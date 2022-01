Vítězná premiéra pro nový realizační tým. Horalé udolali rivala z Benátek

Překvapením jsou především porážky Hronova a Nové Paky v domácím prostředí, kde oba celky nestačily na soupeře ze dna tabulky. Padl i královédvorský Rodos, který na ledě Mostu přišel o pozici lídra. Rozhodující góly obdržel při vlastní přesilovce.

II. liga, skupina Sever

Mostečtí Lvi – Dvůr Králové nad Labem 5:3

Dvorští hokejisté mířili na led Mostu v roli lídra soutěže, domů se ale vraceli v pozici třetího mužstva tabulky. Na vině byla první porážka ve vzájemných soubojích s Mosteckými Lvy. Domácí poslal do vedení na konci úvodní periody Kýhos, jenž využil přesilovou hru. V početní výhodě mohl Rodos vyrovnat, ve 28. minutě ale během pár vteřin naopak inkasoval. Zkoprnělé hosty záhy čtvrtou brankou dorazil Kýhos.

V závěrečné periodě však Dvoráci duel nezabalili, naopak se třemi góly vrátili do hry. Severočechům jakoby docházel dech, když se ale jejich soupeř odhodlal k power-play, dokonal hattrick domácí Kýhos trefou do prázdné branky.

Fakta – branky a nahrávky: 17. Kýhos (Urbánek, Písařík), 28. Mical (Steinocher), 28. Šimeček, 31. Kýhos (Urbánek, Písařík), 60. Kýhos (Procházka, Havlůj) – 45. Kučera (Dušek, Půhoný), 53. Luštinec (Havlas, Matějíček), 57. Franc. Rozhodčí: Bernat – Toman, Janíček. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 245. Třetiny: 1:0, 3:0, 1:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (31. Marek) – M. Tondr, Muška, Franc, Matějíček, Petira, Vácha – M. Procházka, J. Dvořák, L. Kučera – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Bláha, Dušek – Ježek.

Hronov – Děčín 3:5

V minulém kole Hronovští padli na ledě Jablonce a domácím soubojem s Děčínem se chtěli vrátit na vítěznou vlnu. To se však svěřencům trenéra Táborského nepovedlo. V zápase přitom Wikov podporovala skvělá návštěva 368 diváků a dlouho bylo utkání zcela vyrovnané. Rozhodující pasáž ale přišla za stavu 3:3, kdy domácím ujel Kostourek a stejný hráč za dalších pět minut pečetil děčínské vítězství.

Fakta – branky a nahrávky: 27. Lavrenov (Exner, Sýkora), 28. Teuber (Nazarov), 38. Kubeček – 11. Faigl (Janoušek, Kaltenböck), 24. Kostourek, 35. Kostourek (Chlouba), 47. Kostourek (Chlouba), 52. Kostourek (Chlouba). Rozhodčí: Kopeček – Řezníček, Štěrba. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 368. Třetiny: 0:1, 3:2, 0:2.

HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – Heligr, Degterev, Mikulec, Sýkora, Exner, Romanov, Kynčl, Pavelka – Kubeček, Duchan, Bucek – Nazarov, A. Jirků, Bucek – Teuber, Lavrenov, Kozák.

Nová Paka – Bílina 3:5

Bruslaři šli do utkání v roli jasného favorita a pozitivně naladěni byli především po vítězném derby na ledě Dvora Králové nad Labem. Všechno před zápasem hrálo do novopackých not, navíc už ve druhé minutě favorita poslal do vedení Janda. V prostřední části hry ale outsider nečekaně třikrát udeřil a ze šoku už se domácí parta neprobrala.

Ačkoliv dali Bruslaři v předchozích kolech jasně najevo, že se chtějí ve zbytku základní části rvát o účast v play off, sobotní výsledek jim rozhodně nepřidal. O nápravu se tým vedený dvojicí Aleš Půlpán - Pavel Fedulov pokusí ve středu v hale Jablonce nad Nisou.

Fakta – branky a nahrávky: 2. Janda (Jaroslav Dvořák, Foerster), 32. Jaroslav Dvořák, 57. Jaroslav Dvořák (Hnik, Foerster) – 7. Konášek (Kubinčák, Šefl), 22. Daniel (Urban), 27. Konášek (Kubinčák), 36. Jouza (Zdeněk), 48. Jouza (Zdeněk). Rozhodčí: Vyštejn – Kettner, Kurtin. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 282. Třetiny: 1:1, 1:3, 1:1.

BK Nová Paka: Krinwald (Kundrík) – Fišar, Komarov, Iakhanov, Leder, Filip, Najman – Janda, Hnik, Jaroslav Dvořák – Krsek, Nezbeda, Parshakov – Foerster, Kerekanič, Rozanov – Popov.

Další výsledek 28. kola: Letňany – Jablonec nad Nisou 7:3.

Program 30. kola – středa 18.00: Hronov – Dvůr Králové nad Labem, Letňany – Mostečtí Lvi, Jablonec nad Nisou – Nová Paka, Děčín – Bílina.

