Déjà vu na třebechovický způsob. Pod Orebem podruhé v sezoně nestačil náskok 5:0

Už v loňském ročníku byli Třebechovičtí týmem s nálepkou „nevyzpytatelný“. Porazit dokázali čas od času soupeře z čela tabulky, zároveň uměli i ztratit vyhraný zápas. Tato vizitka se jich ostatně drží i letos.

Jan Jušta v dresu Třebechovic pod OrebemZdroj: Stanislav SoučekStačí jen namátkou vybrat pár utkání. Vítězství nad Novým Bydžovem, nedávná výhra v Hlinsku, na druhé straně debakl v Poličce, sedm inkasovaných branek na ledě Dvora Králové nad Labem. A do toho dva výsledky, po nichž by se hokejisté z pod Orebu nejraději neviděli.

O čem je řeč? Možná o zápisu do knihy rekordů a kuriozit. Třebechovice totiž během jediného měsíce dokázaly doma (!) dvakrát prohrát utkání, ve kterém vedly 5:0. Poprvé se to stalo v polovině ledna proti Nové Pace, podruhé tuto středu v souboji s Trutnovem.

Pokaždé u toho byl jeden z ofenzivních tahounů mužstva Jan Jušta. Dvaadvacetiletý útočník toho ve své hokejové kariéře i přes svůj mladý věk zažil už hodně, na tyhle dva zvraty ale nejspíš nebude chtít dlouho vzpomínat.

Honzo, jak se vám po středečním utkání spalo a jak dlouho se vám ještě o ztrátě pětigólového náskoku bude zdát?

Tak určitě jsme zažili něco, co by se nám nemělo stávat. Vedli jsme nad Trutnovem 5:0 a za takového výsledku prostě musíme výhru udržet. Je strašná škoda, že jsme duel dotáhli jen do prodloužení a v něm ještě utkání ztratili.

Čím si vysvětlujete, že jste si nechali proti Trutnovu takhle trestuhodně sebrat cenné vítězství?

Ono je to jedno s druhým. Poslední dobou se nám výsledkově nedařilo a proto na nás je nějaká psychická nerovnováha. Asi jsme se toho zalekli, výhra už se zdála být blízko, my ale přestali hrát hokej, jaký jsme předváděli v první třetině.

Na soupeře jste si přitom jistě věřili, na jeho ledě jste vyhráli 7:3. Dá se říct, že vám styl trutnovského hokeje svědčí?

Máte pravdu. I když jsou v tabulce nad námi, zápasy proti nim se nám dařily. Pouze však ten první a pak úvodní třetina domácího utkání. Předváděli jsme vždy dobrý výkon, ale bohužel jsme si to ve středu od druhé třetiny pokazili a vlastními chybami nechali duel dojít do prodloužení.

Jan Jušta patří k obávaným střelcům Třebechovic. Střelecky se prosazuje pravidelně v každé sezoně.Zdroj: Stanislav Souček

Sám jste už ve 3. minutě otevíral skóre, ve 23. minutě pak přihrával na gól, který znamenal vedení 5:0. Co se vám v té chvíli honilo hlavou? Nastřílet soupeři desítku nebo hlavně tři body uhájit?

V tu chvíli jsme asi měli všichni stejné myšlenky. Nepolevovat v nasazení a dál hrát hokej, jaký jsme předváděli v první třetině. Bohužel to nevyšlo a výsledek teď už známe.

Kanadské bodování Třebechovic p. O.



28 utkání -> 39 bodů Tomáš Zahradník (20 branek 19 nahrávek)

26 utkání -> 33 bodů Robin Netušil (17 branek 16 nahrávek)

21 utkání -> 31 bodů Lukáš Sajdl (13 branek 18 nahrávek)

29 utkání -> 27 bodů Tomáš Drašnar (11 branek 16 nahrávek)

29 utkání -> 21 bodů Jan Jušta (11 branek 10 nahrávek)





Jak říkáte, stal se pravý opak. Za čtyřicet vteřin soupeř snížil a druhá třetina končila výsledkem 5:2. Jaká slova padala v kabině? Připomínal někdo nahlas necelý měsíc starý příběh s Novou Pakou?

Právě, že ano. V šatně se o tom zápase mluvilo a tím spíš jsme si říkali, že to takhle prostě podruhé už dopadnout nemůže. Jak jsem ale zmínil už dříve. Ta psychická nerozvážnost se asi podepsala na tom, že to nakonec přesně takhle dopadlo znovu.

Třetí třetina jasně patřila soupeři. Co se v ní dalo udělat jinak, abyste podobnému obratu zamezili?

Určitě jsme měli hrát víc zodpovědně a ne chtít přidávat další góly a definitivně zápas rozhodnout. Měli jsme hrát zezadu ze zajištěné obrany, to se ale nedělo, proto jsme ten zápas ani nemohli vyhrát.

Zažil jste někdy v kariéře, aby váš tým, nebo kterýkoliv jiný, dvakrát přišel o pětigólové vedení?

Myslím, že tohle nezažil nikdo z našeho mužstva. Nejen, že jsem to nezažil na vlastní kůži, ale tohle jsem snad nikdy neviděl ani u jiného mužstva.

Radost třebechovických hokejistů po jedné z letošních vstřelených branek. Jan Jušta vlevo.Zdroj: Stanislav Souček

V áčku Třebechovic kroutíte už pátou sezonu, mládežnické roky jste ale strávil v dresu hradeckého Mountfieldu. Jak na tu dobu vzpomínáte a co považujete za svůj největší úspěch?

Nejradši samozřejmě vzpomínám na sezonu, kdy jsme s mladším dorostem vyhráli titul. Byl to určitě jeden z nejlepších roků, jaké jsem zažil. Následující roky v juniorce byly naopak o dost horší, protože vše narušil covid. Velkým zážitkem pro mě byly také reprezentační kempy, na ty hned tak nezapomenu.

Je vám teprve dvaadvacet. Neláká vás vyzkoušet si vyšší soutěž? Potenciál ve vás dřímá a na dvou místech v kraji se hraje druhá liga.

Tak přiznám se, že bych si to rád vyzkoušel. Hlavně mě opravdu zajímá to porovnání druhé ligy s krajským hokejem. Na druhou stranu vím, že hrát druhou ligu v kombinaci se zaměstnáním je hodně náročné.

Jan JuštaZdroj: Stanislav SoučekV aktuální sezoně jste odehrál 29 utkání a v nich zaznamenal deset branek a jedenáct gólových asistencí. Je to hodně nebo málo z vašeho pohledu?

Rozhodně vím, že bych mohl předvádět lepší výkony a týmu přispívat více kanadskými body. Oproti minulým sezonám se ale nedaří celému našemu mužstvu a bohužel se to odráží i na osobních statistikách nás hráčů.

V posledních letech jste si s Třebechovicemi pokaždé zahrál play off, letos vás mine. Jak moc to mrzí a komu budete ve vyřazovacích bojích fandit?

Mrzí nás to všechny samozřejmě moc. Sezona je dlouhá a play off k ní prostě patří. Každý si ho chce zahrát, nám to letos bohužel nevyšlo. Jak už jsme si řekli, dost zápasů jsme ztratili pouze a jen našimi chybami. Vyloženě fandit asi nikomu nebudu, ale v každém týmu někoho znám. Spíš mám dva favority. Podle jmen na soupisce nejspíš vyhraje celou soutěž Česká Třebová, z našeho kraje se mi líbily výkony Trutnova a Nového Města nad Metují, takže v play off vidím nejvýš asi právě Nové Město.