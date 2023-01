Na pardubickou lavičku se vrátil stříbrný z mistrovství světa dvacítek Radim Rulík. Před utkáním mu celá hala zatleskala vestoje, ovšem to také byla jeho jediná radost v atraktivní dohrávce 32. kola.

Pokud byla Sparta k nakousnutí, tak jedině v první třetině. Pardubice častěji držely puk, ovšem jak se ve fotbale praví, hrály jen po vápno. V hokejovém prostředí lze použít, jen před brankoviště. Co prošlo, pochytal spolehlivý Kovář. Přímočařejší hosté se mohli dostat do vedení při vlastním oslabení, ale Will při sólu Konečného napravil chybu zadáků na útočné modré.

„V první třetině jsme si nevytvořili žádnou vyloženou šanci. Měli jsme pár nadějných situací, kdy jsme se udrželi v jejich útočném pásmu. Sparta ale hrála v obraně velice organizovaně, což podporoval výborný gólman. Kdybychom se ujali vedení, tak by gól určitě pozvedl naše sebevědomí. Na druhou stranu Spartě jsme stačili jakž takž,“ přiznává pardubický trenér Radim Rulík.

Po první výměně stran se obraz hry změnil. Hosté převzali iniciativu a když Dynamo nevyužilo ani druhou přesilovku, udeřili. Sobotka se od mantinelu natlačil před Willa a zavěsil. Po utkání se zjistilo, že pražskému celku prošel ofsajd… Příležitost k vyrovnání se naskytla domácím také v početní nevýhodě. Hned ve dvou. Nejdříve Cienciala nenašel recept na Kováře a pak po brejku dvojice Kousal – Zohorna druhý jmenovaný skulinu mezi tyčí a přesouvajícím se gólmanem nenašel. A na konci přesilovky si volný puk našel Němeček a dodal svému týmu klid.

„Od druhé dvacetiminutovky Sparta jasně ovládla hru a byla lepším týmem. Daleko líp bruslili, doplňovali se, furt se zajišťovali a sbírali kotouče, které jsme ztratili. Těžko jsme překonávali střední pásmo,“ hledá příčiny prohry Rulík.

Druhá branka ve Willově sítí se dá označit jako rozhodující. Do závěrečné periody nastoupil sebevědomý tým, který si nepřipouštěl žádné komplikace. Z euforie ho mohl vyvést Poulíček, ovšem jeho pokus vytěsnil Kovář ramenem na břevno. Třetí gól Řepíka těsně po skončení přesilovky odvál veškeré plány na zvrat.

„Dvougólová ztráta pro posledních dvacet minut sice ještě není žádná neřešitelná věc, ale Spartě to velmi psychicky pomohlo. Mohla hrát hokej, jaký chtěla, nemusela riskovat. Celkem v poklidu dotáhla zápas do vítězného konce. Vyhráli zcela zaslouženě,“ má jasno Radim Rulík.