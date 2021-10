Vrchlabští hokejisté v pondělním utkání 10. kola Chance ligy přivítali druhý tým tabulky z Litoměřic. Hosté v sezoně vyhráli osm z dosavadních devíti utkání, bodovat dokázali i v Šumperku, kde nakonec padli po prodloužení. A sérii nepřerušili ani na východě Čech. Ačkoliv Vrchlabští po dvou třetinách vedli, v té závěrečné favorit skóre otočil. Vítěznou ránu soupeři uštědřil v čase 58:35. Duel sledovala slabá návštěva 498 diváků.

HC Stadion Vrchlabí - HC Stadion Litoměřice 1:3

Vrchlabští do zápasu vstoupili odvážně a už po pěti minutách gólman Král musel řešit slibnou příležitost Kauta. Po chvíli minul bránu Costa. Favorizovaní hosté Soukupa poprvé ohrozili na konci sedmé minuty, Sihvonen ale mířil nepřesně a Jíchu fantasticky vychytala vrchlabská jednička.

Na začátku prostřední části nejprve v dobré pozici neuspěl Vála a chvíli na to Matýs napálil jen horní tyčku. V čase 25:43 už se ale vrchlabští příznivci mohli radovat. Hosté chybovali na útočné modré, puku se zmocnil Pochobradský a rychlou individuální akci zakončil nejlépe jak mohl – 1:0.

Vstřelený gól hráče Stadionu povzbudil a o necelou minutu později Král hasil požár při výpadu Mrni. V polovině zápasu už hostující Výtisk mířil na trestnou lavici, když se v duchu fair play zachoval vrchlabský útočník Zeman a trest se rušil.

Následně přišly těžké chvíle pro domácí obranu. V tutové šanci se zjevil Procházka, po něm už už zvedal ruce nad hlavu Svoboda, vyrovnání se však hosté nedočkali ani při následné přesilovce, kdy za Soukupem zvonila tyčka.

Ještě nikdo v této sezoně nedokázal litoměřické ofenzívě vzdorovat po dvě třetiny. Vrchlabským hokejistům se to dařilo do poloviny 46. minuty. V té od mantinelu nahodil puk před brankoviště Válek a na zadní tyči zcela volný Svoboda jej nasměroval za Soukupova záda – 1:1.

Vrátit vedení na stranu Stadionu mohl Mrňa, jeho vtipné zakončení ale se štěstím vytáhl Král špičkou betonu. Když už se zdálo, že horalé jako teprve druhý tým v sezoně oberou Litoměřice o bod, přišla osudová chyba domácího mužstva.

Hosté tak dlouho napadali soupeřovu rozehrávku, až Vrchlabské obrali o puk, Svoboda v ideálním prostoru mezi kruhy našel Procházku a na jeho přesnou ránu nemohl Soukup dosáhnout. Domácí krátce po buly odvolali brankáře, při vyloučení soupeře za zdržování hry zkusili hru vabank v šesti proti čtyřem, po chvíli jim ale pláchl Válek a trefou do prázdné branky pečetil vítězství hostujícího mužstva.

Severočeši tak díky skvěle zvládnuté třetí třetině potvrdili roli favorita a z brány Krkonoš si vezou devátou výhru v ročníku. Po zaváhání vedoucí Třebíče se navíc na rozdíl jediného bodu přiblížili první příčce.

Fakta – branky a asistence: 26. Pochobradský (Chrtek) – 46. P. Svoboda (Válek, Jebavý), 59. O. Procházka (P. Svoboda), 60. Válek (Výtisk, Tomáš Král). Rozhodčí: Úlehla, Čáp – Polonyi, Kreuzer. Vyloučení: 2:4, navíc Lightag 5 minut a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 498. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:3.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Vála, Jelínek, Kajínek, Bučko, Voženílek, Nedbal, T. Kynčl – Chalupa, Urban, Mrňa – Matýs, T. Kaut, Zeman – Pochobradský, Chrtek, Costa – L. Kučera, Herčík, Lightag. HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Čermák) – Jebavý, Ticháček, Výtisk, J. Holý, Pinkas, O. Baláž, Kottek – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, J. Jícha, Chlubna – T. Urban, Koláček, P. Svoboda – Rouha, Berka, Pajer.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): Pro nás dnes smolný zápas. I když zase na druhou stranu, když nedáme góly a uděláme tam chyby, nezasloužíme si vyhrát. Třicet minut jsme hráli výborně, ale od půlky zápasu se ta miska vah začala překlápět na litoměřickou stranu. Ustoupili jsme z nějaké naší hry, byli jsme moc bojácní, přestali jsme útočit a soupeř se pomalu dostával do takového soustavného tlaku, ze kterého pramenily ty naše chyby, které jsme udělali. Dostat gól po takové chybě dvě minuty před koncem je strašidelný. Soupeři gratulujeme a my se musíme dát nějak dohromady a začít bodovat. Ta špička tabulky nám už hodně uniká.

David Bruk (HC Stadion Litoměřice): Z naší stran to bylo první půlku zápasu jen předstírání hokeje, absolutně bez nasazení, bez osobních soubojů, bez pohybu a jenom díky Tomášovi Královi v bráně jsme se drželi v zápase. Dnes to bylo fakt jeho utkání. Od půlky zápasu jsme trochu přidali na forčeku, hra začala mít trošku parametry z naší strany, hnedka to vypadalo jinak. Myslím si, že jsme zaslouženě vyrovnali a v závěru jsme měli jen štěstí. Tam jsme pohrdli pětiminutovou přesilovkou a dneska rozhodně nevyhrál lepší, ale šťastnější.

Další výsledky 10. kola: Poruba - Třebíč 1:2sn, Vsetín - Sokolov 3:1, Jihlava - Prostějov 1:4, Přerov - Slavia Praha 5:3, Šumperk - Havířov 2:1, Kadaň - Ústí nad Labem 2:4.

Program 11. kola - středa 17.30: Třebíč - Přerov, Havířov - Kadaň, Benátky nad Jizerou - Kolín. 18.00: Slavia Praha - Vrchlabí, Prostějov - Vsetín, Sokolov - Poruba, Ústí nad Labem - Jihlava.