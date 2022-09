Marku, hned v prvním duelu po návratu do Hradce jste nastoupil proti Liberci, který vás vychoval, byl to pro vás speciální zápas?

Ani moc ne. Soustředil jsem se pouze na utkání, to bohužel nevyšllo, když jsem udělal chybu v závěru, zbytečně jsem se nechal vyloučit a Liberec to potrestal. V prodloužení pak rozhodl znovu z přesilovky, na to si musíme dávat pozor.