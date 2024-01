David Straka, Tomáš Hynek, Alexei Trandin, Tomáš Veselý a další. Kádr hokejistů Hronova před koncem minulého kalendářního roku doplnilo hned několik jmen a s jejich pomocí přišly i lepší výsledky. Tým se vyhrabal ze dna tabulky a s minimální ztrátou pokukuje po vyšších příčkách. Dnes hraje Wikov v Děčíně (18.00).

Hokejisté Hronova doufají, že ve zbytku základní části posbírají ještě nějaké body potřebné pro naději před nadstavbou. Naposledy doma přehráli Kobru Praha. | Foto: Zdeněk Šulc

Když 8. listopadu hokejisté Hronova prohráli v derby na ledě Vrchlabí 2:4, nevypadalo to s nimi vůbec dobře. Vždyť tehdy šlo o třináctý zápas aktuálního ročníku západní skupiny II. ligy a po něm Wikov kousal desátou porážku v řadě, dohromady dvanáctou v sezoně.

Nadílka na východě Čech. Vrchlabí pálilo ostrými, Hronov si poradil s Kobrou

Poslední místo v tabulce bylo samozřejmostí, soupeři si na Východočeších honili body a často i skóre. Výjimkou byl úspěch v hale Řisut, kde se zadařilo v utkání 3. kola.

Zlom přišel tři dny po prohraném derby. Hronovští otočili nepříznivě se vyvíjejí skóre v hale Mosteckých Lvů (6:3) a ve zbytku kalendářního roku tým na své konto přidal ještě dalších pět (!) vítězství.

logo HC Wikov HronovZdroj: denik.czRázem se Wikov nachází na 13. místě se ztrátou pouhých sedmi bodů na devátou Kobru Praha! Již za dva týdny se navíc soutěž rozdělí na dvě části a v té spodní dostane tým kouče Jaroslava Poláka dostatek příležitostí na dohnání manka potřebné k účasti ve vyřazovacích bojích.

„Ve zbývajících zápasech základní části jsou naše cíle jednoduché, budeme se snažit uhrát co nejvíce bodů. V posledních týdnech loňského roku jsme měli šňůru několika slušných zápasů, tak na to budeme chtít navázat,“ naznačil trenér Jaroslav Polák, s čím jeho svěřenci půjdou do posledních čtyř bitev.

Ta první je čeká už dnes v hale Děčína, v sobotu se Hronov představí v Chebu, za týden bude hostit odvetu krajského hitu proti Vrchlabí a v derniéře přivítá Mostecké Lvy. Ve hře je tedy 12 bodů a pak už přijde nadstavbová fáze sezony, ve které sedmička mužstev v části poražených bude bojovat o dvě postupová místa do předkola play off.

„Rádi bychom se před rozhodující částí sezony ještě pokusili vhodně doplnit mužstvo. A co se týče nadstavby, také v ní se budeme snažit získat co nejvíce bodů a uvidíme, na co to v jejím konci bude stačit,“ doplnil Jaroslav Polák.

Aktuální tabulka

1. Piráti Chomutov 24 19 2 1 2 123:51 62

2. HC Tábor 24 19 2 1 2 112:41 62

3. HC Příbram 24 18 3 1 2 117:69 61

4. HC Letci Letňany 25 15 2 1 7 99:63 50

5. HC Děčín 25 14 2 1 8 104:87 47

6. HC Stadion Vrchlabí 24 14 1 1 8 91:62 45

7. Mostečtí Lvi 25 12 0 3 10 93:91 39

8. HC Benátky n. J. 24 8 2 3 11 76:75 31

9. HC Kobra Praha 24 8 1 1 14 83:111 27

10. Slovan Ústí n. L. 24 6 2 2 14 82:98 24

11. HC Stadion Cheb 24 6 3 0 15 71:111 24

12. HK Kralupy n. Vlt. 24 5 2 3 14 68:87 22

13. HC Wikov Hronov 24 5 2 1 16 79:132 20

14. IHC Králové Písek 25 4 2 2 17 65:105 18

15. TJ HC Řisuty 24 3 0 5 16 61:141 14

Povedené okysličení kádru a výborná forma na konci roku 2023 naznačily, že by putování Hronova tabulkou směrem vzhůru nemuselo být v následujících týdnech utopií. Ještě před startem nadstavby hodně naznačí nejbližší čtyři utkání.

Zbývající duely Wikova v základní části

středa 3. ledna venku Děčín (18.00)

sobota 6. ledna venku Cheb (18.00)

středa 10. ledna doma Vrchlabí (18.00)

sobota 13. ledna doma Mostečtí Lvi (17.00)