Fakta - branky a nahrávky: 58. Cienciala (O. Vála, R. Kousal) – 11. Koláček (Vráblík, Štencel), 38. Gulaš (Pech). Rozhodčí: Pešina, Mrkva – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:5, navíc Štencl 5+10 min. OT. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 0:1, 1:1. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš, Nedbal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Petgrave – Blümel, Poulíček, Camara – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Anděl, Paulovič, O. Rohlík – Koffer, T. Kaut, T. Urban. HC Motor České Budějovice: Hrachovina – Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich – J. Ondráček, Pech, Abdul – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Gulaš, Holec, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Stav série: 0:3.

Dynamo nastoupilo do utkání bez zraněného Adama Musila, s přeházenými útočnými formacemi i změnami v obranných řadách. Mezi třemi tyčemi znovu dostal důvěru Dominik Frodl.

Pardubičtí svého soupeře zmáčkli od úvodního vhazovaní. Ve čtvrté minutě Camara vykoupal beka, ale Blümel jeho přihrávku přes Hrachovinovu vyrážečku do sítě nedostal. První delší pobyt v útočném pásmu, až v polovině první třetině, přetavil Motor v otevírací branku. A ta znovu stála za to… Debutant v play off Koláček chtěl pálit z první, jenže puk trefil tak špatně, že zpomalená „střela“ skončila v síti odklouzaného Frodla. Pardubický gólman se vykoupil, poté co vleže chytil gól Gulašovi. Na druhé straně zazmatkoval Hrachovina, ovšem jeho kiks nahradila obětavost kolegů při šanci Kauta. Úvodní část skončila předčasně kvůli poškození mantinelu. Jejich devět vteřin se dohrálo po návratu obou týmů z kabin.

Ve druhé periodě pokračoval pardubický tlak. Činila se především druhá lajna. Hrachovina vychytal Říčku, Cienciala pak v přesilové hře orazítkoval ranou z voleje tyč. Popáté v sérii. České Budějovice vyrážely k rychlým protiútokům a jeden z nich dokončily s rukama nad hlavou. Frodl zmařil přečíslení dva na jednoho výtečným zákrokem. Akce však pokračovala a Gulaš lišácky z téměř nulového úhlu našel mezírku mezi tyčí a ramenem pardubického gólmana.

V závěrečném dějství měli první větší příležitost hosté. Najíždějící Štich ale skóre nezměnil. Střelecký zmar domácích dokonal Paulovič, který nezacílil do poloodkryté klece. Dynamo ji pak při dlouhé power play odkrylo celou a Cienciala snížil. Vyrovnat už nestihlo.

Hlas po utkání

Richard Král, trenér HC Dynamo Pardubice: "Chyběla nám kvalita a možná štěstí v zakončení. Šance jsme si vytvořili, měli jsme převahu, měli jsme tlak, ale bohužel nejsme schopni dát gól. Hraje se na góly a my je nedáváme. Hráli jsme s nasazením ale v celé sérii nás trápí produktivita. Jinak by to vypadalo jinak než 0:3 na zápasy."