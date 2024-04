Předem chci říci, že jsme žádnou smlouvu nerozvázali. Byli jsme dohodnuti s Vikoušem (předseda klubu Vladimír Vik - pozn. aut.), že dáme tři roky a uvidíme, kam to dotáhneme. Dotáhlo se to skoro až na vrchol. Já mám v hlavě nastavené, že tři roky jako trenér u jednoho týmu je tak akorát. Jste pak už okoukaný. Trenér i hráči potřebují, jak se říká, nový vítr. Cítím, že už bych hráčům neměl co dát. Rozhodl jsem se tedy sám, tři roky se dodržely z obou stran a já cítím, že se profesně rozejdeme, ale lidsky ne.

Přece jen obvykle se na vlastní žádost nekončí po tak úspěšné sezoně. Váhal jste hodně nad svým rozhodnutím?

Ano, přemýšlel jsem o tom, je úspěch, co se tady povedlo. Ale prostě cítím, že jak změna pro mě, tak hlavně pro ty hráče je nutná. Nechci, aby si to někdo přeložil tak, že něco nefungovalo v kabině nebo já nevím co. Příchod nového trenéra, nové věci, takový nový impuls. Normální hokejový život.

Dosavadní trenérské štace Tomáše Topola HC Chrudim, HC Kutná Hora, HC Trutnov, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC Kohouti Česká Třebová, HC Čáslav, TJ Spartak Nové Město nad Metují

Prozradíte, z jakých klubů jste měl nabídky na trénování?

No, já sám jsem se dozvídal, kde budu trénovat a podobně (směje se). Ani jsem snad tomu nevěřil. Měl jsem nabídky, ale zveřejňovat je nechci. Nevím, asi se to nedělá i kvůli kolegům trenérům.

Jen pět vteřin od pokračování série. Spartak v krajském finále poražen Kohouty

Rozhodl jste se nakonec vcelku rychle a jasně. Proč právě Chrudim?

První oslovení od Chrudimi jsem dostal už dva roky zpět. Udělalo mi to velkou radost, Chrudim je můj domovský klub. Hrál jsem tam, dodnes je tam spousta mých kamarádů, spoluhráčů. Ale musel jsem to odmítnout. Prostě jsme si řekli v Novém Městě tři roky a nemám v povaze odejít do jiného klubu po roce. Když to vše tento rok skončilo, Chrudim se ozvala a hned musím říci, že jsme o sobě prostě věděli. Nebylo asi co řešit, hlavní důvod je i to, že to mám patnáct minut na zimní stadion. To je v dnešní době velký faktor k rozhodování.

Medailové úspěchy trenéra Topola HC Čáslav titul přeborníka Středočeského kraje

HC Kutná Hora 2. místo v Krajské lize Středočeského kraje

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 2. místo v Krajské lize Královéhradeckého kraje

TJ Spartak Nové Město nad Metují 2. místo v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje

TJ Spartak Nové Město nad Metují 3. místo v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje

HC Čáslav 3. místo v Krajské lize Středočeského kraje

HC Kohouti Česlá Třebová 3. místo v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje

V Novém Městě nad Metují jste zažil skvělé angažmá. Jak na něj budete vzpomínat?

Prostě krásné tři roky. Nemůžu snad říci nic negativního. Ano nebylo to vždy růžové, to ale trenérská profese přináší. Pracovat s hráči v této době není nic jednoduchého. Za nás to bylo si myslím trochu jednoduší. No za nás, zase tak starý nejsem, ale prostě se to vše mění. Vidím to na svých dětech, co už sami umí, co si sami už zjistí. Mladší ročníky jsou v tomto směru trochu jiné. Ale celkově jsem tady měl prima kluky a byl jsem za ně rád. Vytvořili super partu, prostě se to vše tak nějak ty tři roky tvořilo. Někdo odešel, odešli prostě kluci, co tu partu moc netvořili. Zůstavali hlavně skvělí hokejisti, ale i kluci do party. Proto to pak dotáhli tam, kam to dotáhli.

Trenér Tomáš Topol před jedním ze zápasů vyřazovací části krajské ligyZdroj: Michal Novák

Kdybyste měl vypíchnout nějaké nezapomenutelné zážitky, jaké by to byly?

Tu explozi emocí a letošní postup do semifinále přes Litomyšl. Tam jsme se v nájezdech de fakto loučili se sezonou. Tam jsem si pak řekl, jo tahle parta půjde daleko. Tam nám nejdřív dobře nebylo, ale když se to povedlo a viděl jsem tu obrovskou radost kluků, celého stadionu, lidi ocenili i za toho stavu, co byli nájezdy, kdy nás jeden gol dělil od konce sezony, že ti kluci to prostě nevzdali. Bylo jedno, kdo ty góly dal, ale bylo cítit, že si tým pořád věří. To mě opravdu dostalo, ta série byla na krev, totálně na krev. Asi jsem takovou na této urovni nikdy nezažil.

