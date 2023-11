Deset porážek za sebou, taková byla série hokejistů Hronova, kterou posbírali za celý říjen a takřka polovinu listopadu. Šňůra však budiž přerušena, Východočeši uspěli v hale Mosteckých Lvů.

Gólman Michal Pittr už ve středeční bitvě na ledě Vrchlabí odchytal skvělý zápas, o čtyři dny později pomohl k důležitému vítězství v hale Mosteckých Lvů. | Foto: Anton Martinec

Dlouhá cesta na mostecký led, desetizápasová šňůra porážek, horší vzájemná bilance se soupeřem a strašidelný vstup do utkání. Ne, v sobotu krátce po 15. hodině to na severu Čech opravdu nevypadalo na bodový export směr Hronov.

Leč podívejte se na konečný výsledek. Všechno bylo nakonec jinak a poslední celek tabulky poprvé od konce září zabodoval. A to hned vítězně, navíc proti sedmému týmu tabulky. Navázat na vynikající představení budou moci Východočeši za týden, kdy se představí v hale dvanáctého Písku.

II. liga, skupina Západ - 15. kolo

Mostečtí Lvi - Hronov 3:6

Domácí začali zápas náporem a už v čase 3:31 překonal Pittra v hronovské brance Procházka. V 7. minutě navíc přidal druhý gól favorita Písařík a zdálo se, že jedenáctou prohru Hronova v řadě nic neodvrátí.

V polovině 12. minuty ale využil špatného střídání soupeře Šedivý a bekhendem šťastně propasíroval puk mezi betony domácího Hosnedla.

Stav 2:1 vydržel na ukazateli skóre až do 34. minuty. V té se hosté dostali do přečíslení a využít jej po přihrávce Kirilova dokázal Popitich. Na konci prostřední periody navíc hosté sehráli v útočném pásmu povedený ťukes a na jeho konci byla další gólová rána Popiticha - 2:3.

Hra sobotního Hronova se vyznačovala především skvělou disciplínou. Ani jednou hosté nefaulovali, když navíc ve 49. minutě zamířil na trestnou lavici domácí Havlůj, využil přesilovou hru dělovkou od modré Jass. Opařeného soupeře záhy trestal z brejku Šedivý a i když se Mostečtí trefili ještě jednou, při power-play pečetil výsledek do prázdné branky Hájek.

Fakta - branky a nahrávky: 4. J. Procházka (Písařík, Hocelík), 7. Písařík (Rykl, Jindra), 54. Nedrda – 12. Šedivý (Murtazin), 34. Popitič (Kirillov), 40. Popitič (Babrusev, M. Hájek I), 50. Jass, 54. Šedivý (Vrtek, Táborský), 60. M. Hájek I (Babrusev, Šedivý). Rozhodčí: Němec – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 223. Třetiny: 2:1, 0:2, 1:3.

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Havlůj, Rykl, Nedrda, Šoustek, Steinocher, Hocelík, Hoffmann – T. Urban II, Řehoř, Jindra – Písařík, Kýhos, J. Procházka – Veselý, Šimeček, Mical – Buberl, Daniel, Böhm. HC Wikov Hronov: Pittr (Kouba) – Táborský, Jass, Babrusev, D. Voňka, Kopecký, Cestr, Hrbek – Murtazin, Šedivý, Vrtek – Kirillov, M. Hájek I, Popitič – Voděracký, Matouš, Vaňkovský.

Hodnocení trenéra

Jaroslav Polák, trenér HC Wikov Hronov: Zápas se mi hodnotí dobře, protože je to cenné vítězství z venku. Jako už klasicky nám první třetiny nejdou a opět jsme se probudili až za stavu 2:0 pro Most. O to víc mě těší, že kluci ukázali sílu, zápas otočili a zaslouženě si došli pro vítězství. Pokud budeme takhle pokračovat, pak věřím v lepší zítřky pro Hronov.

Další výsledky 15. kola: Tábor - Letňany 2:5, Příbram - Benátky nad Jizerou 2:1 po prodloužení, Řisuty - Děčín 4:1, Kobra Praha - Ústí nad Labem 6:4, Cheb - Kralupy nad Vltavou 6:2. Utkání Chomutov - Vrchlabí se hraje v pondělí od 17.30.

Příští program - středa 18.00: Benátky nad Jizerou - Tábor, Děčín - Mostečtí Lvi. 18.30: Kralupy nad Vltavou - Příbram (vše předehrávky 26. kola). Pátek 18.00: Tábor - Děčín. Sobota 15.00: Mostečtí Lvi - Kralupy nad Vltavou. 17.00: Písek - Hronov, Příbram - Vrchlabí. 17.30: Chomutov - Letňany. 18.00: Cheb - Ústí nad Labem, Kobra Praha - Benátky nad Jizerou (vše 16. kolo).