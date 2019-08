„Pro mě to byl důležitý zápas, protože jsem v Pardubicích odehrál poslední sezonu. Odvedli jsme dobrou práci, vyhráli jsme zápas. Vyhrávat je ten nejlepší způsob, jak vstoupit do přípravy před sezonou,“ řekl Perret v rozhovoru pro klubový web.

Pro rychlého forvarda šlo o druhé vystoupení v novém týmu, poprvé se představil v nedělním souboji se Spartakem Moskva.

„Cítil jsem se velmi dobře. Pomalu začínám poznávat systém a další věci, které po nás trenéři chtějí. Potřebuji pouze nějaký čas na adaptaci, ale bude to lepší a lepší,“ přesvědčoval.

Hradec v to věří. „Jordann přišel především na přání trenérů, kteří v něm vidí přesně parametry hráče do herního stylu, který chceme také v příští sezoně praktikovat,“ okomentoval novice generální manažer Aleš Kmoníček.

Perret by měl - ač mu je teprve čtyřiadvacet - přinést do mužstvu i protřelost. Vždyť už startoval na čtyřech světových šampionátech, to jsou zkušenosti k nezaplacení. Díky ním určitě zvládne přechod mezi hlavními rivaly.

„Vybral jsem si Hradec, protože být tady je pro mě velká výzva a skvělá příležitost. Pro moji kariéru bylo také dobré změnit prostředí. Jsem v Hradci moc rád. Doufám, že tu bude všechno v pohodě,“ pronesl.

Start se mu vydařil, výhra v derby je dobrý vklad do začátku.