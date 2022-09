Liga mistrů:

3. kolo – čtvrtek 8. září, 17.30: Hradec Králové – HC Grenoble

4. kolo – sobota 10. září, 16.00: Hradec Králové – Frölunda HC



Extraliga:

1. kolo – pátek 16. září, 18.00: Hradec Králové - Liberec

2. kolo – neděle 18. září, 15.30: Karlovy Vary – Hradec Králové

3. kolo – pátek 23. září, 18.00: Hradec Králové – Vítkovice



Smoleňák však věří, že se týmovým pojetím hry podaří finského snipera nahradit a tým bude znovu šlapat. Ještě před startem extraligy sehraje Hradec dvě utkání v základní skupině Ligy mistrů. Dnes od 17.30 hostí francouzský Grenoble, v sobotu pak Frölundu.

Jak se vám kousalo loňské čtvrtfinálové vyřazení s Mladou Boleslaví?

Hned jsem přestal přemýšlet o hokeji, byla to poslední věc, na kterou jsem po takové sezoně chtěl myslet. Snažil jsem se rychle zapomenout. Tomu, kdo má rodinu a děti, to musí jít lépe, na druhou stranu je to věc, která mě bude mrzet do konce kariéry, protože sezona měla dopadnout úplně jinak. Jedeme dál a uvidíme, jak jsme se z toho poučili.

Máte o to větší motivaci brzké vyřazení odčinit?

My jsme nikomu nic neslibovali, neukradli a neudělali. Jenom jsme si sami pokazili sezonu a pokazili jsme ji fanouškům, dokazovat nic nemusíme. Do nového ročníku jdeme s čistým štítem, začínáme od nuly. Žádný bod nikomu zadarmo nedáme, bude to zase jenom o nás, kam až dokážeme dojít a kam až náš potenciál dotáhneme.

Několik klubů před sezonou mohutně posilovalo, vraceli se hráči z KHL, co na to říkáte?

Je to super pro fanoušky a vyšší úroveň extraligy. Ale kdo se jak posílil a oslabil, to jde úplně mimo mě. Koukám jenom na náš tým a jak říkám, pokud budeme hrát proti Tampě, tak budeme hrát proti Tampě, když proti Kolínu, tak proti Kolínu. Musíme připravit hlavně sami sebe, abychom v každém zápase věděli, co máme dělat. Pak soupeře nemusíme řešit.

Do týmu se vrátili Radovan Pavlík a Marek Zachar. Přišel Oliver Okuliar. Všechno velcí rychlíci.

Jsem takový dinosaur mezi těma malýma smetákama (směje se). Hokej se posouvá, proto máme hodně útočníků, kteří výborně bruslí, což je super, a dá se na tom stavět. Na nás starších je, abychom se snažili adaptovat na hru a přizpůsobili se tomu. Já vím, že umím zase něco jiného než kluci. Měl by to být dobrý mix. Každý musí dělat svoji práci, ve které vyniká. Ze mě třeba rychlobruslař nikdy nebude, ale o to víc musím dělat věci okolo, abych byl platný a přiložil ruku k dílu.

Minulý rok jste před sezonou jeli utužovat kabinu na hory, poté jste z výborné party těžili během celé sezony. Cítíte tu chemii i letos?

Abych byl upřímný, letos trénujeme daleko víc než loni, takže na utužování party nebylo tolik času. Tým však zůstal skoro celý pohromadě. Známe se a už od prvního dne jsem viděl, že máme všichni chuť dokázat, že loňských posledních čtrnáct dní byl úlet a věřím, že ze sebe vymáčkneme všechno, co v nás je. Uvidíme, jak moc zajímavé to letos bude.

Odešel nejproduktivnější hráč loňské sezony Ahti Oksanen, půjde ho vůbec nahradit?

Já myslím, že ano. Tolik bodů by také neudělal, kdyby neměl nás. Není to tak, že si vzal puk a gól si udělal sám. Samozřejmě byl výjimečný v tom, co uměl, ale jednotlivec neudělá nic sám v jakémkoliv týmovém sportu. Pevně věřím, že v některých klucích, kteří mají ofenzivní potenciál, se to probudí a získají potřebné sebevědomí. Je to všechno o hlavě. My budeme dělat vše, aby se cítili dobře a vzali to za Ahtiho.

Radek Smoleňák.Zdroj: Lubomír Douděra

Jak se cítíte vy osobně před další sezonou?

Skvěle. Po loňském létu, kdy jsem byl skoro dva měsíce o berlích a vůbec jsem nevěděl, co se mnou bude, jsem měl konečně plnohodnotnou přípravu. Pohrál jsem si s váhou, snažil jsem se dělat všechno možné, abych byl připravený. Chci být platný a tím, že mám individuální přípravu, tak jde všechno za mnou. Buď budu dobrý, když ne, tak dostanu čoud od trenérů.

Vstřelil jste první gól sezony.

Nebylo to moji přípravou, ale nějak se ke mně puk odrazil. Samozřejmě mám radost, že nějaký gól pořád ještě dokážu dát. Důležité zápasy však ještě přijdou, proto radši koukám dál.

Ve čtvrtek nastoupíte k odvetnému zápasu skupiny Ligy mistrů proti Grenoblu, těžký soupeř?

U nich to byl hodně náročný zápas, samozřejmě v tom hrál roli i přesun ze Švédska. Lidi si řeknou, že jsou to Francouzi a pořád z devadesátek mají zafixované, že bychom jim měli nasekat. Oni však hráli velmi dobře, atmosféra byla přímo skvělá. Prohrávali jsme, museli jsme duel otáčet. Byl to pro nás skvělý zápas v této části sezony. Dá nám to mnohem víc, než kdybychom v přípravě hráli přátelák a někomu nasázeli 8:0.

Z venkovního tripu jste přivezli tři body, jste spokojen?

Kdybychom měli o bod více, tak se vůbec nic neděje. Proti Frölundě tam byly dobré pasáže, chvílemi to zase bylo horší. Byl bych rád, kdyby bodů bylo víc, ale ve výsledku jsou ty tři dobré.

Jaké máte ambice v Champions League?

Rozhodně postoupit ze skupiny a uvidíme, jak se to nalosuje dál.