Živý jazyk… Už to vypadalo, že stejně jako celá latina se semifinále jevilo, jak slovo z mrtvého jazyka…Ten zaniká, pokud je nahrazený jiným. V případě pardubických hokejistů se jednalo o nová slova jako předkolo či dokonce baráž. Dynamo se ale prokousalo všemi nástrahami a nakonec se po dlouhých jedenácti letech vrací mezi nejlepší čtyři týmy, které mohou usilovat o titul. Ápropos naposledy z toho bylo právě republikové prvenství. Ve čtvrtfinále v nejkratším možném termínu otupilo kohoutí drápy. Stalo se tak teprve počtvrté v historii české extraligy, kdy soupeři nedovolilo ani ťuk. A je tu ještě jedna věc. Po devětadvaceti letech Pardubice splatily Olomouci dluh za prohrané finále.

Premiérovou branku v play off Tipsport Extraligy zažil i Jan Mandát. I díky jeho trefě se Dynamo probojovalo do seminifále. | Foto: Ladislav Adámek

Čtyři zápasy a v každém z nich došel lídr základní části k výhře jinou cestou.

Ve vstupním utkání po bleskovém obratu v první třetině předčily Olomouc ve všech směrech. Jejich převaha se promítla i ve výši skóre (5:1).

Ve druhém, znovu domácím duelu, už se jednalo o zcela vyrovnanou partii, která z pohledu favorita nebezpečně nabírala kurz prodloužení. Nevyzpytatelné nastavení Dynamo odmítlo devatenáct vteřin před koncem. Za dalších pět stačilo do prázdné brány přidat pojistku a zvítězilo 2:0.

Série se přestěhovala na Hanou. Třetí vzájemný střet v letošním play off nabídl nejvíce zvratů. Hosté dvakrát vedli, ale lehkovážností plusu lehce pozbyli. Na to doplatili v prostřední třetině, kdy kromě vyhozeného Sedláka ztrácely dvě branky. Ve třetí však v hanáckém pekle rozpoutali to svoje červenobílé a vyrovnali na 4:4. Prodloužení rozhodla zatoulaná střela Zohorny.

Přečtěte si glosu k trestu pro Lukáše Sedláka.

Glosa: Po Sedlákovi šli jako slepice, vlastně Kohouti, po flusu

Čtvrtý pokus Mory o první výhru ztroskotal na v pohodě, leč bez největší hvězdy, hrající Dynamo. To se trpělivou hrou vyšplhalo ke třígólovému náskoku. Domácí sice zápas nezabalili, na rozdíl prvního utkání se do něj vrátili, ovšem více než kontaktní branku jim favorit nedovolil a vyhrál 3:2.

Na vyhubení kohoutí farmy se podílel Robert Říčka. Vloni nejlepší klubový střelec, který eltos tolik nezáří, se probudil v ten nejlepší čas. Trefil se poprvé od 26. prosince. Nutno ale spravedlivě podotknout, že byl dlouho zraněný.

„Do utkání jsme vstoupili s jasnou taktikou. Nikam se bezhlavě nehnat a čekat na chybu Olomouce, protože oni už se museli za každou cenu tlačit dopředu. Mohli jsme jim už v první třetině odskočit na více než jeden gól. Rovněž při vedení 3:0 jsme mohli zápas definitivně rozhodnout, ale místo 5:0 přišlo snížení a domácí se vrátili do zápasu. Ve třetí části se dostali na dostřel, ale závěr jsme ubojovali,“ hodnotí čtvrté a poslední vystoupení ve čtvrtfinále Robert Říčka.

Dynamo bez vyhozeného Sedláka smazalo dva góly a zosnovalo náhlou smrt

Třetí zápas ze čtyřech a Pardubice dosáhly těsného vítězství. Jeden ze žhavých kandidátů na mistrovskou trofej prokázal, že zvládá vypjaté bitvy. To je pro další vývoj vrcholu sezony pozitivní zjištění. I když „jen“ navázal na základní část, kdy vesměs vyrovnaná střetnutí přetáčel na vlastní stranu.

„V play off zápasech jsou výsledky vesměs těsné. Málokdy vyhraje jeden tým výraznějším rozdílem, jako se nám to povedlo v prvním domácím utkání. Vlastně ani v těch zápasech nepadá tolik branek jako v tom našem třetím. Všechny týmy se zaměřují na obranu a tolik se neriskuje. Proto také není k vidění tolik šancí. To zase byl případ druhého utkání v sérii,“ srovnává Říčka.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Návrat ke starým známým

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Po trestu pro Lukáše Sedláka museli trenéři přeházet útočné řady. Robert Říčka se posunul do první formace právě místo něj. A už ve čtvrté minutě pocítil, jaká je to výhra mít vedle sebe Tomáš Hyku a především povoláním nahrávače Davida Ciencialu. Oba asistovali u jeho otevírací trefy.

„S Činelem jsem hrál celou loňskou sezonu a na ledě jsme si vyhověli. Než dorazil Sedlo, tak jsme pár zápasů i s Hyčmenem hráli v tomto složení a šlo nám to. Samozřejmě Sedlo je náš nejlepší hráč, ale když vyfasoval trest, tak to trenéři vyřešili tímto způsobem. Jsem rád, že ukázali na mě.“

Čtvrtá výhra. Dynamo projelo Olomoucí do semifinále bez zastavení

A ještě k těm způsobům. V případě postupu Dynamo zvolilo ten nejlepší. Je jisté, že do semifinálových bojů půjdou pardubičtí hokejisté nejodpočatější. Na druhou stranu neví, na koho narazí. Nicméně to bylo úplně stejné jako, když čekali na protivníka z předkola. Dozvěděli se ho jako poslední. Teď si jenom přejí, aby ostatní čtvrtfinálové série trvaly co nejdéle. A jejich další soupeř, aby musel do maximálního počtu zápasů a v sedmém střetnutí vyhrál až v nekonečném prodloužení…

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme hladce postoupili v nejkratším možném termínu. Na druhou stranu všechny čtyři zápasy byly strašně těžké. Nevím jak ostatní kluci, ale já jsem docela pobouchaný. Pauza nám přijde nesmírně vhod. Odpočineme si, potrénujeme a zase se poctivě připravíme na dalšího soupeře,“ tvrdí odchovanec Havířova, který ve svých třiatřiceti stále čeká na premiérový titul.

Hradec Králové, Liberec, Třinec, Brno. Z tohoto kvarteta vzejde semifinálový soupeř pro Dynamo. Bude sledovat potencionálního protivníka?

„Jasně. Je to hokej, je to play off a to servíruje hezké a dramatické zápasy. Uvidíme, koho nám výsledky ostatních přidělí,“ přemítá Robert Říčka.

