Jen pět vteřin od pokračování série. Spartak v krajském finále poražen Kohouty

Přeborník Královéhradeckého kraje tak skončil kousek pod vrcholem, přesto může sezonu považovat za nadmíru úspěšnou. Vždyť ve čtvrtfinále nejprve vyřadil obhájce trofeje z Litomyšle (5:3, 3:4, 3:2n) a v semifinále si až nečekaně suverénně poradil s rivalem z Nové Paky (5:2, 2:1, 5:0). Poté i výrazně přispěl k výborné úrovni finálové série.

Stačí si připomenout, že pět minut před koncem druhého utkání vedl Spartak doma nad Kohouty 3:1 a přesto duel prohrál po nájezdech. Ve třetím souboji domácí Česká Třebová vyrovnávala na 3:3 pět vteřin (!) před vypršením normální hrací doby! A přesto slavila triumf.

Holt vyhrát ve sportu obvykle může jen jeden a tentokrát si titul po zásluze odnáší hvězdami nabitý celek České Třebové.

Vladimír Vaněk, manažer Kohoutů: „Ve středu prý byl mezinárodní den štěstí. Na předzápasové poradě jsem hráče požádal, aby šli štěstí naproti. Oni to udělali, bojovali do poslední vteřiny. Koncovka zápasu byla neuvěřitelná. Potvrdilo se, že v hokeji je možné opravdu vše. Ze třetího mistrovského titulu máme radost, samozřejmě společně s našimi fanoušky.“

Po dramatickém třetím finálovém utkání Deník posbíral hlasy trenérů a zásluhou reportéra Radka Halvy nechybí ani videa ze samotného utkání. Ve fotogalerii se pak vracíme k utkání s pořadovým číslem 2, které se v neděli hrálo v Novém Městě nad Metují.

Ohlasy trenérů

Pavel Marek, trenér HC Kohouti Česká Třebová: „Bylo to opět vyrovnané utkání, ve kterém rozhodovaly maličkosti. Štěstí se od nás dlouho odklánělo, až v závěru se opět přiklonilo na naši stranu. V závěru jsme zredukovali sestavu, se štěstím se nám podařilo vyrovnat. Chtěli jsme rozhodnout v prodloužení, což nám vyšlo. Byla to jedna z nejhezčích sezon, jaké jsem v hokeji zažil. Klub má profesionální vedení, byl tady výborný tým.“

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Ani nevím, jak mám zápas hodnotit. Samozřejmě jsme zklamaní, bolí nás to hodně, byli jsme pět vteřin od toho, abychom vrátili sérii do Nového Města, což jsme si přáli hlavně kvůli našim fanouškům.

Tomáš TopolZdroj: Michal NovákAle končíme se vztyčenou hlavou, bojovali jsme, udělali jsme pro to maximum. Stejně jako v neděli jsme neudělali zase nic špatně, zkrátka hokej je někdy krutý. Zároveň musím sportovně pogratulovat soupeři, máme k němu velký respekt, jsme rádi i za to stříbro. Teď určitě převládá smutek, ale určitě si vážíme tohoto umístění. Klukům jsem poděkoval, náš cíl za ty tři roky práce byl dostat Nové Město nad Metují opět na hokejovou mapu a to si myslím, že se nám povedlo nad rámec očekávání. Kdyby nám toto na začátku někdo řekl, tak bychom tomu asi nevěřili, že v takto těžké soutěži se dostaneme až do finále. Za mě a za kluky chci poděkovat fanouškům, že nás podporovali, fandili a drželi palce. Nebuďte smutní, teď ten smutek určitě je a chvilku bude, ale pojďme si užít i stříbrné medaile, je to fakt velký úspěch.“

KRAJSKÁ LIGA, finále, 3. zápas: HC Kohouti České Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:3p (1:1, 0:0, 2:2 – 1:0).

Branky a nahrávky: 1. J. Martinec (Jelínek), 48. J. Martinec (Veverka, Vašíček), 60. Jelínek (Semorád, Pavlovský), 65. Pavlovský (Ostřanský, Drtina) – 5. Bucek (J. Černý, Kubišta), 45. Kubišta, 55. Bucek (Dufek, J. Černý). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Jiruška, J. Kopecký. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 750. Konečný stav série: 3:0.

Konečné pořadí KHL 2023/2024:

1. HC Kohouti Česká Třebová

2. TJ Spartak Nové Město nad Metují

3. BK Nová Paka

4. HC Moravská Třebová

5. HC Hlinsko

6. HC Chrudim

7. HC Litomyšl

8. Stadion Nový Bydžov

9. TJ Orli Lanškroun

10. HC Trutnov

11. HC Jaroměř

12. HC Náchod

13. SK Třebechovice pod Orebem

14. HC Spartak Choceň

15. HC Dvůr Králové nad Labem

16. HC Spartak Polička

17. HC Opočno

Hokejová bitva mezi Českou Třebovou a Novým Městem nad Metují bavila.Zdroj: Michal Novák