Náchodsko - Povedenou neděli má za sebou trojlístek regionálních týmů v hokejové Krajské lize mužů.

Náchod si doma vyšlápl na druhý Jičín a vedoucí Třebechovice padly na ledě Hronova. Dařilo se i Jaroměři, která rovněž doma přestřílela Nový Bydžov.



JAROMĚŘ – NOVÝ BYDŽOV 7:5 (5:1, 2:1, 0:3)

Souboj tabulkových sousedů rozhodla hned úvodní dvacetiminutovka.

V ní vydržel bezbrankový stav jen minutu a půl, než jej přepsal vedoucí brankou domácí Veselý – 1:0. Bydžov se ještě ani nevzpamatoval a po brance Součka prohrával už o dvě branky – 2:0. Poté se domácí střelci na chvíli odmlčeli, aby se znovu připomněli v polovině 14. minuty Ježíkovou trefou na 3:0. V polovině 17. minuty sice korigoval hostující Menyhárt, jenže rozjetá Jaroměř nenechala hosty nadechnout. Pekárek v končící 18. minutě vrátil domácím tříbrankový náskok, který v poslední minutě úvodního dějství ještě navýšil veterán Růta – 5:1.

Jaroměř vstoupila do druhé třetiny trochu nesoustředěně a hned za to pykala snížením Jebavého – 5:2. Klid na domácí hokejky vrátil v polovině 23. minuty šestým gólem Kačerovský – 6:2. V polovině utkání skončil zápas pro hostujícího Černého, který za píchnutí špičkou hole putoval do šaten. Dlouhý pětiminutový trest potrestal domácí Všetečka – 7:2.

Třetí třetinu domácí hokejisté nezvládli a málem na to doplatili. Bydžov totiž za jedenáct minut vstřelil tři branky (7:5), pak se ale domácí opět probudili a žádnou další už soupeři nedovolili.



NÁCHOD – JIČÍN 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)

Náchod vlétl na Jičín v podobném kvapíku, v jakém před týdnem zakončil svůj hronovský koncert.

Domácí tlak z úvodu zápasu otupila vynucená pauza způsobená výměnou tabule tvrzeného skla u domácí trestné lavice. Když už se zase začalo hrát, Janoušek napřáhl a domácí vedli v 6. minutě 1:0. Z vedení se domácí radovali jen chvíli, protože Hlavatého nedovolený zákrok potrestal Průšek – 1:1. V polovině 10. minutě však strhl vedení na stranu Náchoda Havrda – 2:1. S tímto stavem se však nehodlal smířit opět Průšek, jenž srovnal na 2:2.

Potřetí šel Náchod do vedení ve 25. minutě, kdy se v přesilovce trefil zkušený Ježek – 3:2. V polovině zápasu zacinkal Jičín na brankovou konstrukci domácí svatyně. Prakticky hned z protiútoku narýsoval Janoušek kolmici na útočnou modrou a Macháň zvýšil na 4:2. Ještě veseleji bylo na domácí střídačce ve 36. minutě, kdy parádní ranou posunul Havrda skóre na 5:2. Vzápětí však Jičín snížil na 5:3.

Drama odmítl ve 48. minutě domácí bek Plíhal, který na brankové čáře odpálil kotouč směřující za bezmocného Koubu. V polovině 55. minuty se na útočnou misi vydal Vondřejc, jehož vyraženou střelu dopravil do sítě Škoda – 6:3. Jičín sice dokázal Najmanem bleskově odpovědět (6:4), závěr si však už Náchod zkušeně pohlídal.



HRONOV – TŘEBECHOVICE 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Hosté vlétli do zápasu jako uragán. Dvě minuty se hrálo jen na jednu branku a domácí gólman Mahdal musel vytáhnout z brankářské torny řadu vynikajících zákroků. V 7. minutě však domácí Fišer vyhrál čistě buly ve třetině hostí a Dudadík skrytou střelou otevřel skóre – 1:0. V 11. minutě hráli domácí přesilovku, ale špatně. Ihned po návratu vyloučeného hráče měl další loženku Bartoň, zázračná lapačka Mahdala však puk již směřující do sítě ukryla. V 15. minutě se naskytla domácím dvojnásobná přesilovka, těžká palba ale úspěch nepřinesla. V závěru vyřešil domácí gólman Mahdal dvě třebechovická přečíslení.

V nástupu do druhé třetiny přežil Hronov vyloučení, a hned vzápětí trestal. Havelec ujel po levém křídle, předložil před branku Petrovi, a ten s notnou dávkou štěstí dopravil puk za záda Lochmana – 2:0. V těchto fázích byl Hronov lepší, pojistku však nepřidal. Ve 35. minutě naopak měli domácí štěstí, Mahdal byl již překonán, hostující Šeda však jen zazvonil na břevno domácí svatyně. Z protiútoku byl překonán i hostující Lochman, puk dlouho ležel za jeho zády, nenašel se však nikdo, kdo by ho dorazil za čáru. Ve 37. minutě odjel opět nejlepší hráč hostí Bartoň, jeho dlouhý blafák však Mahdal vystihl.

V nástupu do třetí třetiny hostující Bohdanecký nepochopitelně nedokázal dopravit puk do zcela odkryté hronovské klece. Ve 47. minutě ze čtvrté své loženky Bartoň trefil jen tyč, při vyloučení Knížka střílel zblízka Klemenc, ale jen kroutil hlavou nad neuvěřitelně bleskovou lapačkou Mahdala. V 53. minutě odjel třebechovický Vik, Mahdal však opět skvěle kryl. Poté hostující gólman vyjel až na modrou, Perutek jej přehazoval, ale puk se skutálel kousek vedle prázdné branky. Hosté otevřeli hru a nadechli se k náporu. Ze sevření odjel Perutek, gólman se mu opět vydal naproti daleko do pole, ale bekhend hronovského hráče skončil vedle tyče prázdné klece. Z protiútoku, dvě minuty před koncem, přišel velký závar před hronovskou brankou, tam se nejlépe orientoval Bartoň a puk dorazil do sítě – 2:1. Závěrečné dvě minuty však Hronov sehrál s přehledem a nenechali si cenné vítězství vzít.

Novoměstský Spartak doma přestřílel Semechnice

Nové Město nad Metují - Hokejisté novoměstského Spartaku v Krajské soutěži mužů doma v neděli bez větších potíží přehráli Semechnice.

NOVÉ MĚSTO NAD MET. – SEMECHNICE 9:2 (2:0, 2:1, 5:1)

První změna skóre přišla při vyloučení hostujícího Frýdy, jehož provinění potrestal v polovině 4. minuty Haklička – 1:0. Na třetinových 2:0 domácí zvyšovali až v polovině 17. minuty.

Na tříbrankový rozdíl posunul zápas v úvodu druhého dějství domácí Lhotský, v závěru třetiny však hostující Bury přesilovkovou brankou snížil na 3:1. V poslední minutě druhého dějství však vrátil klid na domácí hole Vlček.

Třetí třetina už byla jasně v režii domácího Spartaku, který hned v úvodu udeřil dvěma brankami Emmera – 6:1. Pak sice semechnický Ivančic snížil na 6:2, ale do konce zápasu se už prosazovali pouze domácí, kteří góly Macháčka, Prause a Hakličky uzavřeli na konečných 9:2.