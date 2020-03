Sedmadvacetiletému reprezentantovi České republiky přitom sezona skončila už v pondělí 9. března, když jeho Matallurg Magnitogorsk prohrál čtvrtý zápas osmifinálové série play off proti kazašskému Barys Nur-Sultan (1:4).

Tomáši, sportovní svět se v posledních dnech zastavil. Co pro vás osobně tahle situace znamená?

Pro mě to teď neznamená nic velkého. Samozřejmě je to na nic, ale já mám po sezoně a odpočívám doma s rodinou.

Shodou okolností jste sportovcem, jemuž mistrovská sezona skončila ještě dříve než došlo ke všem omezením. Jste za to v tomto ohledu rád? Narážím na fakt, že by vás asi o dost víc mrzelo, kdybyste měli v KHL nakročeno třeba i do finále.

Já si hlavně myslím, že zdraví všech lidí, včetně sportovců, je teď na prvním místě. A proto je jen dobře, že se to odpovědní snaží řešit. Takže osobně to beru pouze z téhle strany.

U vás tu byla ještě naděje startu na mistrovství světa. Jak jste viděl své letošní šance? V sezoně jste za reprezentaci odehrál šest utkání.

Je to tak, v sezoně jsem byl na dvou akcích a docela se i dařilo. Z té třetí jsem se po dohodě s trenéry v Rusku omluvil, abych byl fit na play off. Nechci spekulovat, ale je škoda, že se světový šampionát neuskuteční.

Vy jste první polovinu uplynulého ročníku strávil v dresu Liberce. Kdy jste vlastně došel k názoru, že se vrátíte zpět do Ruska, odkud jste odcházel před rokem vinou zranění?

Na reprezentačním srazu v půlce prosince se mi ozval agent, že jedná s Magnitkou (Metallurg Magnitogorsk - pozn. aut.), a že tam o mě stojí. Do moc jiných klubů v Rusku bych v polovině sezony nešel, ale tohle je pro mě takový druhý hokejový domov, kam se budu vždy rád vracet. Řekl jsem tedy, ať začne pořádně a rychle jednat (smích).

Bílí Tygři nakonec ovládli základní část sezony a získali Prezidentský pohár. Sledoval jste extraligu pozorně? A panuje nyní v Liberci velké zklamání z netradičního ukončení sezony?

Sledoval jsem skoro každé utkání, když se to nekrylo s tím mým. Moc jsem klukům fandil a je fajn, že zase vyhráli základní část. Co jsem se s klukama bavil, tak z nich zklamání cítit bylo, protože měli opět jen ty nejvyšší ambice.

Koho jste vlastně vy sám favorizoval na zisk titulu jak v české nejvyšší soutěži, tak v KHL?

V České extralize si myslím, že by si to opět rozdali kluci z Liberce a Třinec. A v Rusku těžko říct, tam bylo favoritů víc, ať už CSKA Moskva, Petrohrad nebo Kazaň.

Zdraví má v těchto dnech přednost. Jak se vy s rodinou bráníte případné nákaze? Co jste musel oproti zvyklostem změnit?

Samozřejmě, zdraví je na prvním místě. Já musím říct, že kdybychom neměli u baráku velkou zahradu, tak se doma asi zblázníme (usmívá se). Holkám jsou jeden a tři roky, takže za den dokáží převrátit celý barák vzhůru nohama. Takže jsme celkem dost na zahradě. Jinak do města nechodíme vůbec, maximálně na procházku u nás v obci kde žijeme, vedle Liberce. Snažíme se samozřejmě maximálně dodržovat všechna nařízení vlády, to je jasné. Když ven, tak jedině s rouškou.

Jste typem, který vyhledává společnost nebo nyní spíš v uvozovkách vděčíte momentální situaci, při níž se můžete na maximum věnovat rodině?

Já to miluju u nás doma. Na zahradě, to je moje. Jsem milovníkem péče o trávu, stromky, keře a všechno, co mám na zahradě. Takže teď na to je opravdu čas. Jsme s rodinou opravdu velkou část dne u baráku na zahradě. Jinak samozřejmě rádi vyrazíme i mezi lidi, ale když to teď nejde, tak se věnuji svému obrovskému koníčku - zahradě.

Prozraďte na závěr. Máte již představy, kde odehrajete příští sezonu?

Abych řekl pravdu, tak trošku ano. Ale mám teď volno po celkem náročné sezoně, tak to ještě ani moc neřeším. Snažím se teď od hokeje hlavně psychicky odpočívat.

Tomáš Filippi v sezoně 2019/2020



Bílí Tygři Liberec 24 utkání, 19 bodů (8+11)

Metallurg Magnitogorsk 23 utkání, 12 bodů (5+7)

Národní tým ČR 6 utkání, 3 body (2+1)

Češi v KHL (20)



Amur Chabarovsk (Michal Jordán, Marek Langhamer, Ondřej Vitásek, Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna)

Kunlun Red Star (Šimon Hrubec, Andrej Šustr)

Metallurg Magnitogorsk (Tomáš Filippi, Andrej Nestrašil)

Traktor Čeljabinsk (Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák)

Automobilist Jekatěrinburk (Jakub Kovář)

CSKA Moskva (Jiří Sekáč)

Dinamo Riga (Alexander Salák)

Dynamo Moskva (Dmitrij Jaškin)

Jokerit Helsinky (David Sklenička)

Lokomotiv Jaroslavl (Jakub Nakládal)

Severstal Čerepovec (Libor Šulák)

Spartak Moskva (Robin Hanzl)

Viťaz Podolsk (Jakub Jeřábek)