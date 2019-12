V malém derby se potkali hokejisté Dvora Králové a Nové Paky. V zajímavém střetnutí kralovali oba brankáři a ačkoliv papírové předpoklady hovořily pro domácí Rodos, radovali se ze tří bodů hostující Bruslaři.

Na rozdíl od dvorských hokejistů domácího prostředí naplno využil vrchlabský Stadion, který v souboji tradičních soupeřů rozstřílel Jablonec 9:1. Dvěma góly se blýskli Lukáš Kastner a Jaroslav Bednář.

V nezáviděníhodné situaci mířil na led silného Děčína Trutnov. Po sérii tří porážek mohli svěřenci kouče Váchy jenom překvapit a to se jim i podařilo. I přes osm vyloučených na své straně dokázali Draci dovést duel bohatý na góly (5:5) do prodloužení a v něm v čase 62:58 rozhodl přesilovkovou trefou Kubinčák.

Vrchlabí - Jablonec 9:1

Více než dvanáct minut čekala tisícovka návštěvníků vrchlabské arény na úvodní gól. Pak se s nimi ale roztrhl pytel, když trefu hostujícího Miškovského orámovaly tři domácí rány z dílny pánů kanonýrů Rolinka, Bednáře a Sýkory.

Stadion po dvou duelech s bodovými ztrátami (Nová Paka, Most) tentokrát nenechal nikoho na pochybách, že si přišel pro tři body. Góly si domácí borci rozdělili rovnoměrně do všech třetin. V té prostřední gólmana Maška vyhnali z branky úspěchy Kastnera, Hlaváče a Chalupy. Náhradníka Krále pak v závěrečné periodě „pozdravili“ Kastner, Bednář a minutu před koncem Mrňa.

„Kromě úvodu utkání, kdy jsme soupeře pustili do dvou přečíslení, jsme jinak měli duel pod kontrolou. Hráli jsme dobře na kotouči, dobře jsme bruslili a byly tam pěkné kombinace. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Jsem rád, že třetí třetina nedopadla jako ty předchozí domácí, a že jsme naše příznivce potěšili. V Trutnově budeme chtít vyhrát. Bereme to jako zápas o šest bodů a nic jiného než vítězství pro nás neexistuje,“ řekl k vítěznému zápasu a plánech do středečního derby domácí trenér Václav Baďouček.

Fakta – branky a asistence: 13. Rolinek (Sýkora, Urban), 15. Bednář (Mrňa), 16. Sýkora (Urban), 23. Kastner (Chalupa), 28. Hlaváč (Bednář, Mrňa), 36. Chalupa (Kastner, Voženílek), 42. Kastner (Hozák, Voženílek), 56. Bednář (Hlaváč, Havránek), 59. Mrňa (Hlaváč) – 15. Miškovský (Plíhal) . Rozhodčí: Markovský – Bohuněk, Gregar. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1025. Třetiny: 3:1, 3:0, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Jirků, Havránek, Vágner, J. Moník, Vašíček, Voženílek, Bendík – Urban, Sýkora, Chalupa – Mrňa, Hlaváč, Bednář – Rolinek, Hozák, Kastner – Jirásek, Bláha, F. Moník.

Děčín - Trutnov 5:6 pp

Na konci měsíce září nastříleli trutnovští hokejisté na ledě Děčína úctyhodných šest branek. Přesto se domů vraceli s prázdnou, jelikož sami inkasovali devětkrát (!).

O prosincové sobotě jako by se Draci vrátili v čase. I přes poslední tři porážky nastoupili v hale čtvrtého celku tabulky velmi aktivně a už v úvodní dvacetiminutovce byli za snahu odměněni dvěma odpovědmi na brzkou domácí trefu.

V prostřední části se duel zvrhl v přestřelku, kdy hosté přišli o dvoubrankový náskok, aby nakonec utkání za stavu 5:5 došlo do prodloužení.

V něm Severočeši soupeři nabídli výhodu jednoho muže v poli a v čase 62:58 ji svou druhou přesilovkovou brankou v utkání využil Kubinčák.

Fakta – branky a asistence: 6. Petráš (Balcar), 23. Zajan (Petráš, Kaltenböck), 37. Sýkora (Petráš, Loukota), 39. Sýkora (Petráš), 50. Zajan (Petráš, Kaltenböck) – 7. Bucek (Kozák, Planý), 19. Planý (Bucek), 28. Kubinčák (Višňák, Janoušek), 35. Suk (Jirásek, Poul), 42. Planý, 63. Kubinčák (Višňák). Rozhodčí: Battěk – Ovsík, Dědek. Vyloučení: 5:8, navíc Vácha (TR) 10 minut OT. Využití: 2:2. Diváci: 248. Třetiny: 1:2, 3:2, 1:1 – 0:1.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Krofta) – Kynčl, Višňák, Vácha, Junek, Jirásek, Suk, Leder – Kubinčák, M. Poul, Planý – Krsek, Jakub Tatar, Janoušek – Bucek, Fedulov, Kozák.

Dvůr Králové n. L. - Nová Paka 1:2

Po celý zápas byli dvorští hokejisté ofenzivnějším týmem. Vedoucí domácího mužstva Miloš Hlavsa Deníku prozradil celkový počet střel a poměr 48:21 hovořil jasně pro Rodos. Přesto tři body ze zápasu brali hráči Nové Paky.

Úvodní nápor třetího celku tabulky ještě gól nepřinesl. Pouze tyč ve druhé minuě nastřelenou Valáškem. Teprve v 16. minutě parádní dělovkou do horního růžku Mahdalovy branky otevřel střelecký účet zápasu ve formě hrající Luštinec.

Přesto si Dvoráci vedení do první přestávky nevzali, jelikož se za půldruhé minuty prosadili také hosté, přesněji Hidveghy – 1:1. V prostřední části oba soupeři nevyužili nabídnuté přesilové hry a tyč tentokrát zvonila za brankářem Čápem, když do ní ve výhodě pěti proti třem namířil puk Tomáš Půlpán.

V závěrečné dvacetiminutovce přičítali gólové šance převážně domácí hráči, z vítězné trefy se ale radovali Bruslaři, jimž tři body v čase 55:43 vystřelil Dvořák.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dvanáct minut jsme hráli velice slušně, byla tam spousta šancí, ale využít jsme nedokázali žádnou. Pak jsme sice šli do vedení pěkným gólem Luštince, ale ve zbytku zápasu jsme se nechali rozhodit věcmi okolo hokeje a to nás vykolejilo. Přesto jsme si při převaze dál vytvářeli šance, produktivita ale byla v tomto zápase naším problémem. Naopak soupeř z minima vytěžil maximum,“ hodnotil duel domácí kouč Jiří Malinský.

„Musím přiznat, že soupeř měl spoustu šancí. My chtěli hrozit z protiútoků a nakonec nám jeden takový pět minut před koncem přinesl vítězný gól,“ dodal k utkání novopacký Aleš Půlpán.

Fakta – branky a asistence: 16. Luštinec (Havlas, Matějíček) – 17. Hidveghy (Mlčoch, Ukhin), 56. Dvořák (Malý, Mlčoch). Rozhodčí: Vyštejn – Kettner, Roischel. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 495. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:1.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Mocek, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Brokeš, Hrazdira, Šedivý – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný Hoskovec, Dušek – Ježek, Fořt.

Další výsledek 24. kola: Bílina – Mostečtí Lvi 3:8.

Program 25. kola (středa 11. prosince) – 18.00: Mostečtí Lvi – Dvůr Králové nad Labem, Trutnov – Vrchlabí, Jablonec nad Nisou – Bílina, Řisuty – Děčín.