Souboj o první příčku přinesl jiný zápas než sobotní semifinále. V první třetině, která skončila bez branek, měl navrch Salcburk. Růžička, jenž si v hradecké brance odbýval po příchodu z Mladé Boleslavi premiéru, však tým několikrát podržel. Na první gól si tak necelá tisícovka fanoušků musela počkat až do 29. minuty. Postaral se o něj hradecký forward Ščerbak, který ujel po levém křídle a procedil puk do branky. A ukázalo se, že to byla nakonec branka vítězná. Debutant Růžička za svoje záda totiž puk za celých šedesát minut nepustil. V závěru navíc přidal pojistku do odkryté branky bek Blain. Východočeši tak celý turnaj v alpském středisku opanovali a těšit je mohlo i to, že odehráli dva velmi kvalitní zápasy.