Teď už nemusí vyrážet bez cíle, stačí mu cesty domů. Stále bydlí v Chomutově, pouť zvládá za dvě hodiny.

„V letní přípravě bylo hodně tréninků, ale od sezony tady bude rodina se mnou,“ plánuje, že bude na východě zůstávat mnohem častěji.

Přesto se řízení dozajista nevyhne – a určitě bude mít o čem přemýšlet. Tak jako před začínající sezonou extraligy, v níž má Mountfield znovu vysoké ambice.

„A to mě baví,“ netají trenér. Co říká na klub, posily či syny jeho kamaráda Petra Klímy, kteří se sešli v hradeckém kádru?

O MOUNTFIELDU:

Pořád se tady nějak usazuju, nejsem tady dlouho. Rozkoukávám se. Líbí se mi tady, je to dobré, jsem spokojený. Hradec je klub, který má ambice, a to mě baví.

Jestli budeme mít na medaili? To se uvidí, ale určitě bychom se měli posunout výš než v minulé sezoně, kdy jsme se dostali jen do předkola play off. Máme v plánu být co nejvýš v tabulce a ukazovat to hned od začátku.

O CESTOVÁNÍ:

Hrozně mě baví jezdit. Už vloni mi to vyhovovalo. Krásně si za ty dvě hodiny proberu trénink, co se mi líbilo, nelíbilo. Mám na to čas.

Když jsem působil ve Slavii, na všechny zápasy jsem jezdil autem. Mám najeto strašně kilometrů, ale pořád mě to nepouští.

O PAUZE:

Byla škoda, že se sezona utnula, když začínalo play off. Občas se říká, že se hokej hraje právě až od něj a my jsme o to kvůli koronaviru přišli.

Byl jsem doma s dcerou a manželkou, věnoval jsem se rodině. Ale už to bylo dlouhé, na letní přípravu jsem se těšil.

O LETNÍ PŘÍPRAVĚ:

Týden jsme potrénovali a začal pohár, který nám ukázal dobré věci. Zápasy byly kvalitní, ne takové ty přáteláky jako každé léto. Tým se stabilizoval, docela dost jsme se o něm dozvěděli.

S výjimkou jednoho zápasu jsme v přípravě hráli kompletní, což je také fajn. Bylo to z části dané covidem, kdy řada týmů na čtrnáct dnů musela do karantény, a nebylo jasné, kolik zápasů se stihne odehrát. Radši jsme zkoušeli méně než obvykle a spíš se sehrávali.

O TRENÉROVI ČÍSLO 1:

V minulé sezoně jsme tam byli s Tomášem Martincem dva, pak se to změnilo. Do nové jsem si přivedl nové asistenty, jinak se realizační tým víceméně nezměnil.

David Kočí je mladý, ale má velký přehled. Bude tam přes obrannou hru a oslabení. Dan Branda působil u mládeže, ale jako hráč nabral velké zkušenosti. Na starosti bude mít přesilové hry a sledování soupeřů.

O TÝMU:

Radek Smoleňák řekl, že tým je nejlepší za poslední tři roky, ale to nemůžu posoudit, nebyl jsem tady.

Oproti minulé sezoně se podařilo dobře doplnit. Líbí se mi, že teď můžu hráče víc přehazovat v rámci pětek, je víc možností skládat útočné trojice podle potřeby, různě protočit. Mám větší výběr než minule. Ale to zhodnotíme až při extralize, výsledky nám ukážou.

O POSILÁCH:

Do obrany jsme si vybrali Blaina a Bobbyho Janka. Je výborné, že přišli, vyhlédli jsme si je. Potřebovali jsme víc důrazu, centimetry a kila. To nám trochu chybělo.

Do útoku přišel můj syn Vláďa, věříme, že nám pomůže v přesilovkách. K němu Kuba Sklenář, znají se, jsou sehraní. Kuba je navíc výborný komplexní a zkušený hokejista.

Také je tady Kelly Klíma. Řešili jsme to už v minulé sezoně, jsem rád, že se to podařilo.

O FILIPU HRONKOVI:

Je perfektní, že nám pomůže na začátku sezony. Získali jsme nejlepšího českého beka, sledoval jsem ho už minulý rok na mistrovství světa. Je to neskutečný hráč.

Navíc do Hradce chtěl. I když nemohl trénovat, byl každý den v kabině. Je to výborný kluk do party. Hlavně mladí se od něj můžou hodně naučit.

O DVOJČATECH KLÍMOVÝCH:

Dřív jsem je moc neznal, jen táta Petr mi říkal, že jsou šikovní. Kevina jsem pak měl v Chomutově, kde ukázal, že umí. A Kelly je na tom podobně, umí střílet góly. Čekal jsem, jak bude vypadat a mile mě překvapil. Oba jsou neskutečně rychlí, celkově máme hodně rychlé mužstvo. Teď půjde o to, aby se rychlost slučovala s kvalitou práce s pukem.

Jestli je rozeznám? Na ledě podle čísla a v civilu podle tetování. Jeden má potetovanou levou ruku, druhý pravou. Jsou to opravdu dvojčata, vystupování mají hodně podobné.

O MLADÍCÍCH:

Pro kluky, kteří s námi trénovali, je dobře, že máme spolupráci s Kolínem jako farmou. Skok z juniorů do A mužstva není jednoduchý. Pro kluky je obtížné se dostat do sestavy.

Ale jednoduché to nebudou mít ani v první lize. Proto jsme je tam přesunuli hned od začátku, aby se zapracovali. Byli jsme se na ně podívat a prostor dostávají. To je přesně to, co potřebují.

O KONKURENCI:

Papír nerozhoduje, ale myslím, že máme lepší mužstvo než třeba Sparta. Stoprocentně máme lepšího gólmana. V obraně nemáme horší beky.

Sparta má jednoho, dva výjimečné útočníky, ale jinak tam velké rozdíly mezi nimi a námi nevidím. Věříme si, že mezi první čtyři se můžeme dostat, chceme hrát nahoře s těmi nejlepšími.

O HOKEJI V EVROPĚ:

Dodnes jsem pořádně nepochopil rozdíl mezi našimi výkony v Lize mistrů a v extralize v minulé sezoně. K ničemu jsem moc nedospěl. V Evropě v naší hře bylo všechno, doma ne. Zvláštní.

Myslím, že naši extraligu a její hráče zbytečně podceňujeme. Naše liga je opravdu dobrá. Týmy ze spodku tabulky dokážou porážet nejsilnější. Tady v tom pořád někdo něco vidí, ale když si vezmu, jak ke konci makaly Pardubice. Hrály fakt dobře.

Pořád zaznívají názory, že tu nemáme dostatek kvalitních hráčů a že finská a švédská liga jsou jinde. Dobrá, nejsou to špatné soutěže, ale jak je tedy možné, že jim v Lize mistrů jednoznačně stačíme.

O NÁJEZDECH:

Snad nám je Vláďa pomůže zlepšit. Vloni jsme ve třech zápasech za sebou jeli osmnáct nájezdů a dali jeden gól. To je tragédie, hrůza.

Hráče můžete naučit systém, ale góly je dávat nenaučíte. Jet penaltu na tréninku a při zápase je úplně jiná věc.

O MARKU MAZANCOVI:

Na prvních trénincích přípravy vypadal stejně dobře jako na konci sezony. Loni v extralize dokazoval, že doma patří mezi nejlepší gólmany, v Lize mistrů byl vůbec nejlepší. Do finále nás dostal on. Pokud bude v klidu a držet si fazonu, může nás posunout hodně daleko.