Start v Sokolově, poprvé doma si vrchlabští hokejisté zahrají proti Litoměřicím

V soutěži bude od nové sezony působit „pouze“ 14 mužstev a hrací systém je jednoduchý. Všechny celky spolu odehrají po čtyřech vzájemných duelech, dvakrát doma, dvakrát venku.

Na úvod proti SokolovuZdroj: Anton Martinec„Systém tak bude shodný s extraligou, přičemž závěrečné dvaapadesáté dějství je na programu prvního března, kdy se náš tým představí v Šumperku,“ prozradil Krkonošskému deníku sportovní manažer mužstva Jiří Jakubec.

Zástupce jednotlivých oddílů na aktivu účastníků Chance ligy samozřejmě zajímal i postupový klíč pro play off. Kluby si výraznou většinou odhlasovaly systém s předkolem. Do něho by měly jít týmy umístěné na 7. - 10. místě, zatímco nejlepších šest mužstev postoupí přímo do čtvrtfinále. Předkolo by se hrálo na dva vítězné zápasy, čtvrtfinále na tři, semifinálové a finálová série na čtyři vítězné duely.

Přípravné zápasy

09. 08. doma Litoměřice

11. 08. doma Kolín

18. 08. venku Kolín

30. 08. venku Jihlava

02. 09. venku Hronov

06. 09. doma Slavia Praha

08. 09. venku Litoměřice

Poslední čtrnáctý celek tabulky by pak přímo bez baráže sestupoval do první ligy, jak by ale bitva o záchranu vypadala po základní části, o tom ještě není rozhodnuto.

„Svaz by měl vypracovat varianty nadstavby, ke kterým se jednotlivé kluby ještě budou moci vyjádřit. Je velice pravděpodobné, že této nadstavby se zúčastní pouze týmy umístěné na 13. a 14. místě po základní části. Vše ještě musí posvětit výkonný výbor svazu,“ řekl Deníku Jakubec.

Vrchlabský los úvodní čtvrtiny základní části



1. kolo, středa 14. 9. 2022: Sokolov – Vrchlabí

2. kolo, sobota 17. 9. 2022: Vrchlabí – Litoměřice

3. kolo, středa 21. 9. 2022: Vsetín – Vrchlabí

4. kolo, sobota 24. 9. 2022: Vrchlabí – Prostějov

5. kolo, pondělí 26. 9. 2022: Slavia – Vrchlabí

6. kolo, středa 28. 9. 2022: Vrchlabí – Třebíč

7. kolo, sobota 1. 10. 2022: Přerov – Vrchlabí

8. kolo, středa 5. 10. 2022: Vrchlabí – Kolín

9. kolo, sobota 8. 10. 2022: Frýdek-Místek – Vrchlabí

10. kolo, pondělí 10. 10. 2022: Poruba – Vrchlabí

11. kolo, středa 12. 10. 2022: Vrchlabí – Zlín

12. kolo, sobota 15. 10. 2022: Jihlava – Vrchlabí

13. kolo, středa 19. 10. 2022: Vrchlabí – Šumperk