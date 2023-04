Bez dlouhých analýz je zřejmé, že šlo o úspěšný rok. Klub z brány Krkonoš po odstoupení z Chance ligy vsadil na mládí, příležitost dal řadě vlastních odchovanců a tento krok se ukázal jako velice dobrý. Ztotožnili se s ním tradičně věrní fanoušci mužstva, respekt si získal u soupeřů a po skončení mistrovského ročníku si jej musel pochvalovat také trenér Tomáš Jirků (31), který mimochodem také dostal od klubu zelenou coby mladý perspektivní kouč – a ve své pozici rozhodně nezklamal.

Trenére, od minulého týdne play off druhé ligy pokračuje bez vašeho týmu. Je to velké zklamání nebo vyřazení při pohledu na průběh sezony brzy přebolelo?

Bezprostředně po vypadnutí to bolelo hodně. Zklamání bylo obrovské, protože jsme cítili, že na postup máme. Navíc v posledním domácím utkání jsme byli jasně lepší než soupeř z Letňan. Teď to postupně vstřebávám a už s odstupem pár dnů to začínám vnímat velmi pozitivně.

Tomáš Jirků na střídačceZdroj: Anton MartinecLoni jste působili v Chance lize a po ukončení spolupráce s pardubickým Dynamem následoval přechod do druhé ligy. Jak těžké bylo složit zcela nový tým?

Těžké to určitě bylo, protože jsme na to neměli moc času. Klíčové pro nás bylo udržet naše odchovance z prvoligového kádru, získat kvalitního brankáře a doplnit tým o další mladé Vrchlabáky, případně o kluky z regionu, kteří měli velký zájem u nás působit. Myslím si, že se nám podařilo poskládat dobrý tým s obrovským charakterem.

Zůstalo hned několik prvoligových opor. Jak moc byl přístup těchto hokejistů pro vás důležitý, ne-li klíčový?

Jak jsem již zmínil v minulé odpovědi, to bylo naprosto klíčové. Jsem moc rád, že se všichni rozhodli zůstat a nezlákala je žádná z prvoligových nabídek.

Start sezony byl přesto náročný. Hned na úvod jste „chytili“ tři z největších favoritů a byly z toho tři vysoké porážky. Jak jste se v té době cítil?

Bylo to hodně těžké období. V přípravě jsme hráli výborně a všechna utkání vyhráli, takže zde mohlo hrát roli i určité uspokojení. Do toho první tři mistrovská utkání s favority soutěže, kde jsme nezískali ani bod. V tu dobu jsem se necítil dobře, nebyla to komfortní situace, takhle jsme si určitě začátek sezony nepředstavovali. Na druhou stranu jsem ale věřil v sílu týmu a v naši práci, která potřebovala čas a trpělivost.

Pak navíc přišlo jedenáct zápasů s pravidelnými bodovými zisky, mimo jiné skalpy Ústí nad Labem a Tábora. Tam jste asi zjistil, že by sezona nemusela dopadnout zle, je tomu tak?

Přesně tak. Jakmile jsme párkrát vyhráli, tak bylo cítit, jak si kluci začali věřit a začala nám i výborně fungovat organizace hry. Zejména v defenzívě jsme udělali velký progres, a to se stalo klíčem k úspěchu.

Bilance HCV s TOP celky II. ligy v základní části

Vrchlabí - Letňany 1:3 a 2:6

Vrchlabí - Chomutov 0:5 a 3:4

Vrchlabí - Tábor 3:4p a 5:0

Vrchlabí - Příbram 3:1 a 0:5

Vrchlabí - Ústí n. L. 7:5 a 3:7

Nakonec z toho po základní části byla šestá pozice, kterou jste uhájili i v nadstavbě, kde kádr trápila řada absencí. Jak moc bylo tohle období složité?

Nadstavbová část byla pro nás hodně těžkým obdobím, neustále jsme řešili, abychom byli alespoň v patnácti hráčích do zápasu. Teď s odstupem času to ale vnímám hodně pozitivně. Mladí kluci dostali hodně prostoru, získali spoustu zkušeností. V některých utkáních jsme hráli s až devíti juniory v sestavě. A to proti týmům, které fungovaly v profesionálním režimu. Výsledky sice nebyly oslnivé, ale jsem přesvědčený, že jsme v žádném zápase vyloženě herně nepropadli. To byl pro nás trenéry signál, že mužstvo je zdravé a má výborný charakter, navíc se naši klíčoví hráči ukázali jako správní lídři.

