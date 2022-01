Pětice z nich (Litoměřice, Třebíč, Vsetín, Jihlava a Sokolov) se zdá být v pohodě a ve zbytku sezony si to spolu rozdá o co nejvýhodnější postavení ve čtvrtfinále. Následuje však devět klubů, u nichž se s nadsázkou dá tvrdit, že jim play off vlastně už začalo. Vždyť šestý Prostějov od čtrnáctého Ústí nad Labem dělí pouhých sedm bodů! Na šest nejlepších přítom čeká přímá účast ve čtvrtfinále, další čtyři si zahrají předkolo.

Horalům teče do bot. Hrubě nezvládli boj v Kolíně, kde vedli rozdílem tří branek

„Letošní soutěž je ohromně vyrovnaná. Každý může porazit každého,“ je si vědom například útočník HC Stadion Vrchlabí Ondřej Chrtek (22). Centr elitní vrchlabské formace ví, o čem mluví. Vždyť naposledy si předposlední Havířov dokázal vyšlápnout na druhou Třebíč (4:2).

Hůře postavený tým se bohužel činil i v souboji Kolína s Vrchlabím. Hosté i zásluhou jedné Chrtkovy branky vedli na ledě soupeře 4:1, druhou polovinu utkání však absolutně nezvládli a boj s jedním z největších konkurentů prohráli 4:5.

Ondřeji, co se v Kolíně stalo? Mít takhle dobře rozehraný zápas a odejít z něj bez bodového zisku, to se hned tak nevidí.

Bohužel jsme nezvládli závěr utkání, což se nám nesmí v téhle části sezony stávat. Věřím ale, že se z toho ponaučíme a v příštích zápasech dokážeme dotahovat podobně se vyvíjející duely do vítězného konce.

Vrchlabští hokejisté v Chance lizeZdroj: Anton MartinecPrvní polovinu utkání jste přitom odehráli skvěle. Kde se dění na ledě zlomilo v prospěch soupeře?

První a druhou třetinu jsme hráli přesně tak, jak jsme si řekli a jak jsme chtěli. Soupeř nevěděl, kde mu hlava stojí, ale ve třetí třetině jsme vypadli z role a udělali chyby, které nás i přes skvěle rozehraný zápas stály body.

Máte sice tým plný mladíků, zároveň ale i řadu zkušených borců. Neměla by si sestava vašeho ražení s takovým zápasem poradit?

Určitě měla. Jak říkám, musíme se z toho ponaučit, aby se nic podobného už nestávalo.

Vývoj v tabulce vám velí bodovat pokud možno v každém utkání. Je v kabině znát sílící tlak na mužstvo?

Určitě, tlak tam je, ostatně jako všude v ostatních týmech. Nás to ale nesmí svazovat a musíme plnit to, co po nás trenéři chtějí. Musíme hrát jeden za druhého do poslední minuty a věřím, že zase najedeme na vítěznou vlnu.

Loni jste základní část sezony uhráli na čtvrté příčce. Play off jste měli dávno dopředu jisté. Co je tedy letos nejvíc jinak?

Největší rozdíl je v tom, že v letošním ročníku sestupuje tolik týmů. Chtě nechtě je to pro všechny jakýsi strašák. Soutěž má větší kvalitu než dřív. Já ale věřím v tu naši, v náš tým a v naše trenéry. Mohu za nás všechny slíbit, že uděláme maximum pro to, aby i letošní sezona byla nakonec úspěšná.

Pravdou je, že oproti svým soupeřům dáváte o dost méně branek. Pilujete pod novými trenéry koncovku víc než před časem?

Zakončení nás bohužel trápí od začátku tohoto ročníku. Do šancí se dostáváme poměrně dost, kolikrát však chybí klid i kvalita ve finální fázi. Na tréninku to pilujeme hodně a já doufám, že se to bude zlepšovat.

Také vám osobně se loni v koncovce dařilo lépe, teď jste se ale trefil v Kolíně. Může vás gól nakopnout třeba i k nějaké střelecké sérii?

Tak v to doufám (usmívá se). U mě je to stejný. Přijde mi, že se taky do šancí dostávám mnohem víc než loni, jenže je nedokážu proměňovat. V tréninku mi to tam padá, ale je potřeba to přenést do zápasů.

Nyní vás čeká domácí souboj se Šumperkem, na jehož ledě jste prohráli 1:5. To si říká o pořádnou odvetu, souhlasíte?

Jasně, že souhlasím. Na soupeře se pořádně připravíme a budeme jim chtít ukázat, že z Vrchlabí se body neodvážejí.

Roláda po premiéře v brance: Tak nervózní jsem nebýval ani na mistrovství světa

Na poslední domácí duel přišlo takřka 700 diváků, skvělou podporu jste měli i v Kolíně. Věříte, že divácké návštěvy ve finiši základní části porostou?

Fanoušci HC Stadion VrchlabíZdroj: Anton MartinecJá v to doufám. I když je teď nelehká doba, věřím, že si fanoušci na zimák cestu najdou a budou nás stále víc podporovat. My se jim to budeme samozřejmě snažit vrátit v podobě skvělého výkonu a vítězství. Za poslední zápasy jim patří obrovské poděkování, jejich podpora nám obrovsky pomáhá.

Jistě jste zaznamenal čtvrteční nominaci českých hokejistů na olympijské hry. Překvapilo vás v ní něco? A je podle vás dobře, že trenéři vsadili především na ostřílené, zkušené a dostatečně ozkoušené hráče?

To ukáže až čas, všichni to jsou TOP hráči z evropských soutěží, kteří mají dost odehráno a mají obrovskou kvalitu. Takže mě nominace asi nijak nepřekvapila. Doufám, že si to všechno sedne a olympiáda pro nás dopadne úspěšně.