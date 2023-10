Souboj Davida s Goliášem nabídlo sedmé kolo západní skupiny druhé hokejové ligy. Ač se hokejisté Hronova v hale Chomutova snažili, na víc než porážku rozdílem šesti branek to nestačilo. Góly hostů zaznamenali Babrusjov, Vaňkovský a Popitič.

Hokejisté Hronova v sobotním utkání sedmého kola druholigové skupiny Západ padli na ledě Chomutova poměrem 3:9. Velký favorit před takřka dvěma tisícovkami diváků nepřipustil žádné překvapení a o svém zaslouženém vítězství rozhodl třemi vstřelenými góly již v úvodní dvacetiminutovce.

Hosté se střelecky prosadili až za stavu 5:0, třemi góly v prostřední části hry ale donutili střídat brankářskou jedničku Severočechů Martina Altrichtera. Soupeř však měl vývoj duelu pevně ve svých rukách a v tabulce mu patří pátá pozice.

Hronovští spadli na poslední patnáctou příčku a dostat se z ní pokusí ve středečním souboji s Ústím nad Labem. Utkání ve 2ikov aréně odstartuje v 18 hodin.

II. liga, skupina Západ - 7. kolo

Chomutov - Hronov 9:2

Fakta - branky a nahrávky: 3. Chrpa (T. Svoboda, Hübl), 19. M. Tůma (Kostourek, Zajíček), 20. T. Svoboda (Chrpa), 24. Lukeš (Hübl), 25. Zajíček (Mála, Koblížek), 30. Eret (Kadeřávek, M. Tůma), 34. Mála, 54. Chrpa (Lukeš, Hübl), 58. Kostourek (Březák, Eret) - 28. Babrusjov (Popitič, Vaňkovský), 34. Vaňkovský (Voňka, Babrusjov), 38. Popitič (Vaňkovský). Rozhodčí: Šmika - Goltsch, Stacho. Vyloučení: 5:6. Využití: 4:2. Diváci: 1753. Třetiny: 3:0, 4:3, 2:0.

Piráti Chomutov: Altrichter (38. Horák) - Březák, Kadeřávek, Záruba, Seemann, Váchal, Havel, Filip – T. Svoboda, Hubl, Lukeš - M. Tůma, Eret, Kostourek - Zajíček, Koblížek, Mála - Chrpa, Remeš, Jouza. HC Wikov Hronov: Meišner (30. – 42. a 44. - 60. Malychin) - Babrusjov, Kopecký, Vermeulen, Pavelka, Amirov, Voňka - Štrombach, Vaňkovský, Popitič - Lederer, Przybyla, Murtazin - Klátil, Voděracký, Kocián - Exner, Hovsepjan.

Ohlasy trenérů

Petr Martínek (Piráti Chomutov): „Spokojenost se hrou dopředu, do útoku jsme hráli výborně, ale máme problémy vzadu. Tam jsme dělali zbytečné chyby. Nevím, jestli to bylo nějaké podcenění. Musíme na tom stále pracovat a stejně tak na oslabení. S těmi jsme měli tentokrát taky problém. Teď v týdnu jsme si to i ukazovali, takže se k tomu musíme ještě vrátit a takové věci se nám zkrátka nesmí stávat.“

Jaroslav Polák (HC Wikov Hronov): „Já si myslím, že byla vidět kvalita na straně Chomutova. Je to mančaft, který aspiruje na postup do první ligy. My jsme malý skromný klub, kde se snažíme pracovat s mladými kluky. V tomto zápase byla vidět ta zkušenost. Když budeme mít tolik vyloučení během zápasu, tak to budeme mít hodně těžké. Takový mančaft nás za to zkrátka trestal. Gratuluji soupeři k vítězství, my se musíme poučit z našich chyb a pracovat dál.“

Aktuální tabulka

1. Tábor 6 5 1 0 0 32:9 17

2. Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

3. Letňany 7 4 1 1 1 28:18 15

4. Mostečtí Lvi 6 4 0 1 1 25:14 13

5. Chomutov 5 4 0 0 1 33:16 12

6. Děčín 7 4 0 0 3 24:27 12

7. Kralupy n. Vl. 7 2 1 2 2 25:24 10

8. Vrchlabí 7 2 1 1 3 31:25 9

9. Písek 7 2 1 0 4 22:26 8

10. Ústí nad Labem 6 2 0 1 3 21:26 7

11. Řisuty 6 2 0 1 3 17:36 7

12. Benátky n. J. 6 1 1 0 4 13:16 5

13. Cheb 7 1 1 0 5 16:41 5

14. Kobra Praha 7 1 0 1 5 22:39 4

15. Hronov 6 1 0 0 5 18:32 3

Program 8. kola - středa 18.00: Hronov - Ústí nad Labem, Děčín - Vrchlabí, Letňany - Benátky nad Jizerou, Kobra Praha - Chomutov, Písek - Tábor, Mostečtí Lvi - Řisuty, Cheb - Příbram.