V pondělním vydání Deníku jsme přinesli informaci o chystaném spojení krajských hokejových soutěží Královéhradeckého a Pardubického kraje.

„Ve všech dosavadních jednáních, která se doposud uskutečnila, panovala jednoznačná shoda na tom, společnou soutěž realizovat. Dokonce řadu jednání organizovaly kluby samy,“ nechal se mimo jiné slyšet předseda Krajského výkonného výboru KHK Ondřej Votroubek.

V NOVÉM MĚSTĚ JSOU PROTI SPOJENÍ SOUTĚŽÍ

Jenže ne úplně všechny kluby jsou jednoznačně pro. Důkazem budiž reakce z Nového Města nad Metují, kde sídlí tamní Spartak. Jeho šéf Vladimír Vik si nemyslí, že by spojení obou soutěží mělo královéhradecké části přinést nějaké výhody.

„My pro spojení nejsme. Propojení na nějaké bázi se ale nebráníme. Je pravda, že kvalita naší soutěže je nižší než na Pardubicku, musíme si ale uvědomit, proč tomu tak je. Náš kraj má oproti našim sousedům zastoupení v Chance lize i ve druhé lize. Navíc v Olomouckém kraji se krajská soutěž ani nehraje a hráči odtud mohou posilovat Českou Třebovou či Moravskou Třebovou. Hlavně zde vidím hlavní důvod, proč v atraktivitě naše liga zaostává,“ zamýšlí se Vik.

Když odečteme východočeské kluby působící v extralize (Dynamo Pardubice a Mounfield HK), Chance lize (HC Stadion Vrchlabí) a II. lize (HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, BK Nová Paka a Wikov Hronov), pak pro možnost sloučení krajských soutěží připadá v úvahu sedmnáct mužstev. Sedm z Královéhradecka a desítka z Pardubicka. Z toho Světlá nad Sázavou a Chotěboř jsou přitom vyslanci z Vysočiny.

Vymění Světlá n. S. východ za jih?

Vcelku čerstvou aktualitou je žádost HC Světlá nad Sázavou o zařazení svého A týmu do Krajské ligy Jihočeského kraje. Mužstvo Světlé přitom roky účinkovalo v Krajské lize Pardubického kraje, pro hráče však systém soutěže s hracími dny středa – neděle začal být neakceptovatelným. Zejména středeční termín nevyhovoval z pracovních či studijních důvodů. Proto chce klub hráčům vyjít vstříc a vyzkoušet jihočeskou ligu se zápasy pouze o víkendech.

Podmínkou pro zařazení HC Světlá nad Sázavou do jihočeského pelotonu (z Vysočiny zde již účinkují celky Pelhřimova a Humpolce, před časem je doplňoval SK Telč) bude souhlas krajského hokejového vedení a také kladné stanovisko jejich potencionálních soupeřů. „S vědomím, že některým klubům by vzniklo náročné cestování vzhledem k dlouhé vzdálenosti, nabízíme přátelské gesto. Všem týmům, které by ujely na mistrovské utkání do Světlé nad Sázavou vzdálenost delší než sto kilometrů, zajistíme na naše náklady pozápasové občerstvení formou plnohodnotné večeře,“ uvedl v dopisu adresovanému Výkonnému výboru Jihočeského hokejového svazu Jan Krajíček, člen výkonného výboru HC Světlá nad Sázavou.

Už jen to naznačuje, že klub z Vysočiny myslí svůj 'úprk' vážně.

NEŽ SUPLOVAT II. LIGU, RADĚJI AMATÉRISMUS

„Souhlasím, že propojení obou soutěží by atraktivitě přidalo. Ale my jsme proti nějakému suplování druhé ligy. Raději bychom zachovali princip amatérismu, který se snaží vychovat hokejisty a nutit je, aby u hokeje zůstali. Nepotřebujeme se blížit druhé lize a nárokům, jaké v ní na hráče jsou,“ zamýšlí se nejvyšší muž TJ Spartak Nové Město.

Jak ale sám předseda tradičního klubu uznává, pokud svaz o sloučení soutěží rozhodne, klub bude jeho kroky akceptovat.

„Pokud máme být jediným klubem, kterému se něco nelíbí, nehodláme ničemu stát v cestě a přizpůsobíme se. Co se týče cestování, pro nás se takřka nic nezmění. To třeba Trutnov s Chotěboří by na tom byly mnohem hůř. Určitě navíc existuje i herní model, který i nás osloví. Už teď ale mohu říct, že čím více se sloučení řeší, tím větší téma je to pro hokejovou kabinu. Hráči o tom diskutují a je důležité vědět, co na to říkají právě sami hokejisté,“ dodal Vladimír Vik.