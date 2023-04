Krajské město na nohou. Hokejisté Hradce Králové poprvé v historii postoupili do finále hokejové extraligy. V sedmém duelu semifinále vyhráli nad Vítkovicemi 2:1 po prodloužení, když se o rozhodující branku postaral Oliver Okuliar. Tím však sobotní euforie nekončila, na autobus s hráči a realizačním týmem čekaly před domácím zimákem stovky fanoušků, kteří se dočkali těsně před půl dvanáctou. Pro své hrdiny vytvořili doslova pekelnou atmosféru.

FANTAZIE! V Hradci se slavil historický postup do finále hokejové extraligy. | Foto: Aleš Havel/Mountfield HK

Ale pěkně popořadě. Rozhodující duel nesmírně vyrovnané série dospěl znovu do prodloužení, když se v základní hrací době trefili za hosty Miškář a za domácí srovnal těsně po polovině zápasu Kalus. Ještě ve třetí třetině mohl z nařízeného trestného střílení rozhodnout Jergl, ale ztroskotal na skvělém Stezkovi. Východočechy zase držel bezchybný Machovský, jenž je od čtvrtfinále téměř neprůstřelnou zdí.

Přitom sezona se pro něj nevyvíjela dobře. Začal ji ve Finsku, kde skoro nechytal. Na konci základní části přišlo vysvobození a kontrakt ve městě pod Bílou věží. „Teď jsem asi odchytal v play off víc než za celou sezonu ve Finsku. Samozřejmě, pro mě je to extrémní obrat. Jak už jsem říkal dřív, jsem rád, že mi dal Hradec příležitost i v play off. A dál mi věřil, tak se to snažím splácet, jak to jde,“ těší hradeckého fantoma Matěje Machovského. Ten už v Ostravě neinkasoval a nakonec v prodloužení v početní výhodě vystřelil postup Okuliar.

„Chvilku euforie byla, na chvíli ze mě spadla i ta únava a užíval jsem si to. Ale trvalo to fakt jen chvíli, třeba tři minutky, poté nastoupila okamžitě únava a vzdal jsem to,“ usmíval se Machovský.

NADŠENÍ FANOUŠCI

To ještě nevěděl, co ho čeká po příjezdu před ČPP arénu. Tam týmový autobus dorazil z Ostravy po jedenácté hodině večerní a nadšeně ho vítal dav fanoušků. Nechyběl ohňostroj, chorály ani vyvolávání jmen hráčů.

„Takové přivítání jsme fakt nečekali,“ libovali si hradečtí hokejisté.Historický postup do finále je skvělým úspěchem, ale proč nechtít titul, když je k němu tak blízko. Navíc motto východočeského klubu zní: Chceme víc! Zisk nejcennějšího poháru je na dosah. Navíc by to byla symbolická tečka za deset sezon strávených mezi elitou.

ZKUŠENÝ PROTIVNÍK

V cestě za vysněným titulem však stojí hegemon posledních ročníků – Třinec. Ten znovu ukázal svoji extratřídu. Po nemastné, neslané základní části předvedl, jak se hraje play off hokej. Ve čtvrtfinále vymazal střelce Sparty, v semifinále si to na férovku rozdal s hlavním kandidátem na titul Pardubicemi. A znovu uspěl, když Dynamo porazil v sedmém zápase. „Třinec bude favorit, tady není o čem polemizovat. Vědí, jak se play off hraje, potvrzují to každý rok, i letos to ukazují. Pardubice vyškolili s přehledem,“ upozorňuje Machovský.

Lvi opravdu nebudou bráni za favorita, ale tahle role jim může svědčit. Letošní sezona to potvrzuje. Klub před ní nevyhlašoval žádné velké cíle a možná i díky tomu se povedlo něco mimořádného a může to dokonce skončit něčím výjimečným. „Fakt to bude nesmírně těžké, Třinec je zkušený mančaft, hraje to každý rok. Ale já věřím, že přijde sladká tečka,“ přeje si gólman Mountfieldu.

Hradec teď musí sebrat zbytky sil, protože série proti Vítkovicím byla opravdu vyčerpávající. Vždyť v přepočtu na čas trvala skoro deset duelů. Na odpočinek mají hráči navíc pouhé dva dny. „Jasně, ale když už jsme se tam konečně dostali, tak nám i dva dny helfnou,“ uzavřel Machovský. Finálová série začíná v Hradci v úterý, hrát se bude od 17 hodin.