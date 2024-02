Významný okamžik v kariéře mladého hokejisty Ondřeje Zámečníka. Útočník, jenž ještě loni hrál Krajskou ligu mužů za Nové Město nad Metují, si v O2 aréně odbyl extraligovou premiéru. Na ledě strávil něco kolem deseti minut a okusil, jaké je to hrát na nejvyšší úrovni. „Neuvěřitelný zážitek, strašně jsem si to užil,“ říkal po debutu osmnáctiletý forvard.

Ondřej Zámečník (v bílém) během zápasu v O2 aréně. | Foto: HC Sparta Praha

„Jsem za tuhle šanci moc vděčný, vážím si jí a budu se snažit si z ní odnést maximum. Jsem rád, že jsem mohl do extraligy nakouknout a je to pro mě motivace do další práce,“ pokračoval pro klubový web.

O tom, že oblékne dres A-týmu, se dozvěděl ve škole. „Na hodině angličtiny mi volal Martin Vágner, trenér juniorky, že mě bude kontaktovat pan Martinec a že pojedu na Spartu,“ usmíval se Zámečník, pro kterého to byl šok.

„Nejdřív jsem se klepal, pak jsem si říkal, že je to nějaká sranda, ale nakonec mi došlo, že není. Řekl jsem to pouze jednomu spolužákovi, který mi popřál štěstí. Potom jsem už jen sehnal dva lístky rodičům, kteří se přijeli podívat a podpořit mě,“uvedl Zámečník.

LEKCE Z PRODUKTIVITY

Sparta však na ledě potvrdila roli mírného favorita. Hradec byl v utkání střelecky mnohem aktivnější, ale branky dávali hlavně Pražané. Na úvodní gól Kousala ještě dokázal v prostřední části odpovědět Tamáši. Ale po gólech Buchteleho a Harpera domácí rozhodli.

„Sparta ukázala svoji kvalitu. Jakmile měla šanci, proměnila ji. Dále nás přehrávala, byla silnější v soubojích a tím získala převahu,“ hodnotil hradecký asistent Tomáš Hamara. V brance Lvů dostal po delším čase prostor Fin Eetu Laurikainen a přesto, že do druhé sirény třikrát inkasoval, nevedl si špatně. „Díky gólmanovi, který nás chvilku podržel, jsme hráli až do posledních minut,“ potvrdil Hamara. Východočechům se však snížit nepovedlo a do prázdné branky potvrdil to, že tři body zůstanou v hlavním městě Kousal.

Hradec dostal od Sparty lekci z produktivity, řádil útočník Kousal

„Celé utkání nás trápilo, že nejdeme do brány, abychom měli dorážky a teče, protože tam od nás létalo hodně puků. Hráli jsme power-play, Sparta toho využila a dala čtvrtý gól,“ uzavřel Hamara. Na Hradec stejně jako na ostatní týmy čekají poslední dvě kola v základní části.

V pátek netradičně od 17.30 vyzve Mountfield na domácím ledě Plzeň. V neděli od 16.30 se představí ve Vítkovicích. Tyto dva mače rozhodnou o tom, s kým se svěřenci trenéra Martince utkají v předkole play off.