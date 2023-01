Takový vstup do nadstavbové části si Východočeši rozhodně nepředstavovali. Jak hokejisté Vrchlabí, tak hronovský Wikov během úvodních dvou kol do své bodové sbírky nepřidali ani jeden další úspěch. Horalé po porážce v hale pražské Kobry nestačili ani doma na Ústí nad Labem, Hronov zase po porážce s Řisuty padl také na ledě Děčína.

Úvod druholigové nadstavby Východočechům hrubě nevyšel. Horalé ztratili náskok

II. liga Západ - část vítězů

Vrchlabí – Ústí nad Labem 2:4

Také do utkání s Ústím šli horalé v oslabené sestavě a na jejich výkonu to bylo hlavně v úvodních minutách znát. Severočeši dobrým pohybem potvrzovali, že se v posledních kolech dostali do formy, však také v novém kalendářním roce ještě neztratili ani bod.

Z utkání Vrchlabí vs. Ústí n. L.Zdroj: Anton MartinecTaké v bráně Krkonoš šli od začátku za třemi body. Smola, Tůma, Roubík ani Bláha ještě na Krinwalda nevyzráli, až na konci 16. minuty vypálil aktivní Roubík a domácí gólman puk pouze tečoval za svá záda – 0:1.

Domácí dostali šanci na vyrovnání v 18. minutě. Během čtyřiadvaceti vteřin putovali na trestnou lavici Costa se Šeflem a přesilovka pěti proti třem měla horaly dostat zpátky do zápasu. Jenže přišel velký problém. Vrchlabským se skórovat nedařilo a v čase 19:00 jim naopak pláchl Drtina, jenž své sólo zakončil střelou mezi Krinwaldovy betony.

Úvod prostřední části přinesl ze strany Stadionu výrazné zlepšení, ve 26. minutě ale ve středním pásmu propadl kotouč ke Costovi a také on svůj únik hravě proměnil v gól – 0:3.

Domácí přesto zbraně nesložili. Ve 42. minutě krásně bekhendem snížil Urban a v 50. minutě to po dorážce Chrtka bylo již 2:3. Horalé ožili, fanoušci je hnali za vyrovnáním, když ale domácí odvolali brankáře, inkasovali čtvrt minuty před sirénou počtvrté z hole Bláhy.

Fakta – branky a nahrávky: 42. P. Urban (J. Hlaváč, Chrtek), 50. Chrtek (Chalupa, Pelda) – 16. Roubík (Kordule), 19. Drtina, 26. Costa (Záruba, Kordule), 60. M. Bláha (Roubík). Rozhodčí: Pastier – Jurak, Teršíp. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 725. Třetiny: 0:2, 0:1, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Krinwald (O. Holubec) – Pelda, Bendík, Duran, Kaštánek, P. Horáček, P. Fiala, Oliva, Kerekanič – D. Chalupa, Chrtek, Machač – F. Moník, P. Urban, J. Hlaváč – Šlaicher, M. Kozák, A. Jirků – J. Novotný. HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Cikánek) – Drtina, Vacík, Trefný, Funk, Záruba, Šefl, Bartoň – Kordule, Rudovský, M. Bláha – Horký, Tůma, Kuchynka – Roubík, Berčík, Smola – Costa.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Pro nás špatné utkání. Hned úvodní střídání byla špatná, nemohli jsme se dostat do utkání, nevěřili jsme si na kotouči, soupeř hrál velmi dobře. Zlomovým momentem utkání byla přesilovka pět na tři. Místo, abychom srovnali, dostali jsme branku na 0:2. I tak kluci bojovali, vrátili se do zápasu a nechybělo mnoho, abychom duel vyrovnali. Bohužel při power-play soupeř výhru potvrdil.“

Martin Štěpánek, trenér HC Slovan Ústí nad Labem: „Odjíždíme spokojeni. Pro nás je nadstavba přípravou na play off, snažíme se tu prezentovat hokejem, který nás pak čeká. Čtyřicet minut se nám to ve Vrchlabí dařilo, ve třetí nás ale soupeř potrestal a dostal se na kontakt. Pro nás dobrý test.“

Další výsledky 2. kola: Letňany – Tábor 2:3, Příbram – Kobra Praha 2:3, Chomutov – Mostečtí Lvi 3:0.

Program 3. kola – sobota 16.00: Ústí nad Labem – Příbram. 17.00: Letňany – Vrchlabí. 17.30: Mostečtí Lvi – Kobra Praha. 18.00: Tábor – Chomutov.

II. liga Západ - část poražených

Děčín – Hronov 9:4

Více jak polovinu zápasu trápili hokejisté Hronova děčínské Medvědy. Na jejich ledě předváděli atraktivní hokej a především zásluhou produktivní ruské letky drželi náskok 3:4. V čase 37:09 ale vyrovnal na 4:4 další Rus Parshakov, jenž v loňské sezoně hájil barvy Nové Paky. Ke všemu ještě před koncem druhé třetiny přidali další dvě branky Severočeši Tůma s Trávníčkem (6:4).

Hokejisté HC DěčínZdroj: Petr ČepekNa startu závěrečné periody následovaly dvě využité přesilovky soupeře a záhy byla z dobře rozehrané partie blamáž. Poslední slovo patřilo domácím v 56. minutě, kdy Loukota přidal za záda Tichého devátou trefu a uzavřel tak skóre zajímavého duelu na 9:4.

Fakta – branky a nahrávky: 2. L. Nezbeda (Parshakov, Trávníček), 17. J. Tůma (L. Nezbeda, Faigl), 24. Charvát (D. Tůma, Faigl), 38. Parshakov (Volráb), 39. D. Tůma (Faigl, T. Nezbeda), 39. Trávníček (Volráb, Loukota), 41. Charvát (Fajgl, T. Nezbeda), 45. Brož (T. Nezbeda, Fajgl), 56. Loukota (D. Kučera, L. Nezbeda) – 7. Štrombach (Achmetjanov, Bon), 18. Achmetjanov (Štrombach, Bon), 24. Subbotin (Štrombach, Pavelka), 33. Subbotin (Bačkovský, Przybyla). Rozhodčí: Zeliska – Janíček, S. Kučera. Vyloučení: 4:10. Využití: 3:1. Diváci: 210. Třetiny: 2:2, 4:2, 3:0.

HC Děčín: Sklíba (Skokan) – D. Kučera, Mikulec, Loukota, J. Černohorský, Charvát, Brož – Trávníček, J. Tůma, Volráb, T. Nezbeda, Faigl, D. Tůma, L. Nezbeda, Gottfried, Parshakov, A. Macek. HC Wikov Hronov: J. Tichý (Gazizov) – M. Veselý, Amirov, Hovsepjan, D. Voňka, J. Pavelka, Dunda, Exner – Bačkovský, Subbotin, Bon, J. Kocián, J. Vencl, Salnikov, Achmetjanov, Štrombach, Przybyla.

Další výsledky 2. kola: Benátky nad Jizerou – Jablonec nad Nisou 7:4, Písek – Klatovy 4:2, Cheb – Řisuty 7:3.

Program 3. kola – sobota 17.00: Písek – Hronov. 17.30: Klatovy – Benátky nad Jizerou. 18.00: Děčín – Cheb, Jablonec nad Nisou – Řisuty.

