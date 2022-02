Poté co Stadion na začátku zápasu jako první inkasoval, stihl skóre otočit a mít i další gólové šance. V závěru prostřední části však soupeř srovnal účty a stav 2:2 vydržel na ukazateli skóre až do konce pětiminutového prodloužení.

V nadstavbě (ne)dohráno. A teď už vzhůru do play off. Pokud možno bez karantén

V samostatných nájezdech se horalům nedařilo. Gólmana Michajlova nikdo nepřekonal, to domácí byli úspěšní dvakrát a do vyrovnané tabulky zapsali cenné dva body.

Chance liga, 45. kolo

HC Slavia Praha – HC Stadion Vrchlabí 3:2sn

Pražané šli do důležitého utkání po sérii porážek, bitvu s tabulkovým sousedem ale zahájili lépe. Ve třetí minutě ještě Žejdl nadějnou příležitost nevyužil, v čase 4:10 už se ale za záda Soukupa trefil Vlček – 1:0.

Velkou šanci na vyrovnání měl v 19. minutě Koffer, za záda Michajlova sice puk nepropasíroval, trefil se však dvě vteřiny před koncem periody, kdy blafákem zakončoval parádní přihrávku Kauta – 1:1.

Také v prostřední části padly dvě branky. Nejprve z ostrého úhlu poslal horaly šťastně do vedení Kusý, při přesilové hře se ve 38. minutě prosadil důrazný Kafka.

V závěrečné dvacetiminutovce si více nebezpečných příležitostí vytvořili slávisté, v prodloužení byl zase nejblíž vítězné trefě Kaut, jenž v obrovské šanci propadl.

Rozhodovaly tak nájezdy a v nich se ze vstřelené branky radovali pouze domácí Poletín s Knotkem.

Fakta – branky a asistence: 5. Vlček (P. Machač, Kružík), 38. P. Kafka (Daniel Krejčí, T. Knotek), rozh. náj. Poletín – 20. Koffer (T. Kaut, Mrňa), 34. Kusý (Nedbal, M. Voženílek). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Horažďovský, Maštalíř. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 718. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 – 0:0.

HC Slavia Praha: M. Michajlov (M. Holík) – Daniel Krejčí, Hejda, Barák, Mikuláš Hovorka, Zelingr, R. Havel – P. Kafka, T. Knotek, Žejdl – J. Doležal, Poletín, M. Ondráček – Vlček, P. Machač, Kružík – Šteiner, Kern, Jaroslav Brož.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Heřman, M. Machač, Kusý – Koffer, T. Kaut, Mrňa – Matýs, P. Urban, T. Urban – Pochobradský, T. Zeman, D. Chalupa.

Ohlasy trenérů

Pavel Kolařík (HC Slavia Praha): „Myslím si, že jsme viděli dobrý hokej, povedl se nám vstup do zápasu, dali jsme první gól a vedli jsme 1:0. Určitě můžeme litovat vyrovnání na 1:1 dvě vteřiny před koncem první třetiny, to by se nám stávat nemělo. Potom jsme dostali gól a pomohli jsme si přesilovkou. Prodloužení a nájezdy jsou velká loterie, ale samozřejmě v téhle fázi sezóny, v naší situaci jsme rádi za druhý bod.“

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Já mám takové smíšené pocity. Na jednu stranu jsme získali bod, což je samozřejmě v téhle fázi sezóny pro nás hrozně důležité, každý bod je cenný z haly soupeře. Na druhou stranu si myslím, že kdybychom hráli celých šedesát minut tak, jako celou druhou třetinu, pak jsme si mohli odvézt tři body. Bohužel samostatnou kapitolou jsou přesilové hry. Místo, abychom si pomohli a dali v nich branku, tak nás vyvádí z tempa a od té doby máme vždycky problém se zase vrátit zpátky do toho, jak jsme hráli předtím. Je to škoda, soupeř si pomohl přesilovkou, dal jeden gól. Stejná písnička to od nás byla i v Litoměřicích, kde soupeř dal gól a my si tou přesilovkou nepomůžeme. Ale jinak tým musím pochválit, hráli jsme obětavě a v oslabení ve třetí třetině jsme obětavě zblokovali spoustu střel. Navíc Jakub Soukup je naše stabilní opora. V pondělí nás čeká další utkání s Jihlavou a opět budeme chtít získat nějaký bodík do tabulky.“

Vítězná prodloužení pro Východočechy. Rodos spasil bek Franc, Hronov zase Kozák

Další výsledky 45. kola: Třebíč – Přerov 2:3 po nájezdech, Prostějov – Vsetín 4:5 po prodloužení, Ústí nad Labem – Jihlava 5:1, Sokolov – Poruba 4:3, Frýdek-Místek – Šumperk 3:2, Benátky nad Jizerou – Kolín 4:5, Havířov – Kadaň 5:0 kontumačně.

Nejbližší program – neděle 15.30: Slavia Praha – Přerov (dohrávka 27. kola). 16.00: Prostějov – Ústí nad Labem (dohrávka 37. kola). Pondělí 18.00: Vrchlabí – Jihlava. Úterý 17.00: Prostějov – Frýdek-Místek. 17.30: Třebíč – Kolín (vše dohrávky 39. kola).

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 40 29 3 1 7 156:96 94

2. Třebíč 40 23 6 3 8 122:79 84

3. Vsetín 39 25 1 3 10 145:92 80

4. Jihlava 40 23 2 2 13 143:113 75

5. Sokolov 38 19 4 2 13 123:97 67

6. Frýdek-Místek 40 18 2 6 14 127:122 64

7. Slavia Praha 41 17 5 2 17 133:122 63

8. Prostějov 38 18 2 4 14 129:110 62

9. Kolín 41 18 3 2 18 118:124 62

10. Vrchlabí 39 14 8 3 14 112:107 61

11. Přerov 38 15 5 4 14 109:86 59

12. Šumperk 40 14 5 7 14 135:123 59

13. Poruba 40 14 5 7 14 126:117 59

14. Ústí nad Labem 40 14 5 6 15 113:126 58

15. Benátky n. J. 40 14 0 2 24 97:117 44

16. Havířov 40 7 3 5 25 91:135 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0