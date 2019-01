Hradec Králové - Hokejová extraliga: Je to smutné, ale je to tak. Výsledek hokejového derby, v němž Hradec porazil Pardubice 2:1, přebilo napadení kouče Dynama Ladislava Lubiny.

Před třetí třetinou velkého zápasu, východočeského derby, šel na střídačku. Pardubice, poslední celek tabulky, držel v duelu 39. kola hokejové extraligy v Hradci nadějný stav 1:1.

Ladislav Lubina kráčel pod kotlem fanoušků Mountfieldu. Když se blížil k pardubické střídačce, atakovali ho dva příznivci Hradce.

„Napadli mě. A to je tak asi celé. Nejdřív standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je neuvěřitelné, že se může stát v extraligovém utkání,“ vykládal Lubina po derby.

„Je to normální, tady se to stalo už takovým koníčkem, v Hradci je to standardní. Spíš s tím počítáte.“

Byla to rychlá akce. Pořadatelská služba útočníky poměrně záhy zpacifikovala. Trenér si na střídačce srovnal bílou košili a poté promluvil s rozhodčími utkání.

Jeho reakce byla pochopitelná. Bylo jasné, že v tu chvíli hrozilo ukončení našponovaného duelu, znovu vyprodaného střetu.

„Buď to tady pořadatelé pořádně zajistí, nebo půjdeme pryč,“ pronesl kouč směrem k sudím. Jeho slova zachytily ruchové mikrofony televize O2, jež mají arbitři připnuté na dresech.

Už tak velká ostuda se ale nakonec nezvýraznila. Utkání bylo dohráno. Napadení kouče však bylo hlavním tématem při hodnocení. Úroveň až nečekaně vyrovnaného souboje byla až na druhé koleji.

„Vedení klubu Mountfield HK nesouhlasí s podobnými excesy a takové chování důrazně odsuzuje,“ stálo poté v prohlášení domácího klubu.

Útočníky ihned zadržela policie. Oba byli pod vlivem alkoholu a za skutek, jenž byl označen za výtržnictví, jim hrozí až dvouleté vězení.

Komentář: Pěsti jsou přes čáru. I proti Lubinovi, muži s cejchem

Ladislav Lubina, trenér pardubických hokejistů, je a vždy bude muž s cejchem. Při nehodě před deseti lety způsobil smrt. A poté jako facku rodině fotbalisty Vratislava Lokvence, jemuž zabil tátu, od bouračky utekl.



Už v minulosti přitom havaroval, když řídil auto a měl v sobě alkohol. Je jen málo lidí, kteří berou jeho zmizení od smrtelné nehody jako dílo šoku, jak ho on sám popisoval.



Proto ho nepřijali fanoušci pražské Slavie, proto je jeho angažování proti srsti i mnoha pardubickým příznivcům. Proto na stadionu v Hradci (a také například v Plzni) zní mrazivý pokřik Lubina je vrah.



Jenže při sobotním derby byla nenávist posunuta o stupeň dál – k fyzickému napadení. A to je daleko za hranou, za čárou, která neměla být překročena.

Proč byl vlastně Lubina napaden

Hradec Králové - Byla to čirá nenávist. Vůči Ladislavu Lubinovi, trenérovi pardubických hokejistů, byl při sobotním derby vlastně celý hradecký zimák.

Pokřik Lubina je vrah zněl z tribun několikrát. A dost silně.

Proč?

Trenér v roce 2008 způsobil u Holohlav nedaleko Hradce nehodu, při níž zemřel táta bývalého fotbalisty Votroků, Sparty i národního mužstva Vratislava Lokvence. Po bouračce z místa utekl, což později sváděl na šok. Nakonec byl potrestán podmínkou.

Od té doby je Lubina na černé listině.

Problémy měl například i v době, kdy vedl pražskou Slavii. Její příznivci se přes jeho angažování nepřenesli. V Hradci je antipatie ještě výraznější, což se v sobotu potvrdilo.

Jeho napadení se přitom dalo předejít. Lubina šel na střídačku pod hradeckým kotlem, kudy si razí cestu i další extraligoví trenéři.

Až na jednoho. Liberecký Filip Pešán po několika pivních sprchách volí pouť po ledě. „Šel jsem přes led jenom po zápase, kdy mi to řekl pořadatel, jinak ne,“ řekl pardubický trenér.

„Myslím, že by bylo dobré říct, že pořadatelé také nabízeli Láďovi možnost jít na střídačku přes led, což ale odmítnul.“ řekl serveru iSport hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

Mountfield bude za incident každopádně potrestán. Jeho šéfové pak budou požadovat náhradu škody od pachatelů napadení.

Aféra pojede dál.