Tomáš Jirků z trenérské role zamířil zpátky do hráčské výstroje.Zdroj: Anton Martinec

Situace byla v té době tak alarmující, že jste brusle obul dokonce i vy sám. Budete na tohle období, v němž jste si zahrál i s bráchou Adamem, nakonec i rád vzpomínat?

Určitě na to budu hodně rád vzpomínat. Vypadalo to, že už si s bráchou nezahraji, ale osud tomu chtěl jinak a jsem za to moc rád. Celkově na tuhle sezonu budu vzpomínat jenom v dobrém. Těžká období, která jsme v ní měli, ať už její začátek nebo nadstavbová část, nás všechny hodně naučila.

Bilance HCV s TOP celky II. ligy v nadstavbové části

Vrchlabí - Letňany 2:3p a 1:5

Vrchlabí - Chomutov 1:6 a 3:5

Vrchlabí - Tábor 5:3 a 3:7

Vrchlabí - Příbram 3:6 a 4:5p

Vrchlabí - Ústí n. L. 2:4 a 2:4

To už ale bylo za dveřmi play off a v něm na vás vyšel soupeř z Ústí nad Labem. Bral tenhle střet někdo v klubu trochu jako odvetu za památné vyřazení z roku 2011?

Ne, takhle to nikdo nebral. Většina našich kluků v tu dobu hrála ještě minihokej.

Vrchlabí vs. Ústí nad LabemZdroj: Anton MartinecPřed startem série zazněly hlasy, že máte připravenou taktiku, která bude na Slovan platit. Bylo tomu tak? A prozradíte, co na Severočechy platilo?

Bylo toho více. Základem byla důkladná příprava na videu a samozřejmě specifický trénink na ledě. Nicméně základy naší hry byly stejné po celou sezonu, nedá se na play off najednou všechno změnit, to by nemohlo fungovat. Ale bylo tam pár specifických taktických pokynů, které jsme speciálně na Ústí měli připravené.

Například?

Například kvalitní práce našich hráčů v obranné třetině, kde jsme potřebovali být hodně pospolu, protože jsme ve vzájemných střetnutích s Ústím v základní části měli problémy s jejich rotacemi. Naopak v útočné třetině jsme se chtěli udržet hodně na kotouči a shazovat kotouče pod branku, protože obránci z Ústí měli problém s pohybem. Dobrá odstoupená obrana ve středním pásmu také dělala soupeři velké problémy. Signály po vhazování ve všech zónách. Hodně jsme se soustředili na speciální týmy. Trochu nám dělal problém pohyb druhé lajny, kde byl dominantní hráč Kordule, tak jsme v průběhu série na ně nasazovali naši třetí lajnu, která se jim v pohybu vyrovnala a jejich sílu eliminovala.

Úspěch v sérii s Ústím měl ve Vrchlabí velký ohlas a fanoušci rázem začali věřit, že můžete přejít i přes ambiciózní Letňany. Jak jste si užíval atmosféru, jaká rázem okolo mužstva byla?

Já jsem nám věřil i před sérií s Ústím a trochu mě mrzelo, že nám nikdo nevěřil. Ale asi to bylo pochopitelné vzhledem k té nadstavbové části. Atmosféra byla úžasná, fanoušci nám dodávali energii a jsem moc rád, že z nás měli radost. Škoda toho posledního zápasu, kde jsme byli lepším týmem, ale zase si moc cením toho dorovnání v power-play, protože jsme v tu dobu prožívali neskutečnou euforii a v tu chvíli jsem myslel, že spadne snad celý zimák. Přál bych si, aby tolik lidí chodilo celou sezonu.

Letňany jste opravdu potrápili, série to byla opět skvělá. Co nakonec scházelo k tomu, abyste i tentokrát šli dál?

