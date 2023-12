Skvělá druhá třetina a posun na šestou příčku. Horalé doma přejeli Mostecké Lvy

II. liga Západ - 22. kolo

Hronov - Chomutov 2:13 (2:1, 0:1, 0:11)

Jenže po pár dalších minutách se utkání začalo vyvíjet jiným směrem. Na konci deváté minuty totiž rozehrávku soupeře vystihl na střídavé starty pendlující Královédvorák Hynek a sólový úprk zakončil střelou mezi Běhulovy betony. V 15. minutě podobně pláchl Jass a po trefě zkušeného Lotyše vedli domácí rázem 2:1.

Hronov - ChomutovZdroj: Zdeněk ŠulcHosté, mohutně podporováni enklávou svých fanoušků, se vyrovnání dočkali až krátce před uplynutím poloviny zápasu. Z velmi těžkého úhlu propálil Tichého Stehlík a stav 2:2 vydržel až do konce prostřední části hry.

Na startu závěrečné periody domácí hokejisté vyrobili dvě obrovské hrubky, když nejprve fatálně nepřesné přihrávky před brankoviště využil Hübl a ihned z buly ujel skórující Svoboda.

Hra do té doby takřka bezchybného domácího mužstva se zcela zbortila. Hosté naopak ožili a ve zbytku utkání se v exhibičním tempu trefili ještě devětkrát. T5etí třetina s výsledkem 0:11 se tak zapíše do smutné historie klubu, naopak hostům do branky spadla snad každá střela a domů si k radosti svých příznivců i přes čtyřicetiminutové trápení odvezli suverénně nejvyšší výhru sezony.

Fakta - branky a nahrávky: 9. T. Hynek, 15. Jass (Kopecký, Vaňkovský) - 7. Eret (Březák), 29. Stehlík (Záruba, Váchal), 41. Hübl, 41. J. Svoboda (Havel, Eret), 42. Eret (J. Svoboda), 44. Lukeš (T. Svoboda, Hübl), 45. Lukeš (Hübl), 48. Chrpa (Putz), 49. Eret (J. Svoboda), 50. Chrpa (Hübl, Lukeš), 53. Putz (Chrpa, Mála), 58. Záruba (J. Veselý, Chrpa), 59. Chrpa (Mála, Putz). Rozhodčí: Battěk - Hradil, Hájková. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:4. V oslabení: 0:1. Diváci: 484.

HC Wikov Hronov: Tichý – Jass, Táborský, Babrusev, J. Kopecký, Ondruš, D. Voňka – Voděracký, T. Veselý, T. Hynek – Hájek, Popitič, Trandin – Lederer, Straka, Vaňkovský – Murtazin, Řezáč. Piráti Chomutov: Běhula – Březák, Eliáš, Havel, Seemann, Záruba, Váchal, Filip - T. Svoboda, Hübl, Lukeš - Tůma, Eret, J. Svoboda - Stehlík, Koblížek, J. Veselý - Chrpa, Mála, Zajíček - Putz.

Body zvenku pouze pro Bruslaře a Náchod. Baroni z Opočna inkasovali další příděl

Ohlasy trenérů

Martin Táborský (HC Wikov Hronov): „Dvě třetiny jsem se drželi. Poslední třetina byla zkrat od zkušených hráčů a zranil se nám nejlepší hráč na ledě. Náš výkon šel pak rapidně dolů, co k tomu dodat. Co střela to gól, ale takový je občas hokej.“

Petr Martínek (Piráti Chomutov): „Dvě třetiny to byl boj, i když jsem dali prvního góla. Měli jsme špatný pohyb, navíc ve druhé třetině se to začalo kouskovat, protože bylo hodně vyloučených. Myslím si, že jsme nehráli moc dobře. Samozřejmě třetí třetina nám pomohla, protože jsem během minuty dali dva nebo tři góly. Pak už to byl z naší strany jenom koncert, ale dvě třetiny vyrovnaný a sympatický výkon od domácích. Myslím si, že rozhodující zákrok zápasu předvedl Běhula, když domácí hráči jeli na konci druhé třetiny do přečíslení. A musím vyzdvihnout fanoušky z Chomutova, kteří přijeli celkem daleko i za špatného počasí a klobouk dolů před nimi.“

Další výsledky 22. kola: Vrchlabí - Mostečtí Lvi 6:1, Kralupy nad Vltavou - Tábor 2:3, Letňany - Cheb 6:4, Děčín - Kobra Praha 10:3, Benátky nad Jizerou - Písek 4:2, Ústí nad Labem - Řisuty 3:2 po nájezdech. Příbram měla volný los.

Aktuální tabulka

1. Tábor 21 16 2 1 2 94:40 53

2. Příbram 21 16 2 1 2 101:57 53

3. Chomutov 20 16 1 1 2 105:44 51

4. Děčín 22 13 2 0 7 96:77 43

5. Letňany 21 12 2 1 6 80:56 41

6. Vrchlabí 21 11 1 1 8 72:57 36

7. Most 22 11 0 3 8 83:79 36

8. Kobra Praha 20 8 1 1 10 76:93 27

9. Benátky n. J. 21 7 1 3 10 66:67 26

10. Ústí nad Labem 20 5 2 1 12 70:81 20

11. Kralupy n. Vlt. 21 4 2 3 12 59:73 19

12. Cheb 21 5 2 0 14 57:100 19

13. Písek 21 4 2 1 14 60:83 17

14. Hronov 20 4 1 0 15 62:115 14

15. Řisuty 20 3 0 4 13 52:111 13

Příští program - úterý 18.00: Kralupy nad Vltavou - Kobra Praha (dohrávka 13. kola). Středa 18.00: Příbram - Cheb, Chomutov - Kobra Praha, Tábor - Písek, Benátky nad Jizerou - Letňany, Vrchlabí - Děčín, Řisuty - Mostečtí Lvi, Ústí nad Labem - Hronov. Volný los mají Kralupy nad Vltavou (vše 23. kolo).