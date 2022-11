Branky a nahrávky: 32. Koffer (A. Musil), 49. R. Kousal (Zohorna), 58. Vála (R. Kousal, Zohorna). Rozhodčí: Kika, Veselý – Ondráček, Rampír. Diváci: 8052. Vyloučení: 3:3. Bez využití. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Chabada, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Cienciala – Paulovič, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. HC Olomouc: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Knotek, Bambula – Olesz, Menšík, Rutar.

Utkání bylo zahájeno ceremoniálem, kterým chtěl klub poděkovat všem zdravotníkům, hasičům, policistům i vojákům. Součástí ceremoniálu bylo zahrání české státní hymny od Pardubické filharmonie. Teď už zpátky ale k hokeji…

Dynamo začalo aktivněji, ale první větší šance byla k vidění až v průběhu sedmé minuty. Říčkovu střelu však stihl vykrýt Lukáš, jenž se ideálně přesunul.

V šestnácté minutě byl potrestán olomoucký Oslesz. Ten trefil Urbana do hlavy kolenem a poroučel se na pět minut na trestnou lavici a následně do kabin. Dynamo tak mělo obrovskou příležitost ke skórování úvodní branky, ale ta však nepřišla.

Ve druhé minutě druhé třetiny mohl změnit skóre na "kostce" Radil. S pukem objel bránu ale jeho střelu vykryl olomoucký gólman. I nadále pardubičtí hokejisté obstřelovali svatyni Lukáše, ten si ji ale pečlivě kryl. Na druhé straně kluziště tolik práce Roman Will neměl, ale i tak musel několikrát předvést své brankářské umění.

První gól zápasu však ve druhé části přišel! Musil ujel po právé straně do samostatného úniku a naservíroval puk Kofferovi. Ten vymetl horní šibenici. Branku muselo zkoumat video, zda se pardubický útočník neprovinil proti pravidlům, ale rozhodčí žádný prohřešek nenašli. Dynamo tak šlo do těsného vedení, které udrželi až do konce druhého dějství.

Třetí část zápasu patřila opět Pardubicím. Po čtyřech minutách hry mohl Musilovu střelu dorážet Urban, ale Lukáš i napodruhé zasáhl. Skóre se podruhé v utkání měnilo v devětačtyřicáté minutě. Ačkoliv Lukáš po celý zápas chytal výborně, tak si vybral i chvilku smůly. Po jeho chybné přihrávce se k puku dostal Zohorna, který našel osamoceného Kousala, ten tak zvýšil na 2:0.

Svěřenci trenéra Rulíka ve střílení branek nekončili. Vála dostal nabito od Kousala na modré čáře. Pardubický obránce následně propálil vše co před ním stálo a zvýšil na 3:0.

Závěr zápasu okořenila bitka mezi Adam Musilem a Klimkem. To bylo také to poslední co se v zápase stalo. Pardubice zvítězily 3:0 a mohly oslavit již osmé vítězství v řadě, nadále tak zůstávají lídrem extraligové tabulky.