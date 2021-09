Vítězný vstup do sezony slaví hokejisté HC Stadion Vrchlabí. Svěřenci trenérského dua Hlaváč & Koudelka na úvod Chance ligy přehráli tým Benátek nad Jizerou 2:0, když svými góly jim vítězství zajistili Pavel Mrňa a Tomáš Zeman.

Celkově se první kolo povedlo lépe domácím týmům. Pouze Prostějov dokázal výsledkem 5:0 vyhrát na ledě Sokolova a Šumperk bral překvapivě dva body v hale Poruby.

HC Stadion Vrchlabí – HC Benátky nad Jizerou 2:0

Fakta – branky: 5. Mrňa (Matýs, T. Kaut), 9. T. Zeman (D. Chalupa, Oliva). Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 478.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, T. Jelínek, Kajínek, J. Zdráhal, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Heřman, Urban, Pochobradský – Matýs, T. Kaut, Mrňa – D. Chalupa, Chrtek, T. Zeman – Kynčl, Machač, F. Moník. HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík (Král) – Šedivý, Kolmann, Aubrecht, Štibingr, Kunst, Bukač, Žůrek – Šír, Dušek, Klapka – Jiruš, Jansa, Pabiška – Wiencek, Čederle, A. Dlouhý – Vomáčka, E. Čermák, Křepelka.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „První zápas, tři body, jsme spokojení. Myslím si, že z naší strany bylo prvních deset minut perfektních. Škoda, že jsme nepřidali třetí gól, bylo by to do konce zápasu takové klidnější. Je ale podle mě lepší, že jsme ubojovali výhru 2:0, než abychom dali někomu na úvod 6:0. Víc si takovéto výhry vážíme, protože zbylých padesát minut bylo více méně bojem. Jsme rádi za Kubu Soukupa, že vychytal čisté konto. Od takového výkonu se chceme odrazit dál, ze zodpovědné obrany. A navrch zlepšit trošku ty přesilovky, pak si myslím, že to bude dobrý. Chtěl bych poděkovat divákům, kteří přišli a doufám, že na další zápas přijdou v hojnějším počtu, protože je budeme potřebovat.“

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): „Soupeři gratulujeme k vítězství, které jsme mu ale usnadnili v první třetině, kdy jsme tam měli jednu ztrátu u nás v pásmu. Potom jsme jim dali přečíslení, kde se k nim, trošku šťastně, ten kotouč odrazil a šli do vedení 2:0. Pak si to už pohlídali. Měli jsme spoustu přesilových her, které jsme nevyužili a samozřejmě i trestné střílení. Produktivita nám dnes trošku pokulhávala. O utkání se rozhodlo v první třetině. My jsme pak už nenašli recept na domácí obranu a gólmana. Mrzí nás to, ale jdeme dál.“

Další výsledky 1. kola: Slavia Praha – Havířov 10:4, Třebíč – Ústí nad Labem 5:2, Sokolov – Prostějov 0:5, Litoměřice – Frýdek-Místek 4:3 po prodloužení, Přerov – Kolín 4:0, Poruba – Šumperk 2:3 po samostatných nájezdech.

Program 2. kola (středa 15. září) – 17.30: Benátky nad Jizerou – Litoměřice, Havířov – Třebíč, Jihlava – Vsetín. 18.00: Kolín – Vrchlabí, Frýdek-Místek – Slavia Praha, Kadaň – Poruba, Ústí nad Labem – Sokolov, Šumperk – Přerov.