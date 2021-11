Dvoráci v probíhající sezoně stihli nastřílet rovných padesát branek, přičemž u třinácti bychom našli podpis útočníka MILANA VALÁŠKA (29). Ten sám osmkrát skóroval, u dalších pěti branek stihl svým spoluhráčům asistovat.

Milane, poslední tři zápasy se Rodosu povedly na výbornou. Soupeřům jste nasázeli dohromady 24 branek. Čím to, že se tým takhle parádně rozstřílel?

Tak pravdou je, že sezona se rozjela před několika týdny, ale teď snad už můžeme říct, že jsme se i my střelecky rozjeli. Sami cítíme, že jsme se vcelku rozehráli. V některých zápasech nám to tam docela napadalo, byly ale duely, v nichž tomu tak nebylo. Doufám, že navážeme na poslední tři vítězná utkání, forma bude pokračovat, my budeme střílet góly a hlavně vyhrávat.

V úvodu sezony jste přitom střeleckými náboji spíš šetřili a zápasy vyhrávali hlavně zásluhou skvělé defenzívy. Znamená to, že si útoky musely pořádně sednout?

Jednak si útoky sedly a taky si myslím, že po roční pauze bylo celkem těžké znovu tělo navyknout na každodenní pohyb na ledě. Přece jen i z vlastní zkušenosti vím, že hokej se hraje hlavně na ledě. Běháním či posilováním se nenatrénuje, i když je to k tomu kvůli kondici samozřejmě potřeba.

V posledním utkání jste vyhráli v Bílině 11:4. Jak jste zápas viděl? Hlavně ve druhé třetině to byla pořádná kovbojka a pro diváka nervák.

(usmívá se) Jo, to je pravda, ale tak v Bílině už to známe z minulých let, nic nového. Je tam takové zvláštní prostředí a snad nepamatuji zápas, kdy v našem vzájemném utkání na jejich ledě nepadlo více než pět gólů. Vždycky je to taková přestřelka, ale čím to je, to nevím.

Milan Valášek góly střílet umí.Zdroj: Miloslav KnapTřetí třetina ale už z utkání udělala jasnou partii. Pro soupeře možná až krutý debakl, nemyslíte?

Před třetí třetinou jsme si řekli, že už to musíme dohrát v klidu z dobré obrany. Jenže se tak nestalo a hned na začátku periody jsme inkasovali gól na 4:6 z pohledu soupeře. Naštěstí se nám podařilo vstřelit nějaké branky v oslabení a myslím, že jsme duel zaslouženě vyhráli.

Vy jste ke kanonádě přispěl čtyřmi trefami. Cítíte se tedy být ve střelecké formě?

Tak ve formě ani snad ne, jel jsem za zápas pětkrát sám na branku, to se mi asi ještě nikdy nestalo (směje se). Naštěstí mi to tam párkrát spadlo. V každém případě za góly vděčím spoluhráčům, kteří mě skvělými přihrávkami do úniků poslali.

Jak vám vlastně sedí spolupráce s Havlasem a Luštincem, kteří letos dominují ve statistikách gólových asistencí?

Tak my spolu hrajeme čtyři sezony v kuse, proto je naše spolupráce pro nás už takovou rutinou.

Nyní vás čeká domácí duel s Novou Pakou. Berete tento zápas při složení vaší skupiny jako to největší derby?

Pravdou je, že po postupu Vrchlabí do Chance ligy a ukončení druholigového působení Trutnova, jsou tohle spolu s duely proti Hronovu asi jediná derby. Na druhou stranu, takový náboj, jako měly oba podkrkonošské šlágry, tohle nemá. Beru souboje s oběma protivníky vždy jako každý jiný zápas.

Co vám tedy ukázal první vzájemný duel s tímto soupeřem, kde jste při výhře 3:1 asistoval u dvou branek Havlase?

Tak myslím, že jsme se přesvědčili, že nás proti Nové Pace nikdy nebude čekat nic jednoduchého. Už podle svého názvu Bruslaři hodně bruslí a hrají aktivní hokej, my ale chceme udělat všechno pro to, abychom ve středu před našimi skvělými fanoušky vyhráli za tři body.

Co se týče domácích zápasů, Dvůr se chlubí suverénně nejvyšší návštěvností. Jak se vám zamlouvá podpora rodosáckého publika?

Samozřejmě je skvělé, jaká atmosféra panuje při každém našem domácím utkání. Všem divákům, co nás chodí podporovat, patří opravdu velký dík. Ti nejvěrnější nás jezdí podporovat i na venkovní zápasy, takže klobouk dolů před nimi. Určitě bych byl rád, kdyby chodili dál v co největším počtu. Ať nás společně hokej baví, dělá nám radost a my se všichni můžeme radovat z co nejvíce vítězství.

Mimochodem vy jste před příchodem do Dvora Králové nad Labem naposledy působil v Litoměřicích. Sledujete výsledky tohoto týmu a celkově dění v Chance lize?

Jsem fandou hokeje, takže pravidelně sleduji výsledky jak v Chance lize, tak pochopitelně v extralize. Ale abych vyloženě upřednostňoval nějaký konkrétní tým, to ne.