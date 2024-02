Zídek si před zápasem rýpnul, pak v závěru rozhodl. Wikov doma formu nepotvrdil

„Je to jenom jedna hloupá příčka, ale já bych nerad, aby nás nějaký Hronov předskočil,“ hlásal před utkáním v Hronově na oficiálním webu HK Kralupy nad Vltavou nejproduktivnější hráč Středočechů Václav Zídek. A byl to právě on, kdo středeční bitvu rozhodl.

Hokejisté Hronova nepotvrdili dobré výsledky z nadstavbové části sezony a s Kralupami nad Vltavou doma prohráli 2:3. | Foto: Zdeněk Šulc