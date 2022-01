Mazaný Varaďa. Třinec dal dva góly při hře bez gólmana, Lang nasázel hattrick

Zbylí dva východočeští zástupci kalendářní rok 2022 odstartovali důležitými souboji, které měly napovědět o nadějích na účast v play off. Počet zbývajících kol v základní části se totiž tenčí.

II. liga, skupina Sever

Mostečtí Lvi – Hronov 5:6p

Souboje mosteckých hokejistů s Hronovem patří k ozdobám letošního ročníku II. ligy. Potřetí z pěti vzájemných utkání skončil duel výsledkem 6:5! Poprvé však ve prospěch Hronova. Zbývá dodat, že jednou vyhráli Východočeši na severu 4:1, jednou Mostečtí ve Wikov aréně 4:2.

Vzájemné souboje Mostu s Hronovem v sezoně

Most - Hronov 6:5

Hronov - Most 5:6

Most - Hronov 1:4

Hronov - Most 2:4

Most - Hronov 5:6p

Nedělní bitvu střelecky otevřel nejlepší kanonýr soutěže Tyurin, na jeho branku ale domácí odpověděli dvěma góly ještě v průběhu úvodní části hry. Prostřední perioda vyšla o mnoho lépe hostům, kteří i s pomocí dvěma přesilovkových tref odskočili do vedení 3:4.

V závěrečné dvacetiminutovce nejprve udeřil hronovský Teuber a Hronov už už směřoval k tříbodovému vítězství. Mostečtí Lvi se však nevzdali a dvěma góly v power play dokázali srovnat na 5:5. Dokonalý obrat měl na holi v úplném finiši zápasu Písařík, leč tutovku neproměnil a ve čtvrté minutě prodloužení udeřil hronovský Jirků.

Fakta - branky a asistence: 14. Šimeček (Mical), 15. Stříbrný (Šimeček), 33. Kýhos (Písařík, Procházka), 59. Procházka (Havlůj, Kýhos), 60. Šimeček (Řehoř, Nedrda) – 10. Tyurin (Lavrenov), 30. Sýkora, 33. Lavrenov (Tyurin), 36. Degterev (Tyurin), 45. Teuber, 64. Jirků. Rozhodčí: Němec – Tichý, Pěkný. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 302. Třetiny: 2:1, 1:3, 2:1 – 0:1.

Nová Paka – Děčín 6:1

Fantastický vstup do nového roku prožili hokejisté Nové Paky. Doma proti Děčínu potřebovali nutně vyhrát a zápas pro ně nemohl začít lépe. Od úvodního Nová Paka - DěčínZdroj: Petr Čepekbuly neuběhlo ani 100 vteřin a Parshakov už zvedal ruce nad hlavu po trefě na 1:0, za další minuty dokonce Krsek zvyšoval na dvoubrankový rozdíl.

Když v polovině utkání Dvořák vsítil třetí branku domácího mužstva, o výsledku se zdálo být rozhodnuto. A taky že bylo. V závěrečné periodě nejprve snížil děčínský Chrpa, šlo však pouze o čestný úspěch hostů. Chvíli na to totiž podruhé v zápase udeřil Parshakov a suverénní výhru Bruslařů pečetil dvěma trefami Foerster.

Fakta - branky a asistence: 2. Parshakov (Nezbeda), 3. Krsek (Leder, Nezbeda), 33. Dvořák (Kotyza, Rozanov), 50. Parshakov (Iakhanov, Suvorov), 52. Foerster (Komarov, Filip), 59. Foerster (Kerekanič, Suvorov) – 48. Chrpa (Kostrubek). Vyloučení: Bernat – Řezníček, Hofman. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 257. Třetiny: 2:0, 1:0, 3:1.

Další utkání 29. kola: Bílina – Jablonec n. N. 2:4.

Aktuální tabulka II. ligy

1. Dvůr Králové n. L. 25 16 3 0 6 104:61 54

2. Letňany 25 15 1 3 6 116:64 50

3. Mostečtí Lvi 27 15 0 3 9 144:111 48

4. Hronov 27 12 3 3 9 113:96 45

5. Jablonec n. N. 26 10 4 2 10 112:103 40

6. Nová Paka 27 8 5 1 12 107:104 38

7. Děčín 26 6 1 2 17 80:138 22

8. Bílina 25 4 0 3 18 89:188 15