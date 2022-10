Společně najeli přes tisíc kilometrů, bodovou sklizeň ale zaznamenal pouze jeden

Hokejisté Hronova v sobotu vyrazili za zápasem do Klatov a cestou tam i zpět dost možná trhli klubový rekord. Ujeli totiž dohromady více jak 584 kilometrů. Rivala z podkrkonošského Vrchlabí zase čekala cesta do Chebu. A věřte nebo ne, byla ještě delší. Horalé zvládli celkem více jak 596 kilometrů – právě tolik měří dvojnásobek cesty z jednoho města do druhého.

Konečně se dočkali. Vrchlabští hokejisté si pro úvodní vítězství sezony museli dojet pořádně daleko, o to delší ale byla radost z vítězství. Teď je čeká derby v Hronově. | Foto: Anton Martinec