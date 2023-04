Start semifinálové série mezi hokejisty Vítkovic a Hradce Králové se nezadržitelně blíží. První duel se hraje v Ostravě dnes od 17.30. A už pořádně napoví, který celek má větší šanci na postup do velkého extraligového finále.

Hradec se v úvodním zápase semifinálové série představí dnes od 17.30 ve Vítkovicích. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Východočeši do moravskoslezské metropole cestovali už s jednodenním předstihem, aby se stoprocentně připravili na boje mezi poslední čtyřkou, do kterých zasáhnou po dlouhých pěti letech.

ŠIMRÁNÍ V BŘIŠE

„Je znát, že to brzy přijde. Natěšenost a jemné šimrání v břiše tam bylo, z kluků čiší energie. Pracujeme na tom celý rok a letos se nám to podařilo posunout zase o kousek dál. Velká motivace je vidět,“ říká hradecký obránce Bohumil Jank. Proti Lvům se postaví Vítkovice, které zažívají parádní sezonu. Pod vedením kouče Miloše Holáně skončily na druhém místě základní části a ve čtvrtfinále pak vyřadily brněnskou Kometu. Především jejich síla v útočných řadách je enormní. „Hrají výborně konstantně celou sezonu, dobře do obrany a vepředu mají osobnosti, které dokázaly rozhodovat zápasy. Série bude také hrozně bolet,“ upozorňuje Jank.

Semifinále play off.Zdroj: Deník

Vzájemné statistiky z letošní sezony hovoří pro borce ze soutoku Labe a Orlice, kteří ze čtyř duelů v základní části vyhráli hned tři. Nutno podotknout, že dvě výhry přišly až v nájezdech respektive v prodloužení.

„Já bych se na to nedíval. Podle mě je jedno, jestli v tuto chvíli máte pozitivní, nebo negativní vzájemnou bilanci ze základní části. Play off je jiná soutěž, hraje se odlišný hokej, týmy v něm jsou nastavené jinak. Jsme mezi čtyřmi nejlepšími, kde se nedá soupeř vybírat,“ myslí si Jank. Zároveň však potvrzuje, že letošní ročník může být pro většinu hráčů z týmů jedním z nejdůležitějších v kariéře. „Taková příležitost se nemusí opakovat už nikdy. Hokejový život je krátký a musíte využít každé příležitosti titul vyhrát a letos k tomu máme našlápnuto,“ uvědomuje si tvrďák Mountfieldu a dodává: „Jeden z těch nejtěžších krůčků je postoupit ze čtvrtfinále, pak z někoho spadne nervozita z toho, že musíš. Naopak se uvolní a hokej si mnohem víc užívá. Má to tak více hráčů a jsou ze sebe schopní vydat víc, než když jsou pod tlakem ve čtvrtfinále.“

POZOR NA PRVNÍ PĚTKU VÍTKOVIC



Hradec Králové – Je ten třetí vzadu. Na rozhovory téměř nechodí, ale úlohu má stejně důležitou jako jeho kolegové. Hradecký asistent Tomáš Hamara věří, že Hradec může proklouznout do finále. Tomáš Hamara.Zdroj: Mountfield HK



CO ROZHODNE?

„Bude to stejné jako čtvrtfinále, rozhodovat budou maličkosti a také důležité věci – přesilovky, oslabení. Zaměřujeme se na to.“



O KVALITĚ SOUPEŘE

„Musíme si dát pozor na jejich první pětku. V naší extralize je jedna z nejlepších. A není to jen o útočnících, ale mají i kvalitní beky, jako je Raskob a další. Celkově je jejich tým dobře poskládaný.“



VENKOVNÍ CÍL?

„Bylo by krásné tam udělat dva body, ale půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co se povede.“

V sérii budou znovu rozhodovat detaily. Klíčovým faktorem, jak už to ve vyřazovací části bývá zvykem, budou výkony gólmanů. „Jsem strašně rád, že takové máme. Kivi (Henri Kiviaho) to dokazoval v základní části, když jsme měli sérii deseti vítězných zápasů a v nich chytal absolutně fantasticky. Pak do toho naskočil Machy (Matěj Machovský), který dlouho nechytal, ale šanci popadl za pačesy. Branku zavřel, je jistý, je sebevědomý v brance, vyzařuje z něj klid. Série podle mě ne většinou, ale vždycky rozhodují gólmani, bude to hodně o nich,“ uzavřel Jank.

Hokejový svátek pro celý Hradec Králové startuje už dnes. Pod Bílou věží se pak bude hrát o velikonočním víkendu.