Leč horalé svoji úlohu nezvládli. Už po 21 (!) vteřinách hry poprvé inkasovali a přestože v prostřední části dokázali skóre trefami jmenovců Kynčla a Urbana stav otočit, doplatili na nepovedenou 32. minutu, ve které dvakrát inkasovali a ztrátu už ve zbytku zápasu nesmazali.

Chance liga, 50. kolo

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Stadion Vrchlabí 3:2

Utkání bylo pro oba soupeře obrovsky důležité. Zatímco hosté chtěli po výhře nad Prostějovem ještě více vylepšit své postavení v tabulce a znovu se přiblížit účasti v play off, domácí potřebovali za každou cenu vyhrát, aby oživili naděje na přímou záchranu v soutěži a vyhnutí se účasti v play out.

Pro Severočechy utkání nemohlo začít lépe. Už po úvodním buly vznikla před gólmanem Kloučkem trmavrma a z ní dokázal ve 20. vteřině vytěžit vedoucí branku Martin Tůma – 1:0.

Hosté mohli srovnat ve dvou přesilovkách, velkou šanci si však vypracoval až na konci 14. minuty Kaut, jenž samostatný únik na Zajíčka neproměnil.

Vyrovnání přinesla až 24. minuta, ve které od modré pálil Tomáš Kynčl a puk se zastavil až v síti. V čase 29:10 dokonce otočil skóre Tomáš Urban a Vrchabští rázem vedli.

Radost v kotli hostujících fanoušků ale dlouho nevydržela. Na startu 32. minuty putoval za hákování na trestnou lavici Matýs a domácí početní výhodu bleskově využili dělovkou Drtiny. Uběhlo pouhých 19 vteřin, když vpád Slovanistů do útočné třetiny zakončil za záda Kloučka Ondřej Bláha.

Ve zbytku zápasu si hosté mnoho příležitostí nevytvořili, naopak domácí Bláha nevyužil trestné střílení. Ač nakonec hosté svého soka přestříleli, z ústecké haly nevezou ani bod.

Fakta – branky a nahrávky: 1. M. Tůma (Vrdlovec, Š. Bláha), 32. J. Drtina (Vrdlovec), 32. O. Bláha (D. Tůma, Vladimír Brož) – 24. T. Kynčl (Matýs), 30. T. Urban (D. Chalupa, Lytvynov). Rozhodčí: Petružálek, Zubzanda – Jindra, Štofa. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 1328. Střely na branku: 27:36. Třetiny: 1:0, 2:2, 0:0.

HC Slovan Ústí nad Labem: Zajíček (Hamalčík) – J. Drtina, Kottek, Vladimír Brož, Š. Havránek, Trefný, E. Mareš – Trávníček, M. Tůma, Vrdlovec – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – Bernat, Milfait, Š. Bláha – M. Simon, T. Čermák, Severa – Jouza.

HC Stadion Vrchlabí: Klouček (J. Soukup) – Linhart, Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Koffer, T. Kaut, Matýs – M. Machač, P. Urban, Mrňa – Pochobradský, Chrtek, Kusý – D. Chalupa, T. Urban, T. Zeman.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Roubík (HC Slovan Ústí nad Labem): Z našeho pohledu to byl perfektní zápas, těžký soupeř, oba týmy měly spoustu šancí, zápas se přelíval ze strany na stranu. Myslím si, že se utkání muselo líbit. Bylo strašně důležité, že se nám podařilo rychle odpovědět na branky soupeře a rychle se dostat zpět do vedení. Dnes musíme kluky pochválit, silou vůle to na konci ubojovali, padali do střel, dělali pro výhru všechno. Dnes byli parádní i fanoušci, povzbuzovali, hnali nás do předu, to bylo strašně důležité.

Jan Čaloun (HC Slovan Ústí nad Labem): Chtěl bych moc poděkovat fanouškům. Všichni víme, v jaké jsme situaci. Kluci dnes podali fantastický bojovný výkon, hrají pod obrovským tlakem, celé vedení Slovanu, trenéři, i hráči musí poděkovat fanouškům. Ta atmosféra byla skvělá a ústečtí fanoušci ukázali, že to prostě umí. Asi to vnímají úplně stejně jako my a chtějí, aby zde v Ústí byla i pro další sezónu Chance liga. Takže za mě veliké poděkování hráčům, trenérům a fanouškům.

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): Moje hodnocení je krátké a stručné. Dnes jsme si vyhrát nezasloužili, soupeř bojoval, bylo vidět, že hraje o všechno. Přistoupili jsme k tomu vlažně, po vyhraném utkání s Prostějovem přišlo uspokojení, přesto, že jsme na hráče apelovali, že k tomu nesmí dojít. Špatný vstup do utkání, první střídání, první gól. První třetinu jsme nedali branku, dnes jsme si nezasloužili ani bod.

Další výsledky 49. kola: Prostějov – Litoměřice 6:8, Benátky nad Jizerou – Vsetín 2:8, Kolín – Jihlava 2:5, Sokolov – Slavia Praha 7:6 po prodloužení, Havířov – Přerov 0:2, Frýdek-Místek – Poruba 1:0. Šumperk – Kadaň 5:0 kontumačně. Dohrávka 40. kola: Šumperk – Třebíč 0:1.

Program 50. kola – pondělí 17.30: Litoměřice – Ústí nad Labem, Vsetín – Kolín, Třebíč – Sokolov, Jihlava – Šumperk, Poruba – Benátky nad Jizerou. 18.00: Vrchlabí – Havířov, Přerov – Frýdek-Místek, Slavia Praha – Prostějov.

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 46 32 3 1 10 172:120 103

2. Vsetín 46 29 2 3 12 171:109 94

3. Třebíč 46 25 6 3 12 129:91 90

4. Jihlava 47 26 4 3 14 174:133 89

5. Přerov 46 20 7 4 15 135:99 78

6. Sokolov 47 22 5 2 18 148:130 78

7. Prostějov 46 21 3 4 18 152:136 73

8. Slavia Praha 46 19 6 4 17 148:134 73

9. Vrchlabí 46 17 8 5 16 132:125 72

10. Frýdek-Místek 46 20 3 6 17 140:136 72

11. Kolín 46 21 3 3 19 133:135 72

12. Poruba 46 17 5 8 16 140:128 69

13. Šumperk 46 16 6 8 16 148:131 68

14. Ústí nad Labem 46 17 5 7 17 130:147 68

15. Benátky n. J. 46 15 0 2 29 112:143 47

16. Havířov 46 7 3 6 30 100:154 33

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0



Vysvětlivka k tabulce: Prvních šest mužstev po základní části postupuje rovnou do čtvrtfinále play off. Mužstva na 7. až 10. místě se na dvě vítězná utkání popasují v předkole o zbylá dvě místa ve čtvrtfinále. Pro 11. a 12. tým sezona končí. Mužstva na 13. a 14. místě spolu odehrají play out, přičemž poražený tým z Chance ligy sestoupí a na vítěze následně čeká baráž o udržení v soutěži s nejlepšími celky II. ligy. Týmy na 15. až 17. místě sestupují do druhé ligy.



Zbývá dodat, že Chance ligu bude od příštího ročníku hrát nejhorší tým základní části extraligy (momentálně Zlín) a vítěz play off se o postup do extraligy utká s předposledním celkem letošního ročníku nejvyšší domácí soutěže (momentálně Kladno).