Nezvládli jsme ani jedno venkovní utkání. Zejména to první jsme zvládnout měli, udělali jsme ale moc chyb v obraně. Přesto, že jsme se na malé hřiště a jiné pojetí hry Letňan připravovali, tak oproti letišti v Ústí to byl úplně jiný hokej a dělalo nám to trochu problémy. Věřím, že kdyby nám přálo štěstí a doma jsme podruhé vyhráli, tak jsme páté utkání venku už zvládli. Ale to jsou jenom kdyby.

Bodování HCV v play off

Patrik Urban 22 (12+10)

Ondřej Chrtek 11 (4+7)

David Chalupa 11 (3+8)

Jakub Tatar 8 (6+2)

Filip Krsek 6 (2+4)

V sezoně jste se mohl opřít o stabilní dvojici spolehlivých brankářů, mladou perspektivní obranu. V útoku pak nade všemi čněl kapitán Patrik Urban, který zažil vrchol v play off. Jak byste zhodnotil jeho úlohu v kabině a přínos pro mužstvo?

Oba brankáři podávali spolehlivé výkony. Denis Vacek ve svém prvním seniorském play off obstál a věřím v jeho další výkonnostní růst. Patrik naprosto naplnil moje očekávání. Dozrál ve správného lídra a výborného kapitána. Každý věděl, že je to vynikající hokejista, ale to, jak plnil systém, jak hrál v oslabení, jak vyklekával střely, to dělá lídra lídrem. Tenhle poctivý přístup a zodpovědnost k týmu ho odměnil ve fantastickou formu, kterou chytil v play off, byl v obou sériích nejlepším hráčem na ledě.

Podpora vrchlabských příznivců byla především ve vyřazovacích bojích vynikající.Zdroj: Anton Martinec

Pod značkou HC Stadion Vrchlabí si leckdo představí krásný zimní stadion, majitele klubu Aleše Cermana, manažerskou stálici Jiřího Jakubce, kvalitní trenéry, díky nim úspěšnou mládež či vynikající fanoušky. Berete to tak, že jste už roky jedna velká rodina?

Jednoznačně. Rodinné prostředí je základ našeho úspěchu, ať už se jedná o majitele, manažera, trenéry áčka, hráče, trenéry mládeže, rodiče od našich mládežníků a samozřejmě fanoušky. Pozitivní prostředí a kultura v našem klubu jsou pro nás klíčové.

HC Stadion Vrchlabí v play off 2022/2023

Ústí n. L. - Vrchlabí 3:2, 3:4, 6:5p, 1:7, 2:4

Letňany - Vrchlabí 6:4, 5:6, 6:1, 3:2n

Neúspěšnými nájezdy pro vás sezona definitivně skončila nebo sledujete dění v soutěži dál? Komu nyní přejete druholigový titul a kdo na něj podle vás dosáhne?

Výsledky sleduji, ale přiznám se, že na jednotlivá utkání nekoukám. Nemám nikoho, komu bych vyloženě fandil nebo to přál, ale od začátku sezony si myslím, že to zvládne Znojmo.

Vývoj další fáze play off

Znojmo - Chomutov 4:3, 2:1, 5:3 (konečný stav série: 3:0)

Letňany - Vyškov 2:3, 2:1, 1:5, 7:2, rozhodující utkání v neděli

Troufnete si tipnout také jméno nového mistra extraligy a zda Kladno uhájí pozici v nejvyšší domácí soutěži?

Myslím si, že to zase vyhraje Třinec, jelikož mají play off tým, skvělého brankáře, nepropustnou obranu a vynikající přesilovky. U Kladna si úplně jistý nejsem. Předpokládám, že vyhraje Chance ligu Zlín a ten by je mohl hodně potrápit.

Závěrečná otázka nemůže znít jinak. Uvidíme vás na vrchlabské střídačce i v příštím mistrovském ročníku? A dají se očekávat nějaké změny v kádru?

Ano, uvidíte. Jako realizační tým budeme fungovat ve stejném složení i v příští sezoně. Moc změn nás nečeká, z devadesáti procent chceme udržet stejný tým. Určitě nás posílí jeden kvalitní útočník z regionu, který u nás v minulosti už působil.

Cesta vrchlabských hokejistů letošní sezonou druhé ligy skončila v konferenčním semifinále play off.Zdroj: Anton Martinec