Fakta – branky a nahrávky: 12. Navrátil (Kunc, Plášek ml.), 25. Olesz (Ondrušek, Kusko), 32. Ondrušek, 33. J. Káňa (Knotek, Dujsík), 59. Knotek (J. Káňa, Dujsík). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:8. Vyšší tresty: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 4262. Třetiny: 1:0, 3:0, 1:0. HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, T. Černý, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Knotek, Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Menšík, Anděl, Rutar. Trenér: Tomajko. Mountfield Hradec Králové: J. Růžička – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Pilař, F. Pavlík, Marcel – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – Zachar, Lev, Doležal – Okuliar, Cingel, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Trenér: T. Martinec.

Do sestavy Lvů se z marodky vrátila trojice útočníků. Trenéři mohli počítat s Radovanem Pavlíkem, Zacharem i Pajerem. Zlepšení produktivity se ani tak nedostavilo. Mountfield v posledních třech extraligových duelech vstřelil pouhé dvě branky a propadl se na deváté místo ve vyrovnané tabulce.

V první třetině viděli diváci v Olomouci jednu branku. Postaral se o ni v polovině dvanácté minuty Navrátil, který se prosadil po pěkné kombinaci.

Zásadní byla pro konečný výsledek druhá třetina. V ní Olomoučtí překonali Růžičku hned třikrát, když jim do branky spadlo na co sáhli a prakticky tím rozhodlio osudu zápasu. Nejprve Olesz tečoval Ondruškovo nahození a Východočechům nepomohla ani trenérská výzva. Ve 32. minutě už to bylo o tři branky, to když Ondrušek přesně pálil z mezikruží. O minutu a pět vteřin později se ze stejné pozice prosadil Káňa.

POTYČKY A BITKY

V poslední třetině se to na ledě spíše pralo. Rozhodčí rozdali hned deset vyšších trestů, ani to hostům ke vstřelení branky nepomohlo. V závěru se navíc za domácí prosadil ještě Knotek, který dokonal hradecký zmar. Po slabších výkonech se Mountfield pokusí zvednout v úterý, kdy hostí Mladou Boleslav (18.00).