Druhá hokejová liga byla i v letošní sezoně jednou z nejsledovanějších soutěží v Královéhradeckém kraji. Tentokrát ne jen zásluhou podkrkonošského tria Vrchlabí - Dvůr Králové nad Labem - Trutnov. Tuto trojici před sezonou doplnil nováček z Nové Paky.

K vidění bylo 30 východočeských bitev

Svazové vedení všechny reprezentanty regionu vměstnalo do skupiny Sever, kde stejně jako ve skupinách Střed (zde Nymburk soutěž opustil) a Východ působila devítka mužstev.

Každý s každým na Severu stihl za pětačtyřicet kol odehrát pět vzájemných utkání, tudíž jen prestižních východočeských derby bylo k vidění rovných třicet!

Nejlépe si v těchto atraktivních a divácky nadprůměrně sledovaných soubojích počínali vrchlabští hokejisté. Ti ostatně byli od startu soutěže zcela suverénním lídrem a za celou základní část si připsali pouhých pět porážek.

Doma Stadion padl jedinkrát, když ve 22. kole senzačně podlehl nováčkovi z Nové Paky (4:5). Dvakrát na horaly vyzrál rival z Trutnova, jednou pak Dvůr a Mostečtí Lvi.

Vrchlabské plány mířily mnohem výš

Svěřenci kouče Baďoučka byli pro všechny své soupeře doslova svátečním sokem a jména jako Petr Sýkora, Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč či na pár kol i Tomáš Rolinek vyprodávaly arény.

Vrchlabské plány ale mířily výš než k vítězství ve skupině. Aktuální situace v zemi však způsobila předčasný konec sezony a nejlepší celky jednotlivých skupin přišly o vrchol v podobě kvalifikace o účast v Chance lize.

Výkonný výbor ČSLH nejprve zrušil play off a do kvalifikace o první ligu logicky poslal vítěze základních skupin, jimiž vedle Vrchlabí byly ještě Šumperk a Kolín. Nyní je ale jisté, že ani kvalifikace odehrána nebude a o osudu zmiňovaného tria se bude muset rozhodnout u zeleného stolu.

Výbornou druholigovou sezonu vedle Vrchlabských prožili také hokejisté královédvorského Rodosu, kteří si druhým místem v základní části vysloužili přímý postup do semifinále. Série s Mosteckými Lvy měla začít právě dnes, ale ani k ní už ze známých důvodů nedojde.

Také tým kouče Malinského tak o pomyslnou třešničku přišel a nezbývá mu než se připravovat na ročník další, v němž jistě bude chtít na své výsledky navázat.

Postup do play off slavil také Trutnov, který po boji nechyběl ve čtvrtfinále. Z něho však stihl vypadnout dříve než hokeji stihl koronavirus vystavit stopku. I tak má tým plný mladých hráčů za rok na co navazovat.

Sympaticky se ve druhé lize uvedli Bruslaři z Nové Paky. Úvod měli výborný, dlouho se drželi mezi postupovou šestkou. Závěr se týmu vůbec nepovedl, ale v premiéře se nováček rozhodně nemá za co stydět.

Konečná tabulka

1. Vrchlabí 40 33 2 0 5 246:85 103

2. Dvůr Králové n. L. 40 24 6 1 9 170:115 85

3. Mostečtí Lvi 40 24 1 3 12 185:137 77

4. Děčín 40 16 4 3 17 166:186 59

5. Řisuty 40 14 4 5 17 145:173 55

6. Trutnov 40 13 4 3 20 128:176 50

7. Jablonec 40 12 1 8 19 145:183 46

8. Nová Paka 40 7 6 3 24 118:158 36

9. Bílina 40 8 1 3 28 140:230 29

Tabulka doma

1. Vrchlabí 20 18 1 0 1 140:38 56

2. Dvůr Králové n. L. 20 13 3 0 4 82:47 45

3. Mostečtí Lvi 20 13 0 2 5 102:66 41

4. Řisuty 20 7 2 5 6 76:82 30

5. Děčín 20 8 2 1 9 91:96 29

6. Trutnov 20 7 3 2 8 63:84 29

7. Jablonec 20 7 1 4 8 73:79 27

8. Bílina 20 6 0 0 14 71:112 18

9. Nová Paka 20 4 2 1 13 61:80 17

Tabulka venku

1. Vrchlabí 20 15 1 0 4 106:47 47

2. Dvůr Králové n. L. 20 11 3 1 5 88:68 40

3. Mostečtí Lvi 20 11 1 1 7 83:71 36

4. Děčín 20 8 2 2 8 75:90 30

5. Řisuty 20 7 2 0 11 69:91 25

6. Trutnov 20 6 1 1 12 65:92 21

7. Nová Paka 20 3 4 2 11 57:78 19

8. Jablonec 20 5 0 4 11 72:104 19

9. Bílina 20 2 1 3 14 69:118 11

Pohled do statistik

TOP 10 nejvyšších návštěv

1. Nová Paka – Vrchlabí (31. kolo) 1820

2. Vrchlabí – Trutnov (16.) 1757

3. Vrchlabí – Nová Paka (22.) 1560

4. Vrchlabí – Bílina (20.) 1529

5. Dvůr Králové n. L. – Vrchlabí (21.) 1463

6. Vrchlabí – Dvůr Králové n. L. (30.) 1454

7. Vrchlabí – Trutnov (34.) 1405

8. Nová Paka – Vrchlabí (13.) 1356

9. Vrchlabí – Nová Paka (41.) 1340

10. Vrchlabí – Děčín (18.) 1316

Minitabulka východních Čech

1. Vrchlabí 15 11 0 0 4 66:26 33

2. Dvůr Králové 15 8 1 1 5 47:37 27

3. Trutnov 15 4 1 2 8 37:63 16

4. Nová Paka 15 3 2 1 9 34:58 14

Nejproduktivnější hráči Vrchlabí

1. Jaroslav Bednář 68 (24+44)

2. Petr Sýkora 67 (38+29)

3. Štěpán Matějček 58 (20+38)

4. Jan Hlaváč 55 (23+32)

5. Pavel Mrňa 43 (16+27)

Nejproduktivnější hráči Dvora Králové nad Labem

1. Jakub Luštinec 49 (26+23)

2. Jiří Půhoný 44 (15+29)

3. Tomáš Brokeš 39 (15+24)

4. Dominik Dušek 33 (15+18)

5. David Hrazdira 26 (14+12)

Nejproduktivnější hráči Trutnova

1. Vojtěch Kubinčák 39 (14+25)

2. Jan Starý 27 (13+14)

3. Daniel Svoboda 26 (11+15)

4. Jakub Planý 25 (14+11)

5. Pavel Fedulov 23 (7+16)

Nejproduktivnější hráči Nové Paky

1. František Hnik 36 (15+21)

2. David Malík 30 (12+18)

3. Tibor Hric 29 (12+17)

4. Aleš Půlpán 28 (12+16)

5. Tomáš Půlpán 25 (12+13)

(* zdroj: www.eliteprospects.com)