Pardubice B – Vrchlabí 3:4

V posledních dvou sezonách působil vrchlabský klub v Chance lize, účast v ní však pro nový ročník byla přesunuta do Pardubic a právě s jejich béčkem se horalé utkali ve druhém přípravném duelu.

V domácím dresu nastoupila celá řada hokejistů, kteří ještě před pár měsíci bojovali za podkrkonošský celek, nejen pro ně tak měl zápas prestižní náboj.

Vrchlabští fanoušciZdroj: Anton MartinecÚvodního náporu Dynamo využilo k vedoucí trefě, když se po sedmi minutách hry trefil účastník nedávného MS juniorů Herčík. Záhy hosty podržel výborným zákrokem Vacek a vyrovnání v 17. minutě zajistil Stadionu Duchan – 1:1.

Prostřední část hry probíhala de facto stejně. Znovu šli domácí brzy do vedení, když se prosadil Půhoný, v závěru periody z přečíslení skóroval Poppel – 2:2.

Na startu závěrečné dvacetiminutovky putoval na trestnou lavici domácí Drtina a hosté přesilovku bleskově využili ranou Chrtka. Uběhlo 22 sekund a po dělovce Krska vedlo Vrchlabí už rozdílem dvou branek. Velmi brzy, už na startu 46. minuty, vrátil pardubickou rezervu do hry gól Machače, víc už ale hosté v čele s neprůstřelným Vackem v brance soupeři nedovolili, ačkoliv měli domácí ve třetí části výraznou střeleckou převahu. Po vítězství 6:0 nad Jabloncem si Stadion připsal druhé cenné vítězství.

Fakta – branky a nahrávky: 7. Herčík (Oliva), 24. Půhoný (Herčík), 46. Machač (Rouha, Kubíček) – 17. Duchan (Fiala, Šlaicher), 39. Poppel (Urban, Moník), 43. Chrtek (Kynčl, Urban), 43. Krsek (Cerman, Perička). Třetiny: 1:1, 1:1, 1:2.

HC Dynamo Pardubice B: Nečas (31. Kadlc) – Nedbal, Zdráhal, Oliva, Kubíček, Drtina, D. Sýkora – Rákos, Machač, Lichtag – Půhoný, Herčík, Rouha – Zeman, Kadlec, Turek – M. Rohlík.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – L. Vácha, Perička, Duran, Bendík, Kerekanič, J. Kynčl, Fiala – F. Moník, P. Urban, Poppel – T. Bláha, Chrtek, Chalupa – Šlaicher, Duchan, A. Jirků – Krsek, Jakub Tatar, A. Cerman.

Ohlasy trenérů

Jan Starý, asistent trenéra HC Dynamo Pardubice B: „Věděli jsme, že nás s Vrchlabím nečeká jednoduchý zápas. Na jednu stranu jsme rádi, že se v utkání začaly objevovat věci, na kterých trénujeme. Na druhou jsme ale dnes neproměnili velkou spoustu šancí. Ve třetí třetině jsme soupeře přestříleli 17:3, přesto jsme utkání nezvládli. Musíme se také více věnovat přesilovým hrám. Hodně jsme jich dneska nevyužili. Musím smeknout před gólmanem soupeře, který dnes zachytal výborně. Jsme rádi, že nás Vrchlabí kvalitně prověřilo a zjistili jsme, v čem nás tlačí bota.“

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Odehráli jsme velmi dobré utkání založené na výborném bruslení a dodržování herní strategie. Samozřejmě, že se tam objevilo pár chyb z naší strany, a to zejména v defenzívě, ale to je pochopitelné vzhledem k tomu, že to bylo teprve naše druhé přátelské utkání. Celý tým hrál s chutí s cílem zvítězit, a to se nám i díky výbornému výkonu našeho brankáře podařilo. Mužstvo jsme náležitě pochválili, ale nerad bych tento výsledek přeceňoval, čeká nás ještě spousta práce a sezóna začíná, až v půlce září.“