Urostlý bek se vrátil po zlomenině dolní čelisti. Návrat do sestavy mu ale pokazila vysoká prohra na ledě Motoru. Obránce Dynama navíc musel odehrát celý zápas s výztuží své helmy.

„Fyzicky jsem se cítil dobře, ale to je tak jediná pozitivní věc. Na helmu jsem si zvykl, jelikož s ní trénuji již delší dobu. Už mi to nedělá problém,“ říká ke svému návratu obránce Jan Kolář.

Dynamo totálně vybouchlo a vypadlo z první čtyřky!

České Budějovice dokázaly svého soka překonat ve všech statistikách zápasu. „Ztráceli jsme hned od začátku, což je problém. Domácí byli rychlejší, důraznější a my jsme se s tím nedokázali vůbec poprat,“ hodnotí utkání zkušený bek.

V příštích zápasech čeká Dynamo ještě těžká práce. Na Plzeň ztrácejí bod a Budějovice jsou jim v patách. „Je třeba tvrdě pracovat, a jedině tak dokážeme zlomit tuhle šňůru proher. Musíme začít od obrany. Nesmíme dostávat tolik gólů,“ popisuje Kolář, jakým způsobem se musí vrátit zpět na vítěznou vlnu.

Hodnocení trenéra Richarda Krále:



"Samozřejmě se mi to těžko hodnotí. Do zápasu jsme vstoupili ustrašený a se zbytečně přehnaným respektem. Nevím jestli to bylo nervozitou či strachem z důležitosti utkání. Budějovice nás přehrávaly od první minuty. Byly lepší v osobních soubojích a nedokázali jsme si s tím vůbec poradit."