu, navíc ten skok o dvě soutěže je znát. Určitý mezistupeň jsem jen kvitoval.

Radim Tesařík, sportovní manažer HC ROBE Vsetín: „Jsme rádi, že se podařilo uzavřít spolupráci se Štěpánem Matějčkem, o kterého jsme měli zájem i na začátku sezony. Tehdy jsme se nedomluvili, ale nyní již vše klaplo.“



Ještě do středy jste vedl kanadské bodování krajské ligy. Kam to podle vás novoměstský Spartak letos dotáhne, budete výsledky v play off sledovat?

Já věřím, že to kluci dotáhnou úplně nejvýš. Tým je v Nováči velmi kvalitní, na krajskou soutěž i dost talentovaný co se počtu mladých hráčů týče. Je jich tam spousta a všechno jsou to výborní hokejisté. Viděl jsem naposledy utkání s Českou Třebovou, silnější soupeř v soutěži není. Kluci měli v zápase výborný pohyb, to je velká zbraň mužstva. Hrál se super hokej, vyhrát mohl kterýkoliv ze soupeřů a myslím, že se Spartak v play off nemá čeho bát.

Vy už u toho nebudete. Znáte ambice Vsetína, potažmo meziříčských Bobrů?

Ambice znám. Vsetín už dlouhodobě chce vybojovat extraligu, což by samozřejmě bylo neskutečný i pro mě. Kdybych tomu nějak mohl pomoci, byl bych určitě rád. I kdyby se povedlo vyhrát Chance ligu a postoupit aspoň do baráže, tak by to bylo super. Ve Valašském Meziříčí jsou všichni z dosavadních výsledků zaskočení, rádi by se alespoň vyhnuli baráži.

Z Nového Města nad Metují se útočník Štěpán Matějček přestěhoval do prvoligového Vsetína.Zdroj: archiv Deníku