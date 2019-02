Hrál výborně, v rozhodujících bojích však již Michael Gaspar české hokejové reprezentaci do dvaceti let na mistrovství světa v Kanadě nepomohl.

„Měl skvělý turnaj,“ litoval kouč národního mužstva Václav Varaďa poté, co bylo jasné, že Gasparův pád na brankovou konstrukci v posledním utkání základní skupiny s Dánskem bude mít horší následky, než se zdálo.

Devatenáctiletý obránce Hradce, který získává v této sezoně zkušenosti v první lize v Litoměřicích, už do šampionátu nezasáhl.

Byť původně lékaři mluvili o pohmoždění levé strany hrudníku a pánve, nakonec to bylo složitější. Proto nadějný zadák dodnes nehraje. Nyní lehce trénuje a teprve se uvidí, zda do konce sezony naskočí na led.

„Ten náraz byl hodně nepříjemný. Nemohl jsem se pořádně nadechnout a moc se hýbat. Říkal jsem si, že to snad nebude nic vážného. Ale zároveň jsem cítil, že je něco špatně,“ popisoval v rozhovoru pro litoměřický klubový web. „Měl jsem naražená žebra a bohužel i natrženou ledvinu,“ upřesnil hokejista.

Zranění ho každopádně zastavilo v rozletu. Jeho výkonů si - logicky - všiml i trenér extraligového Hradce Tomáš Martinec a dumal o tom, jak zasadit mladého beka do sestavy.

Na první šanci v nejvyšší soutěži si však Gaspar bude muset počkat.

„První tři týdny jsem nemohl skoro nic. Jen jsem ležel doma, chodil na vyšetření a nic nedělal. Minulý týden jsem začal chodit do školy, takže jsem rád, že mám nějaký program a můžu dodělat pololetí. Teď už můžu zase začít lehce cvičit, to bude také příjemná změna,“ řekl.

Kdy se ale vrátí do zápasů, není jisté. „Nesmíme nic uspěchat,“ nakázal Martinec.

Původní plán počítal s pauzou do konce sezony, nyní je ale možné, že se Gaspar představí ještě v tomto ročníku. „Všechno se hojí tak jak má, ale doba rekonvalescence se u každého liší. Je to hodně individuální, ale většinou se doba léčby pohybuje okolo dvou měsíců. I když se mi ale zranění hojí dobře,“ prozradil.

Pokud naskočí ještě v této sezoně, bude to zřejmě v dresu prvoligových Litoměřic. V jejich barvách si ostatně vysloužil nominaci na mistrovství.

„Myslím, že jsem byl výborně připravený. Jsem rád za to, kolik jsem tady dostával prostoru a mohl se tak vyhrát. Doufám, že ještě stihnu do konce sezony něco odehrát a byl bych moc rád, kdyby to bylo zrovna tady.“