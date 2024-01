Jednadvacetiltý brankář Michal Pittr byl hrdinou pátečního druholigového utkání mezi hronovským Wikovem a Pískem. Hostující kouč mladému gólmanovi napočítal přes padesát úspěšných zákroků.

Víkend ve druhé lize patří Zápasu hvězd, ve kterém si to v Příbrami rozdaly výběry západní a východní skupiny. I proto se duel Hronova s Pískem předehrával už v pátek. | Foto: Zdeněk Šulc

Zápas velkých premiér. I tak by se dalo označit páteční utkání 4. kola nadstavbové části sezony mezi hokejisty Hronova a Písku. Domácí poprvé v sezoně vyhráli za tři body druhý zápas v řadě, gólman Michal Pittr oslavil úvodní nulu sezony.

Plíšek, Trandin, Murtazin, po první třetině vymalováno. Wikov loupil v Kralupech

II. liga Západ, část poražených – 4. kolo

HC Wikov Hronov – IHC Králové Písek 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Úvodní minuty zápasu naznačily rozpoložení v jihočeském týmu. Písečtí vyhráli pět zápasů v řadě a do Hronova si evidentně přijeli pro tři body, kterými by se přiblížili příčkám zaručujícím účast v play off.

Michal Pittr v akciZdroj: Zdeněk ŠulcKdyby první třetinu hosté vyhráli rozdílem tří branek, asi by se mnoho fanoušků na zimním stadionu nedivilo. Jenže? Jenže v domácí brance stál jednadvacetiletý Michal Pittr a ten se ze čtvrtka na pátek vyspal tak dobře, až z toho byl jeden z životních výkonů.

Už ve zmiňované úvodní dvacetiminutovce si strážce branky Wikova připsal nespočet zákroků a v celém utkání za svá záda nepropustil jediný puk. A že měli Písečtí hromadu příležitostí!

Neprosadili se však ani jednou a jako rozhodující se ukázal moment z poloviny zápasu. Při nevinně vyhlížející akci přejel domácí Babrusev do útočného pásma, přes tísnícího beka vyslal na bránu soupeře utěšenou ránu a ta prošla gólmanu Dvořákovi mezi nohy – 1:0.

Obránci měli nabito a rezerva Dynama poprvé v sezoně zdolala kolínského rivala

Vyrovnat mohl záhy Marcilis, jeho samostatný únik ale kryl fantastický Pittr. Východočeši přežili další dvě přesilové hry soupeře a když to Králové zkusili v šesti, vyhodil puk přes všechny čáry Murtazin a k radosti spokojených diváků trefil přesně prázdnou svatyni zaskočeného soka.

Wikov tak zapsal jubilejní desátou výhru v sezoně a soupeři se v tabulce přiblížil na rozdíl pouhých dvou bodů.

Fakta – branky a nahrávky: 30. Babrusev (M. Hájek I, D. Straka), 60. Murtazin. Rozhodčí: Červenka - Hradil, Jurak. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 232.

HC Wikov Hronov: Pittr – Babrusev, Kopecký, Ondruš, Táborský, D. Voňka – M. Hájek, T. Hynek, Maršík – Matouš, Murtazin, Popitič – D. Straka, Trandin, Vaňkovský. IHC Králové Písek: T. Dvořák – Čančura, Čunát, Pavlát, Radoš, J. Turek, Tolar, Vajner – Hollar, Hracholski, Koupal – Marcilis, Matiášek, F. Petrásek – Pouzar, Rousek, Volf.

Zdroj: Youtube

Další výsledky 4. kola – část poražených: Benátky nad Jizerou – Cheb 1:3. Část vítězů: Děčín – Tábor 3:2.

Tabulka v nadstavbové části

1. Benátky n. J. 3 2 0 0 1 98:99 39

2. Kobra Praha 3 1 0 1 1 111:140 37

3. Cheb 3 2 0 0 1 95:137 37

4. Kralupy n. Vlt. 3 0 1 0 2 90:113 31

5. Písek 3 1 1 0 1 85:119 31

6. Hronov 4 2 0 0 2 101:162 29

7. Řisuty 3 1 0 1 1 81:181 18



Nejbližší program, 4. kolo – pondělí: Kobra Praha – Řisuty. 5. kolo – středa 18.00: Hronov – Benátky nad Jizerou, Kobra Praha – Kralupy nad Vltavou, Cheb – Písek.