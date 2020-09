Říhá trénoval Pardubice poprvé v roce 1996, kdy se sem přesunul z Přerova. A hned v první sezoně se dostal s Pardubicemi do semifinále.

„Sezonu předtím jsme hráli baráž, pak jsme jako mladí hráči dostali pod ním šanci. Soustředění, která jsem s ním zažil, byla dost náročná. Tvrdá příprava nám něco dala, proto na něj budu vzpomínat jen v dobrém,“ uvedl bývalý útočník Jaroslav Kudrna, člen tehdejšího pardubického kádru.

I jeho zpráva o odchodu trenéra Říhy zasáhla. „Je to šok takhle brzo opustit své blízké a hokejovou scénu. Ještě loni trénoval, šampionát se celkem podařil. Je to nepříjemná zpráva pro všechny hokejové fanoušky a hlavně pro jeho rodinu,“ řekl Kudrna.

Po třech ročnících na konci devadesátých let zamířil Říha do Karlových Varů, ale do Dynama se ještě celkem čtyřikrát vrátil.

VELKÝ TRENÉR

Se zarmoucením přijal zprávu právě i pardubický klub. „Osobně jsem touto zprávu zdrcen. Miloš Říha patřil mezi trenéry, kteří se výrazně podepsali pod moji kariérou a něco jsme spolu zažili jak v české extralize, tak v ruské superlize. Odešel jeden z velkých hokejových trenérů. Chtěl bych vyjádřit celé rodině a přátelům Miloše Říhy upřímnou soustrast,“ řekl Dušan Salfický, člen představenstva HC Dynamo Pardubice.

V roce 2003 vedl Pardubice v sedmizápasové finálové sérii proti Slavii, stříbro bral i o čtyři roky později. Naposledy pak trénoval Pardubice v sezoně 2014/2015.

„Myslím, že tady odvedl velký kus práce. A pro hokej mohl ještě hodně udělat. Vždy přivedl do mužstva elán, byl oblíbený. Jenom škoda, že mu nevyšel s Pardubicemi titul,“ dodal historik Milan Černický, který o pardubickém hokeji napsal několik publikací.

VÝCHODNÍ FRONTA

Velké jméno si Říha udělal i v Rusku. Poprvé zde vedl Chimik Voskresensk. „Tam si začal budovat kariéru v KHL. Prosadil se i do špičkových ruských týmů, které v té době hrály v popředí. Dokázal tam pracovat s dobrými hráči, mimo jiné i s Kovalčukem. Zvládl to,“ popisoval nedávno hokejový agent Jaroslav Zídek, který stál za Říhovým „přestupem“ na východ.

Český trenér postupně šéfoval střídačce Spartaku Moskva, Atlantu Mytišči, Petrohradu a Omsku. V Rusku se jako soupeři potkali i s Kudrnou.

„Pověst měl podobnou jako u nás, zápasy prožíval. Udělal si tam jméno, byl uznávaným trenérem,“ poznamenal Kudrna.

„V Rusku má možná větší jméno než u nás. Kdo trénoval Petrohrad, musí tam mít nějaký zvuk,“ řekl před časem útočník Lukáš Radil, který po odchodu z Pardubic působil ve Spartaku Moskva.

Nejen v Pardubicích budou na hokejového trenéra vzpomínat.