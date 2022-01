První hattrick v dospělé kategorii, viďte Filipe?

Ano je to tak. Tři góly se mi ještě vstřelil nepovedlo.

Čepice na led! Koffer třemi góly vystřílel obrat proti Porubě. Jednou pálil Kusý

Kde se to najednou vzalo? Doteď ve vrchlabském dresu dva góly a najednou 3+0.

Jsem rád, že to tam konečně spadlo, už to čekání na gól bylo dlouhé. Já se po každém tréninku snažím zlepšovat, tak jsem rád, že se ta práce konečně vyplatila. Velké dík samozřejmě patří spoluhráčům, bez kterých bych ty góly nedal.

Takhle parádní večer se vám navíc povedl v ohromně důležitém utkání.

Máte pravdu. Do konce základní části nám zbývá dvanáct zápasů a my dobře víme, že už není prostor na nějaké výpadky. Jsme proto rádi, že jsme tohle utkání vyhráli a s pokorou půjdeme do dalšího. Cílem budou opět tři body.

Při dvou čtvrtečních gólech jste těžil ze super přihrávek zpoza branky. Bylo pak jednoduché trefit volný prostor v brance?

Jak už jsem říkal, klukům patří poděkování, dali mi přihrávku fakt přímo na hokejku a já se pak jen snažil vyřešit situaci tím nejlepším možným způsobem. Jsem moc rád, že to vyšlo.

Filip Koffer právě blafákem snížil stav utkání na 2:3.Zdroj: Dominik RábNaopak gól na 2:3 byl vaším skvělým počinem. Bekhendový blafák máte v oblibě nebo vyplynul ze situace?

Všiml jsem si, že je gólman proti mě hodně vyjetý, takže jedinou možností bylo vzít to do bekhendu. No a povedlo se to dokonale. Ten gól nás před druhou sirénou vrátil do hry.

Poruba za sebou měla skvělou sérii výher. U vás vedla o dvě branky a hrála výborně. Kde se to pak zlomilo?

Myslím, že se to zlomilo v té druhé třetině. Za stavu 1:3 jsme ukázali sílu týmu. Předvedli sobě i soupeři, že se nevzdáváme a makali jsme jeden za druhého. Samozřejmě společně s gólmanem, který vychytal několik gólových šancí a už poněkolikáté nás podržel. I díky němu jsme zápas dotáhli do vítězného konce.

Nyní vás čeká bitva v hale Přerova. To také nebude žádný med, že?

My jdeme do každého zápasu s cílem, že chceme vyhrát. Ať už jde o jakéhokoliv soupeře. Na Přerov se dobře připravíme a já doufám, že i sobotní duel dotáhneme do vítězného konce..

Podobný obrat jako vy, předvedlo ve stejný den i pardubické Dynamo. Stihl jste si s někým z kluků vyměnit poznatky ze zápasů? A přišly k hattricku gratulace?

Ne ne, koukl jsem jen po zápase na sestřih a jsem rád, že Pardubice vyhrály. Gratulace přišly a největší radost udělaly ty od mé rodiny.