Obhájce trofeje vyřazen. Trenér Spartaku se přitom už pomalu i loučil se sezonou

Tým jste o svém konci v klubu informoval po sezoně. Jak loučení probíhalo?

No myslím si, že to spousta hráčů už věděla. Ono se v této soutěži nic neutají. Ale i tak jsem to všem oznámil s krátkou děkovnou řečí, kde jinde než na Jižní Moravě ve vinařství Sonberk. Měli jsme domluvenou sezonní rozlučku na Moravě, tak se to prostě i hodilo. Užili jsme si to všichni, chci hráčům poděkovat za krásný dárek v podobě dresu Spartaku, kde se mi všichni podepsali, někdo dopsal i super hlášky, které jsem kdy vypustil (usmívá se). Něco se asi ani publikovat nedá. Tam mi to prostě ale nějak vše došlo, že už jsou to mí soupeři, ale jak říkám rozcházíme se profesně, lidsky na ně nikdy nezapomenu a rád je kdykoli uvidím.

Play off z pohledu TJ Spartak Nové Město nad Metují Čtvrtfinále: Nové Město n. M. - Litomyšl 2:1 (5:3, 3:4, 3:2n)

Semifinále: Nové Město n. M. - Nová Paka 3:0 (5:2, 2:1,8:3)

Finále: Nové Město n. M. - Česká Třebová 0:3 (4:7, 3:4n, 3:4p)

Máte už ponětí, s jakými ambicemi Chrudim do příští sezony půjde? A jak budete z osobního hlediska brát souboje právě se svým dnes již bývalým klubem?

Pro mě osobně to bude taky něco nového. Chrudim disponuje velice mladým kádrem, pár starších zkušených hráčů tam je taky, ale mládí převládá. Je to tým, kde je devadesát procent hráčů z Chrudimi. Doufám, že tam je silná parta se vztahem ke svému mateřskému klubu. Kdo mě zná a ví se to o mě, chci vyhrávat, chci play off. Tak doufám, že s hráči nalezneme společnou řeč a budeme mít společný cíl. A já věřím, že to tam je. No a zápas proti Novému Městu? Snad to bude mít koule.

Tomáš Topol a kvalitní víno k sobě patříZdroj: archiv Tomáše TopolaNež nová sezona a příprava na ni začnou, máte spoustu času na odpočinek. Jak plánujete volno využít?

Určitě ne hokejem (smích). Kolo, Jižní Morava, děti, rodiče. Skoro celé léto trávím na Jižní Moravě a nic na tom asi měnit nebudu. Mé děti to tam mají rádi, tak tam strávíme hodně času.

Chystáte se i na nějaké zápasy světového šampionátu v Praze?

Určitě. Chci Kanadu, tu opravdu chci vidět, tak na ni vyrazím. A pak uvidím, spíše to vidím v klidu u dobrého vínka v Mikulově, podívat se na nějaký zápas v televizi. Naše budu samozřejmě sledovat, to by mi nedalo.

Jste znám jako velký fanoušek pražské Sparty. Už přebolelo smolné vyřazení z play off?

No Sparta mě tento rok hodně zklamala, to jako musím říci. Takhle promrhat vedení 3:0 v sérii, ztratit dva zápasy minutu a necelou vteřinu před koncem, to mi hlava nebere. Opravdu jsem naštvaný. Na druhou stranu smekám před Třincem. To jeho DNA, jak prostě v play off přepnou, jedou na krev a nikdy se nevzdají. A hlavně to trvá asi pět let po sobě. Neskutečný. Mají tam přesně hráče na play off a i ta největší hvězda se podřizuje systému drilu. Ale na rovinu, dvě desetiny sekundy ztratit vyhraný zápas a postup do finále, je ze strany Sparty nehorázná nezodpovědnost, nesoustředěnost. To se prostě nedá omluvit.

Komu vlastně nyní přejete titul?

Tak žiju v Pardubicích, moje starší dcera je velkou fanynkou Dynama, tak ať to prožije a zažije. Titul teď přeji Pardubicím. Já a mladší dcera si musíme počkat na Spartu, na ten příští rok.

Cesty se rozcházejí. Hokejisty Nového Města nad Metují už v nové sezoně kouč Topol nepovede.Zdroj: Michal Novák