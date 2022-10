„Nedělali jsme to, co jsme měli. Vytvářeli jsme tam pak i nějaké úplně jiné věci, než jaké máme dělat. Pak to i tak bohužel vypadalo,“ uvedl hradecký útočník Lukáš Cingel, jenž byl jediným střelcem hostujícího týmu na ledě Kladna, když v závěrečném dějství snížil na konečných 1:2. „Byla tam skrumáž a plácnul jsem do volného puku, byl to odražený kotouč od gólmana,“ popsal svůj první gól v sezoně Cingel, ten však na body nestačil.