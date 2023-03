V době, kdy se druhá hokejová liga z osmifinálových sérií přehoupla do čtvrtfinále, pokračuje v mírném pozadí také play out mezi dvěma nejméně úspěšnými celky skupin Západ a Východ. O záchranu mezi druholigovou smetánkou v sérii hrané na dva vítězné zápasy bojují hráči Velkého Meziříčí a Hronova.

Play out druhé hokejové ligy zatím nabízí dramatickou podívanou. Oba soupeři doma nezaváhali, rozhodne třetí bitva na ledě Velkého Meziříčí. | Foto: Zdeněk Šulc

Horší procentuální úspěšnost nasbíraných bodů během dlouhodobé fáze sezony Východočechy pro tuto část znevýhodnila a před vlastními fanoušky šli do série Velkomeziříčští. Ti také první bitvu vyhráli, následně ale na východě Čech padli a o vítězi tak rozhodne závěrečný třetí duel. Ten se hraje v sobotu od 17.30.

Gólman Tichý v odvetě propustil za svá záda jen dva puky.Zdroj: Zdeněk ŠulcÚvodní bitva hraná před 427 diváky vyznívala dlouho jasně pro tým z okresu Žďár nad Sázavou. Domácí vyhráli první třetinu 2:0 a v prostřední části vedli už 4:0. Wikov však dokázal trefami Poppela s Veselým snížit na 4:2 a soupeři v závěru utkání zle zatápěl. Nakonec však při power-play inkasoval popáté a doma musel dohánět.

Bilance soupeřů v základních skupinách

HHK Velké Meziříčí 40 8 2 1 29 92:158 29

HC Wikov Hronov 44 8 1 3 32 134:265 29

To se také povedlo. Hronovští před skvělou návštěvou čítající 558 diváků dominovali v úvodní dvacetiminutovce a i díky hattricku mladíčka Poppela brzy odskočili do náskoku 4:0. Ve zbytku duelu si tým kouče Vondřejce čtyřbrankový náskok pohlídal a do rozhodujícího souboje může jít v dobrém rozpoložení.

Play out II. ligy - 1. zápas

Velké Meziříčí – Hronov 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 16. Juráň (Slabý, Kochánek), 18. Doležal (Slabý), 23. Burian (Vedral, T. Střecha), 24. Strnad (T. Střecha, Slabý), 59. T. Střecha (Švejda, Hort) – 29. Poppel (Štrombach), 46. Veselý (Exner, Putz). Rozhodčí: F. Held, Čuňočka – Kleprlík, Čelechovský. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 427. Třetiny: 2:0, 2:1, 1:1. Stav série: 1:0.

HHK Velké Meziříčí: Juda (Štourač) – L. Střecha, Slabý, Buchal, Ambrož, Trnka, Hort, Kochánek – F. Střecha, Strnad, Burian, T. Střecha, Vedral, Broža, Doležal, Hasoň, Křenek, Švejda, Juráň. HC Wikov Hronov: Tichý (Gazizov) – Křivohlávek, Exner, Veselý, Salnikov, Pavelka, Minařík, Amirov – Przybyla, Štrombach, Akhmetianov, Hovsepyan, Poppel, Kubeček, Putz, Bačkovský, Subbotin.

Momentka z úvodního utkání série play out na ledě Velkého Meziříčí.Zdroj: Zdeněk Šulc

Play out II. ligy - 2. zápas

Hronov – Velké Meziříčí 6:2

Fakta – branky a nahrávky: 4. Poppel (Hovsepjan), 15. Poppel (Achmetjanov), 16. Achmetjanov (Amirov), 18. Poppel (Pavelka, Štrombach), 33. Pavelka (Poppel), 49. Subbotin (Exner, Hovsepjan) – 29. Křenek z trest. střílení, 50. Vedral. Rozhodčí: Veinfurter, Barek – Jurak, Maňák. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:0. Diváci: 558. Třetiny: 4:0, 1:1, 1:1. Stav série: 1:1.

HC Wikov Hronov: Tichý (Gazizov) – Veselý, Amirov, Hovsepjan, Pavelka, Křivohlávek, Exner – Bačkovský, Subbotin, Kubeček, Salnikov, Poppel, Achmetjanov, Štrombach, Przybyla. HHK Velké Meziříčí: Juda (Štourač) – Kochánek, Trnka, L. Střecha, Hort, Ambrož, Burian, Vlašín, Slabý – Křenek, Hasoň, Doležal, Juráň, Broža, Vedral, T. Střecha, Kuba, Hrnčíř, F. Střecha.

V odvetě hokejisté Hronova nasypali soupeři šest branek a sérii vyrovnali na 1:1.Zdroj: Zdeněk Šulc

Rozhodující 3. zápas, sobota 25. března od 17.30

HHK Velké Meziříčí - HC Wikov Hronov