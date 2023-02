Vrchlabští fanoušci si výjezd na utkání s Táborem patřičně užili.Zdroj: Supras Vrchlabí

V pondělí měli horalé sehrát dohrávku 12. kola proti Mosteckým Lvům. Soupeř se ale z utkání omluvil pro pokračující marodku a duel bude s velkou pravděpodobností kontumován ve prospěch podkrkonošského celku. Důvodem je fakt, že před startem předkola play off již nejsou další termíny na případné odkládání zápasů.

Mimochodem ziskem těchto tří bodů získávají Vrchlabští jistotu účasti ve čtvrtfinále play off. A co víc, velmi blízko je možnost, že se na třetím místě tabulky „části vítězů“ umístí HC Tábor, což by pro horaly znamenalo brzký návrat zpět na jih Čech.

II. liga Západ, část vítězů – 13. kolo

Tábor – Vrchlabí 7:3

Stadion vyrazila na dalekou cestu podpořit velmi slušná enkláva fanoušků a v součtu s šestnácti stovkami se přičinila o skvělou atmosféru v obří táborské aréně. Výsledkově se utkání lépe povedlo domácím, kteří si dvoubrankový náskok vypracovali už v první třetině. Nejprve udeřil na začátku 10. minuty z brejku Severa, na 2:0 zvyšoval v 16. minutě zkušený Endál.

Hosté sice prohrávali, ke kvalitě zápasu ale přispívali podobnou mincí jako jejich soupeř. Odměny se dočkali v čase 25:18, kdy na 2:1 snížil Radim Šlaicher. V naději na zvrat však hosté žili necelou minutu. Po zpětné přihrávce Vlčka skóroval Kohút a záhy přidal další branku Kohoutů Severa.

Fanoušci VrchlabíZdroj: Supras VrchlabíZa stavu 4:1 přepustil Vacek místo ve vrchlabské brance Krinwaldovi, v euforii hrající Tábor ale ve 33. minutě sehrál nádhernou akci, při níž Kohút zvyšoval už na 5:1.

Závěrečná perioda nabídla po dvou gólech na obou stranách. Za hosty se prosadili Tatar se Šlaicherem, výhru Jihočechů jistili Endál se Šulkem.

Fakta – branky a nahrávky: 10. Severa (Plášil), 16. Endál (Hajič, Vlček), 26. Kohút (Vlček, Šulek), 29. Severa (Endál, Milfait), 33. Kohút (Krejčí), 44. Endál (Severa, Suchánek), 53. Šulek (Endál, Hajič) – 26. R. Šlaicher (J. Kynčl), 42. Jakub Tatar (P. Urban, Krsek), 58. R. Šlaicher z trestného střílení. Rozhodčí: Barek – Jiruška, Figer. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 1639. Třetiny: 2:0, 3:1, 2:2.

HC Tábor: Gába (Dvořák) – Plášil, Hubata, Krejčí, Suchánek, Kříž, Hajič – Kohút, Vlček, Šulek – Endál, Milfait, Severa – Bahenský, Dančišin, Duchan. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (29. Krinwald) – Kaštánek, Boukal, Pelda, Duran, T. Perička, J. Kynčl, P. Horáček – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Krsek, P. Urban, Jakub Tatar – F. Moník, M. Kozák, R. Šlaicher – A. Cerman, Vognar.

Další výsledky 13. kola: Ústí nad Labem – Letňany 5:4 po nájezdech, Kobra Praha – Chomutov 1:2, Mostečtí Lvi – Příbram 2:10.

Aktuální tabulka

1. Letňany 43 32 1 4 6 201:100 102

2. Chomutov 43 29 3 4 7 211:121 97

3. Tábor 43 26 7 2 8 221:105 94

4. Ústí nad Labem 43 28 4 2 9 174:111 94

5. Příbram 43 25 3 3 12 194:127 84

6. Vrchlabí 42 20 0 5 17 161:143 65

7. Kobra Praha 43 19 2 1 21 123:146 62

8. Mostečtí Lvi 42 13 3 2 24 138:193 47

Program 14. kola – středa 17.30: Chomutov – Příbram. 18.00: Vrchlabí – Kobra Praha, Letňany – Mostečtí Lvi, Tábor – Ústí nad Labem.